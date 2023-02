10 indicações de filmes na Netflix que valem a pena assistir em 2023

A Netflix tem acumulado em seu catálogo títulos com ótima repercussão. Entre eles, os indicados ao Oscar 2023 Pinóquio por Guillermo del Toro, Glass Onion: Um Mistério Knives Out e o alemão Nada de Novo no Front. Entre produções originais e não originais, a plataforma se firmou como a líder absoluta em quantidade de assinantes no Brasil, segundo levantamento do site JustWatch. Pensando nisso, o TechTudo selecionou 10 filmes que chegaram à plataforma recentemente e foram aclamados tanto pela crítica quanto pelo público para assistir na Netflix. De animações a roteiros de ação e esportes, confira a seguir mais informações sobre seus enredos e elencos.

1. Pinóquio por Guillermo del Toro

A maior parte das pessoas conhece a versão infantil do clássico Pinóquio, mas nesta animação, dirigida por Guillermo del Toro (O Labirinto do Fauno) e Mark Gustafson (Um Natal Muito Louco), a história fica um pouco mais sombria. Na trama do musical indicado ao Oscar, um entalhador em luto constrói uma marionete de madeira que, magicamente, ganha vida. A partir disso, passamos a acompanhar as aventuras do travesso Pinóquio. O tema "família" se mistura com o drama e a fantasia no enredo deste longa-metragem lançado em novembro de 2022.

Renomados atores fazem parte do elenco de narração do filme, como David Bradley (Geppetto), Cate Blanchett (Spazzatura) e Tilda Swinton (Fada Azul). O filme é considerado uma aclamação de crítica, tendo alcançado a aprovação de 95% dos especialistas e 91% da audiência no Rotten Tomatoes. No IMDb, sua nota é 7,6. Já no Metacritic, a produção alcançou média 79 entre os críticos e nota 8,1 entre os usuários do site.

2. Enola Holmes 2

As peripécias da irmã mais nova de Sherlock Holmes, Enola, ganharam uma sequência lançada em outubro de 2022. O filme é dirigido pelo ganhador do Emmy Harry Bradbeer, conhecido por seu trabalho na série Fleabag. No longa, acompanhamos a abertura da primeira agência de Enola Holmes e descobrimos que ser uma detetive mulher não é tão simples. Prestes a fechar as portas, seu primeiro caso oficial surge: o desaparecimento de uma menina, uma aventura mais intrigante e perigosa do que Enola imagina.

A produção é estrelada por Millie Bobby Brown (Stranger Things) no papel principal e o ator Henry Cavill (Homem de Aço) como seu irmão mais velho, Sherlock. No Rotten Tomatoes, o filme é mais aclamado pela crítica do que pelo público, conquistando 94% dos especialistas e 78% da audiência. Já no Metacritic, as pontuações se equilibram: média 64 entre os críticos e nota 6,3 entre os usuários do site. Enola Holmes 2 tem nota 6,7 no IMDb.

3. Glass Onion: Um Mistério Knives Out

O terceiro filme desta lista também é uma sequência, desta vez do longa Entre Facas e Segredos. Em um roteiro que mistura mistério e comédia, Glass Onion conta a história um grupo de amigos de longa data que são convidados pelo milionário Miles Bron para sua ilha na Grécia. Neste evento, um assassinato acontece e todos os convidados têm motivos o suficiente para se tornarem suspeitos. Entre eles está também o maior detetive do mundo, Benoit Blanc, que não descansará até encontrar o culpado. A produção escrita e dirigida por Rian Johnson (Star Wars: Os Últimos Jedi) foi lançada em setembro de 2022 e indicada ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado.

Daniel Craig (007: Cassino Royale) retorna ao papel de Benoit Blanc, junto com nomes como Edward Norton (Clube da Luta) e Kate Hudson (Quase Famosos). De acordo com os sites especializados, o longa foi melhor recebido pela crítica do que pela audiência, alcançando média 82 entre os especialistas do Metacritic e nota 6,0 entre os usuários do site. No IMDb, sua nota é 7,2. Já no Rotten Tomatoes, essa pontuação se iguala: 92% da crítica e do público aprovaram o filme.

4. Nada de Novo no Front

Dirigido por Edward Berger (Jack), o filme alemão Nada de Novo no Front foi lançado em setembro de 2022 e indicado a nove categorias do Oscar, entre elas Melhor Filme do Ano. Baseado no romance de Erich Maria Remarque, o longa acompanha a trajetória do adolescente Paul Baumer e seus amigos Albert e Muller, que se alistam voluntariamente no exército alemão, movidos pela ilusão de grandeza da guerra. Isso é rapidamente dissipado, no entanto, quando eles enfrentam a cruel realidade da vida no front.

A produção conta com o ator austríaco Felix Kammerer (Artour) e o alemão Albrecht Schuch (Transtorno Explosivo) em seu elenco. O drama de guerra rendeu uma das maiores repercussões do ano passado, tendo conquistado tanto os críticos quanto a audiência. No Rotten Tomatoes, a aprovação do longa foi de 92% dos especialistas e 90% do público. No Metacritic, o filme recebeu nota 8,0 dos usuários e média 76 da crítica. Já no IMDb, a nota de Nada de Novo no Front é 7,8.

5. O Último Navio Negreiro

O quinto filme desta lista é, na verdade, um documentário. O Último Navio Negreiro, dirigido pela cineasta indicada ao Emmy Margareth Brown (The Order of Myths), acompanha as histórias dos membros de uma pequena comunidade no Alabama enquanto descendentes do Clotilda, o último navio negreiro conhecido a transportar seres humanos como carga da África para a América.

Lançada em outubro de 2022, a produção alcançou a incrível aprovação de 100% dos críticos do Rotten Tomatoes; em contrapartida, somente 60% da audiência do site o fez. No IMDb, sua nota é 7,1. Já no Metacritic, O Último Navio Negreiro conta com média 87 por parte dos especialistas e nota 7,0 entre o público.

6. Arremessando Alto

Estrelado por Adam Sandler (O Paizão), Arremessando Alto mistura comédia, drama e esporte. Na trama, o olheiro de basquete profissional Stanley Sugerman é demitido e não consegue enxergar novas perspectivas de vida durante um tempo. No entanto, isso muda quando ele descobre por acaso o jogador amador espanhol Bo Cruz, treinando em um parque nos arredores de Madri. Sua missão, a partir disso, se torna preparar o jovem para jogar na NBA. A produção, dirigida por Jeremiah Zagar (We the Animals), foi lançada em junho de 2022.

Além de Sandler, também fazem parte do elenco o jogador de basquete profissional e ator espanhol Juancho Hernangomez e a atriz Queen Latifah (Chicago). No Rotten Tomatoes, o filme foi muito bem recebido, com aprovação de 93% tanto da crítica quanto do público. No IMDb, sua nota é 7,3. Já no Metacritic, a produção alcançou média 68 entre os especialistas e nota 7,0 entre os usuários.

7. Athena

Lançado em setembro de 2022, Athena é um filme francês de ação e drama que aborda o racismo contra imigrantes. Em um conjunto habitacional situado na periferia de Paris e conhecido como Athena, um assassinato brutal acontece e desencadeia uma onda de revolta na comunidade. Os três irmãos de origem argelina do jovem morto, sendo um soldado condecorado do exército francês, um traficante de drogas e um líder comunitário, estão no centro do conflito em busca de respostas.

Dirigido por Romain Gavras (Nosso Dia Chegará), a produção conta com os atores Dali Benssalah, Sami Slimane (007: Sem Tempo para Morrer) e Ouassini Embarek (Lance de Sorte) no elenco. Em sites especializados, a opiniões acerca de Athena são polarizadas. No Rotten Tomatoes, o longa tem aprovação de 85% dos críticos e 69% da audiência, enquanto, no Metacritic, essa pontuação diminui consideravelmente: média 73 entre os especialistas e nota 5,6 entre os usuários. No IMDb, sua nota é 6,8.

8. As Nadadoras

As Nadadoras é uma cinebiografia que promete emocionar sua audiência. Dirigida pela cineasta galesa-egípcia Sally El Hosaini (My Brother the Devil), a produção conta a história real das irmãs sírias Yusra e Sara Mardini, que são forçadas a deixar seu país natal em 2015, por conta da guerra civil, e embarcam em uma perigosa viagem para chegarem a salvo na Alemanha. Enfrentando o drama da vida dos refugiados e partindo em direção às Olimpíadas do Rio 2016, o filme aborda a força transformadora do esporte. Neste ano, o longa foi indicado ao prêmio BAFTA de Melhor Filme Britânico.

Estrelado pelas atrizes libanesas também irmãs Manal (Destemida) e Nathalie Issa (Meu Tecido Preferido), a produção foi bem recebida em seu lançamento em novembro de 2022. No Rotten Tomatoes, conseguiu aprovação de 82% dos especialistas e 84% do público, já no Metacritic a média entre os críticos é 62 e a nota entre os usuários do site é 6,9. No IMDb, a nota do longa é 7,4.

9. Os Reis do Mundo

A premissa de Peter Pan e os meninos perdidos permeiam o penúltimo filme desta lista. Os Reis do Mundo é um longa-metragem produzido internacionalmente e lançado em outubro de 2022. Dirigida por Laura Mora Ortega (Pablo Escobar: O Senhor do Tráfico), a produção é ambientada na cidade de Medellín e conta a história de cinco garotos que vivem nas ruas. Depois de um deles herdar um pedaço de terra que era de sua falecida avó, eles partem em direção ao interior colombiano e enfrentam novos desafios. Os gêneros de drama e aventura se misturam no roteiro deste longa.

Entre o elenco do filme estão os atores Carlos Andrés Castañeda, Davidson Andres Florez, Brahian Stiven Acevedo, Cristian Campaña e Cristian David. No Rotten Tomatoes, a produção é amplamente aclamada, tendo conquistado 94% tanto da crítica quanto do público. Já no IMDb, sua nota é 7,2.

10. Matilda: O Musical

Matilda: O Musical é uma releitura do clássico que tem um espaço na memória afetiva de muitas pessoas nascidas entre a década de 90 e os anos 2000. Dirigido por Matthew Warchus (Orgulho e Esperança) e baseado no musical de Roald Dahl, o longa acompanha Matilda Wormwood, uma garotinha de imaginação fértil, grande curiosidade e os piores pais do mundo. Ao ser enviada para a Crunchem Hall, Matilda descobre que a escola é um local ameaçador e opressivo liderado pela vilã Sra. Trunchbull, e sua missão passa a ser revolucionar aquele lugar junto com seus amigos. A produção foi indicada para duas categorias do Prêmio BAFTA, entre elas Melhor Filme Britânico.

Estrelado por Alisha Weir (Darklands), o longa também conta com as atrizes Emma Thompson (Razão e Sensibilidade), interpretando a vilã Agatha Trunchbull e Lashana Lynch (007: Sem Tempo para Morrer), dando vida à doce Sra. Honey. De acordo com sites especializados, o filme foi mais aclamado pela crítica do que pela audiência, alcançando aprovação de 92% dos especialistas e 74% do público no Rotten Tomatoes. Já no Metacritic, essa pontuação se equilibra: média 72 entre os críticos e nota 7,3 entre os usuários do site. A nota de Matilda: O Musical no IMDb é 7,1.