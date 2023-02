10 filmes que se passam em um futuro distópico e você precisa conhecer

Vale informar que as produções listadas estão bem pontuadas nos sites de avaliação. No IMDb, todos possuem média acima de 7. A porcentagem de aprovação do público em plataformas como Rotten Tomatoes e Metacritic varia de 70 a 90%. Além disso, todos os longas estão disponíveis nos serviços de streaming como Netflix, Star+, HBO Max, Amazon Prime Video e Disney+. Confira, a seguir, enredo, ficha técnica e repercussão das obras.

Jogos Vorazes (2012)

Em uma nação futurística chamada de Panem, cada um de 13 distritos existentes sustentam a Capital com seu recurso específico. Enquanto os moradores dessas regiões lutam com a pobreza e trabalho duro, a Capital vive de luxo e desperdício de comida. Por isso, décadas antes do início do filme, os distritos se rebelaram e entraram em uma guerra onde saíram perdedores.

Para conter a ameaça de uma nova manifestação, a Capital destruiu o Distrito 13 e criou os Jogos Vorazes, uma competição televisionada para toda região, que todo ano sorteia dois jovens de cada distrito para lutarem até a morte em uma arena até que um sairia vencedor. O filme inicia quando Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) se voluntaria para assumir o lugar de sua irmã na disputa, que foi a sorteada para participar. Ela e Peeta Mellark (Josh Hutcherson) precisam aprender a lutar e caçar para conseguirem sobreviver à 74ª edição dos Jogos Vorazes.

Inspirado no livro de Suzanne Collins, Jogos Vorazes está disponível na Netflix e HBO Max. Ele marca o início de uma saga com mais três títulos: Em Chamas, A Esperança Parte 1 e A Esperança Parte 2. Na ficha técnica, estão os diretores Francis Lawrence (Água para Elefantes) e Gary Ross (Oito Mulheres e Um Segredo). Jennifer Lawrence (O Lado Bom da Vida) é a protagonista, enquanto Josh Hutcherson (Ponte para Terabítia,) e Liam Hemsworth (A Última Música) se destacam como coadjuvantes.

No IMDb, o longa é rankeado em 7,2. No Rotten Tomatoes, a pontuação do público está em 81% e dos críticos, 84%. No Metacritic, sustenta 7 na pontuação dos usuários e 68/100 baseado na crítica. Entre os prêmios conquistados, estão MTV Movie Awards, People’s Choice Awards e Critics' Choice Movie Award.

Matrix (1999)

Thomas Anderson (Keany Reeves) é um jovem que trabalha com tecnologia e tem uma vida aparentemente normal. No entanto, ele tem pesadelos onde é refém de máquinas e logo descobre que estes sonhos são mais que sensações. Na trama, todos os humanos estão conectados por fios para fornecer energia às máquinas que dominam o mundo.

Nessa realidade, as pessoas ficam desacordadas e uma simulação faz com que permaneçam dormindo. Os poucos humanos que conseguiram escapar do cenário estão escondidos tentando uma guerra contra os malfeitores. Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity (Carrie-Anne Moss), que estão entre os despertos, acreditam que Thomas pode ser Neo, o escolhido para salvar a humanidade da liderança das máquinas.

Dirigido pelas irmãs Lana Wachowski e Lilly Wachowski, Matrix está disponível no HBO Max. A produção revolucionou a ficção científica cinematográfica e originou mais três produções oriundas, a última lançada em 2019. O trio protagonista do longa é composto por Keanu Reeves (John Wick), Carrie-Anne Moss (Amnésia) e Laurence Fishburne (Os Donos da Rua).

Com 1,9 milhões de avaliações, Matrix atinge 8,7 de 10 no IMDb. No Rotten Tomatoes, 85% é a pontuação da audiência e 88% o tomatômetro. Já no Metacritic, 73/100 é a média da crítica e 8,9 do público. O longa já venceu três Oscar em 2000, de Melhores Efeitos Visuais, de Melhor Mixagem de Som e de Melhor Montagem.

Wall-E (2008)

No ano de 2805, a terra está tomada de lixo decorrente do alto consumo. Para que os humanos pudessem sobreviver, a empresa BnL os enviou para o espaço. Os robôs “Wall-E” ficaram para recolher o lixo e tornar o planeta habitável novamente, mas o nível de toxicidade fez com que a operação falhasse e as pessoas não conseguem mais retornar.

O filme inicia quando apenas uma unidade Wall-E está em funcionamento, que parece ter desenvolvido sentimentos e uma grande admiração pelo mundo dos humanos. Ela segue no trabalho de coletar lixo, quando encontra uma planta nascendo na terra, que até então estava inapta para isso.

Wall-E é uma animação da Walt Disney Studios e está disponível no streaming da empresa, Disney+. Tem como diretor Andrew Stanton (Procurando Nemo) e dublador do personagem principal Ben Burtt, que teve como seu último trabalho no mundo da atuação o filme As Ondas Sonoras (2019), com Tom Cruise e Brad Pitt.

Com mais de um milhão de avaliações, pontua 8,4 no IMDb. No Rotten Tomatoes, as pontuações ficam entre 90 e 95%. Já no Metacritic, a crítica o coloca com 95 de pontuação e o público 8,8/10. Em 2009, ano de lançamento, o filme venceu como Melhor Filme de Animação no Oscar e no Globo de Ouro.

Blade Runner 2049 (2017)

A realidade em 2049 é marcada pela presença harmônica de humanos e replicantes – réplicas de pessoas fabricados artificialmente graças à bioengenharia. Eles são a segunda versão de uma espécie criada para receber ordens de humanos e realizar todo trabalho pesado. A primeira linhagem se rebelou contra os mestres e os poucos ainda não aniquilados tentam viver como pessoas comuns, escondidos em suas casas, ainda que a polícia siga os procurando.

Na trama, K (Ryan Gosling) é um dos policiais chamados de Blade Runner, que tem como função caçar e “aposentar” os antigos modelos. Apesar disso, ele também é um replicante, mas da nova geração. Em meio ao trabalho, o Departamento de Polícia descobre que uma replicante do modelo antigo estava grávida e a criança estava sumida, o que até então acreditava-se ser impossível. A nova missão de K, então, passa a ser caçá-la.

A produção é uma nova versão do primeiro Blade Runner - O Caçador de Andróides, de 1982. O novo longa dirigido por Denis Villeneuve (Duna) está disponível em três streamings brasileiros: na Netflix, no Paramount+ e no Lionsgate+. Entre os principais nomes do elenco estão Ryan Gosling (La La Land), Harrison Ford (Indiana Jones) e Sylvia Hoeks (O Melhor Lance).

No IMDb, o filme está pontuado com 8,0, a partir de mais de 500 mil avaliações. No Metacritic é bem avaliado com 8,3 pelo público e 81 pela crítica. A alta pontuação segue no Rotten Tomatoes, com média da audiência de 82% e tomatômetro de 88%. Em 2018, o filme venceu o Oscar de Melhor Fotografia e Melhores Efeitos Visuais.

Eu, Robô (2004)

Em 2035, robôs de alta tecnologia são criados com leis para servir e não machucar os humanos. Del Spooner (Will Smith), um detetive que odeia a raça robótica, é convocado para investigar a suspeita morte do famoso inventor da empresa US Robotics, Dr. Alfred Lanning (James Cromwell). A maioria acredita que foi suicídio, porém, ele suspeita que um robô tenha conseguido violar as regra e assassinou o homem. Com ajuda da Dra. Susan Calvin (Bridget Moynahan), psicóloga de robótica, ele tenta entender como e porquê o crime ocorreu. À medida que descobre sobre a ordem dos acontecimentos, mais coloca em perigo sua vida diante dos robôs.

Inspirado no livro de mesmo título escrito por Isaac Asimov de 1950, o filme de ficção científica disponível no Star+ tem como diretor Alex Proyas (Deuses do Egito) e como principal nome Will Smith (Um Maluco no Pedaço). Bridget Moynahan (Blue Bloods), Alan Tudyk (Resident Alien) e Bruce Greenwood (Jogo Perigoso) também estão na produção.

O filme está avaliado em 7,1 no site IMDb. No Rotten Tomatoes, pela pontuação do público, é aprovado em 70% e 8,0 no Metacritic. Em 2005, foi indicado ao Oscar de Melhores Efeitos Visuais, categoria vencida por Homem-Aranha 2.

Os 12 Macacos (1995)

James Cole (Bruce Willis) é um prisioneiro que, como a população restante em 2035, vive em abrigos debaixo da terra. Como detento, ele é obrigado a realizar missões na superfície com uma roupa especial, uma vez que o mundo está totalmente contaminado por um vírus que exterminou a maior parte da população em 1996.

Um dia, um grupo de cientistas lhe oferece uma proposta para reduzir sua pena: realizar o experimento de voltar no tempo e descobrir como o vírus se espalhou. Cole aceita, mas um erro acontece e ele vai parar em 1990. O personagem encontra dificuldades para realizar a tarefa, porque ao explicar que precisa encontrar um grupo de 12 Macacos, que sabia ter relação com o disseminação do vírus, todos acham que ele é louco.

Disponível na Netflix, Os 12 Macacos tem direção de Terry Gilliam, que também produziu Brazil, presente nesta lista, além de outros longas como Os Irmãos Grimm e O Pescador de Ilusões. O elenco conta com nomes aclamados no cinema até hoje, como Bruce Willis (O Sexto Sentido,), Brad Pitt (Sr. & Sra. Smith) e Madeleine Stowe (Revenge).

Sua pontuação é 8,0 no IMDb e 88% no Rotten Tomatoes, tanto no tomatômetro como na avaliação do público. Atinge 74 no Metascore (crítica) e 8,6 na pontuação do usuário, no site Metacritic. Em 1996, foi indicado a dois Oscar, de Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Figurino e foi vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante para Brad Pitt.

Brazil – O Filme (1985)

Apesar do título, o enredo não tem a ver com o país – é apenas o nome escolhido para uma sociedade futurista distópica. Em Brazil, o desenvolvimento da sociedade evoluiu de uma maneira que tudo causa estranhamento: as coisas são mais burocráticas, as formas de viver e ostentar são diferentes e as relações entre pessoas são mais complexas.

Em um mundo marcado pelo totalitarismo e pela burocracia onde as pessoas precisam pagar até mesmo para ficar presas, Sam (Jonathan Price) se apaixona pela terrorista Jill (Kim Greist). O filme também é uma crítica ao governo e à dificuldade que o mesmo tem de realizar ações efetivas que não envolvam muito discurso e papelada antes.

Brazil é dirigido por Terry Gilliam (Os 12 Macacos) e está disponível no HBO Max e Star+. No elenco, Robert De Niro (Poderoso Chefão), Jonathan Pryce (Dois Papas) e Kim Greist (Caçador de Assassinos). Nos sites de avaliação, o filme está sempre acima da média, com 7,9 no IMDb e 8,5 no Metacritic. No site Rotten Tomatoes, tem uma das melhores avaliações de filmes em geral no tomatômetro, com 98%, e 90% do público. A produção concorreu a dois Oscar, de Melhor Roteiro Original e Melhor Direção de Arte, mas não saiu vencedor.

Interestelar (2014)

A história de Interestelar se passa em um futuro em que a terra se tornou um ambiente desfavorável para a vida, os recursos consumidos pelo ser humano estão cada vez mais escassos, o que fez com que cada vez mais catástrofes naturais aconteçam. Nesse cenário, Cooper (Matthew McConaughey) é ex-piloto da extinta NASA e vive isolado em uma fazenda com sua filha.

Quando uma inteligência desconhecida se comunica com a família, ele descobre as coordenadas de uma instalação feita por ex-cientistas da NASA. O objetivo do grupo era explorar outros planetas seguros para povoar a vida humana. Cooper é convocado e, junto a outros astronautas, saem em busca deste novo lar. No espaço, ao passarem por um buraco de minhoca (que na vida real, é apenas uma teoria), eles descobrem que estão mexendo com o espaço tempo e enquanto minutos se passam nos planetas, o mesmo período corresponde a anos na Terra.

O longa está disponível no streaming da Amazon Prime Video, sob direção de Christopher Nolan (A Origem e Batman: O Cavaleiro das Trevas). Entre os atores e atriz principais, nomes conhecidos marcam a história, como Matthew Mcconaughey (Clube de Compras Dallas), Jessica Chastain (O Enfermeiro da Noite), Anne Hathaway (Os Miseráveis), Mackenzie Foy (A Saga Crepúsculo: Amanhecer Parte 2) e Timothée Chalamet (Duna). Com mais de 1,9 milhões de avaliações, tem nota 8,6 no IMDb. A pontuação da audiência no Rotten Tomatoes é de 86% e 8,5 no Metacritic. Em 2015, venceu o Oscar de Melhores Efeitos Visuais.

Laranja Mecânica (1972)

Alex DeLarge (Malcolm McDowell) é o líder de uma gangue de criminosos que é sentenciado a 14 anos de prisão depois de, sob efeito de drogas, matar uma mulher. Dois anos após a decisão, o personagem principal aceita ser voluntário de uma nova técnica terapêutica chamada de Ludovico para o combate ao vício em drogas.

A técnica consiste em prender o paciente em uma cadeira e o obrigar a assistir imagens hostis por um longo período enquanto está drogado. Os olhos ficam presos com grampos para que fiquem abertos. Os resultados, no entanto, não são bem o que era esperado.

A história é inspirada no livro de 1962 escrito por Anthony Burgess. O drama está disponível no HBO Max e tem como diretor Stanley Kubrick (O Iluminado). Malcolm McDowell (Halloween - O Início) é o protagonista da trama e encena com Adrienne Corri (O Circo dos Vampiros), Patrick Magee (Primal Rage) e Warren Clarke (Raposa de Fogo), três grandes nomes do cinema antigo que já são falecidos.

No IMDb, a obra é pontuada com 8,3 e, no Metacritic, tanto na avaliação da crítica quanto na do público está com média acima de 7. No Rotten Tomatoes, a audiência do público chega a 93% e o tomatômetro a 88%. Entre os prêmios recebidos estão o New York Film Critics e o Kansas City Film Critics Circle Award.

V de Vingança (2005)

A década de 2020 está dominada por um regime totalitário, onde prevalecem a crise e a guerra. Na Europa, uma pandemia se dissemina para grande parte da população. Evey Hammond (Natalie Portman) é salva por um homem mascarado quando é vítima da violência da polícia. Ela busca mais dessa pessoa que a salvou e descobre que o chamam de V, um justiceiro que luta contra os abusos do governo e junta pessoas para se rebelarem contra o sistema de poder em que se encontram. A máscara de V se tornou um símbolo de luta contra a opressão em manifestações do mundo real.

O filme de James McTeigue (Ninja Assassino) está disponível na HBO Max. No papel principal contracenam Natalie Portman (Cisne Negro) e Hugo Weaving (Capitão América: O Primeiro Vingador). O longa está avaliado em 8,2 no IMDb e 90% no Rotten Tomatoes (73% no tomatômetro). No Metacritic, 7,8 pelo público e 62 pela crítica. Os prêmios vencidos são Prêmio Saturno e SFX Awards de Melhor Atriz para Natalie Portman e o Prometheus Special Award.

