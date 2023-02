10 jogos de mundo aberto tão detalhados que te colocam 'dentro' da história

Jogos de mundo aberto são alguns dos mais famosos da indústria, tendo como principal característica a liberdade para explorar e escolher objetivos no mapa. Assim, o gênero sugere que não deve haver barreiras e limitações ao jogador durante a gameplay — diferentemente do que acontece em títulos lineares, uma vez que o player precisa seguir o ritmo imposto. Entre os mais famosos do estilo estão The Witcher 3: Wild Hunt , GTA V e Red Dead Redemption 2 , considerados grandes clássicos. Veja, a seguir, uma lista com detalhes sobre esses e mais jogos de mundo aberto.

Red Dead Redemption 2 foi lançado em 2018 e, imediatamente, impressionou a comunidade pelo mundo aberto extremamente vivo, orgânico e imersivo que possui. O jogo da Rockstar se tornou uma referência absoluta, virando um marco que, provavelmente, não será alcançado tão cedo, mesmo tendo perdido o Game of the Year naquele ano para God of War.

Na história, controlamos Arthur Morgan, um membro da gangue Van der Linde durante o Velho Oeste americano, no ano de 1899. Ele e seu grupo precisam ir em busca de dinheiro e recursos após fugirem de um assalto a banco mal sucedido, ao mesmo tempo que se veem encurralados pelo mundo cada vez mais civilizado.

No game, temos infinitas possibilidades de missões, quests secundárias, eventos aleatórios e atividades no acampamento e nas cidades. Em suma, o jogo disponível para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series S/X, PC e Google Stadia faz com que o jogador se sinta parte daquele mundo, deixando-o seguir a história no ritmo que preferir.

O segundo jogo da série Horizon, lançado em 2022 pela Guerrilla Games, amplia bastante tudo o que foi visto no primeiro game. Isso porque Forbidden West traz um mundo ainda mais bonito, com uma grande diversidade de inimigos e muitas coisas para fazer e explorar. Ao longo do Oeste Proibido, Aloy irá se deparar com animais robóticos de todos os tamanhos e NPCs que irão reagir de diferentes formas diante da personagem. Atualmente, o título está disponível para PlayStation 4 (PS4 e PlayStation 5 (PS5), sendo exclusivo da Sony.

No enredo, a protagonista parte para um lugar desconhecido para descobrir o que está acontecendo com o planeta, uma vez que toda a biosfera está morrendo aos poucos e as máquinas estão ficando mais perigosas. O que faz Forbidden West ser um mundo aberto de tirar o fôlego é o ambiente em si, tendo em vista que existem várias possibilidades de interagir com os cenários e realizar as missões de acordo com a prioridade do jogador.

3. The Witcher 3: Wild Hunt

O lançamento de The Witcher 3 em 2015 fez a franquia atingir um público que os dois primeiros não conseguiram. Isso porque TW3 elevou o conceito de mundo aberto para algo jamais visto até então: uma forte conexão entre a história e o mundo, o que deixa a exploração altamente imersiva. Na trama, o lendário bruxo Geralt de Rívia segue em sua jornada pelo mundo medieval para enfrentar o misterioso exército da "Caçada Selvagem".

A sensação de liberdade que o jogo oferece extrapolou os conceitos da época, fazendo com que o título se tornasse um clássico absoluto. O game está disponível para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series S/X, PC e Nintendo Switch.

Ghost of Tsushima faz o player se sentir um verdadeiro samurai, em um mundo completamente fiel ao Japão da época. O game agradou tanto pela reconstrução da ilha de Tsushima dos anos 1200, que a própria indústria japonesa reconheceu e concedeu diversos prêmios pelo ótimo trabalho artístico feito pela norte-americana Sucker Punch.

Na história, controlamos Jin Sakai, um samurai local que precisa unir forças com seu tio, lorde Shimura, para repelir a invasão mongol à ilha liderada por Khotun Khan, primo de Kublai Khan e neto de Gengis Khan. O jogador precisa lidar com atividades, eventos e situações em um cenário de guerra super detalhista. O game está disponível para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5).

Em 2017, a Nintendo lançou Zelda: Breath of The Wild para atingir um novo patamar no quesito mundo aberto. O jogo respeita muito o player que busca uma exploração completa e livre sem nenhum tipo de amarra ou limitação. Logo, o jogador tem muito a descobrir a todo momento e, ainda assim, sente que está progredindo na história.

O enredo se passa no fim da cronologia de The Legend of Zelda, depois de todos os outros jogos. Assim, na trama, controlamos Link através dos perigos do Reino de Hyrule, regredido a um estado medieval. Breath of The Wild revolucionou o gênero e serviu de inspiração para muito do que veio depois e, sem dúvidas, já entrou para a história. O game está disponível para Wii U e Nintendo Switch.

Por falar em jogos inspirados em Breath of The Wild, temos Elden Ring, que também trouxe um mundo aberto e livre para players explorarem e enfrentarem inimigos quando quiserem. Aqui, a conexão entre história e mundo aberto foi levada ao limite, de forma que o player realmente se sente como parte do universo do jogo.

Lançado em 2022 e tendo vencido o Game of The Year daquele ano, Elden Ring é um enorme sucesso da Bandai Namco e, atualmente, está disponível para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series S/X e PC. A história se passa no Reino das Terras Intermédias, tempos depois da destruição do Anel Prístino e da dispersão de seus fragmentos, as Grandes Runas. Assim, o jogador precisa explorar o Reino para encontrar os fragmentos e restaurar o Anel para se tornar o Lorde Prístino.

Lançado em 2012 pela Ubisoft, Far Cry 3 representou um grande marco para sua franquia. Isso porque o game adotou a ideia de trazer o grande vilão como protagonista, além de ter expandido o conceito de mundo aberto para além. Situado em uma ilha isolada da civilização, Far Cry 3 trouxe elementos pouco vistos em jogos de mundo aberto até então, como caça de animais e criação de itens estilo RPG.

Na história, controlamos Jason Brody, um jovem rico que se torna refém de piratas em uma ilha distante e paradisíaca junto de seus amigos. O que torna Far Cry interessante é o fato de termos um mapa muito favorável para a exploração, além de diferentes métodos para lidar com os problemas. O jogo está disponível para Windows, PlayStation 3 (PS3), Playstation 4 (PS4), Xbox 360 e Xbox One.

8. The Elder Scrolls V: Skyrim

Skyrim é o game mais antigo da lista, mas não fica atrás dos demais. Os conceitos trazidos para o lançamento da Bethesda de 2011 marcaram os fãs de videogame da época com o nível de detalhes e coisas para se fazer no grande mapa apresentado, como a exploração de dungeons. A fórmula de Skyrim funciona bem, tanto que serviu como inspiração para vários jogos através dos anos.

Na história, o jogador controla o último Dovahkiin, que precisa libertar a província de Skyrim das mãos dos dragões e seu líder Alduin. O título está disponível para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 3 (PS3), Playstation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox 360, Xbox One e Xbox Series S/X.

9. Grand Theft Auto V

GTA V foi um marco na indústria por ser um dos títulos mais aguardados de todos os tempos e não decepcionou. A Rockstar Games conseguiu construir um mundo gigantesco e vivo, baseado em Los Angeles, cidade do sul da Califórnia, onde o jogador tem total liberdade para realizar tudo que for possível.

Após o polêmico lançamento de GTA IV, que sofreu muitas críticas por ser limitado demais, seu sucessor trouxe novamente o ar que a franquia precisava, levando muitos dos conceitos que fizeram sucesso em San Andreas, como a customização do personagem e a possibilidade de pilotar vários veículos. O jogo está disponível para Windows, PlayStation 3 (PS3), Playstation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox 360, Xbox One e Xbox Series S/X.

Na história, podemos controlar três protagonistas: Michael, um ex-ladrão de bancos de sucesso; Franklin, um malandro que busca subir na vida, e Trevor, um homem lunático e insano que não tolera traição. Assim, a partir do momento que a vida dos três se cruzam, o jogo brilha, nos dando autonomia para realizar as mais diversas missões e explorar Los Santos.

10. Marvel’s Spider Man

Spider Man foi lançado pela Sony em 2018 e nos apresenta uma Nova York, mais precisamente a ilha de Manhattan, como um cenário vivo e agitado. Isso, somado ao fato do jogo ser bastante responsivo e com mecânicas extremamente divertidas, faz com que Spider Man deixe o jogador imersivo em todo o caos da cidade.

A história do game não é segredo para ninguém. Nele, controlamos Peter Parker, um jovem assistente de pesquisa que ganhou poderes após de ter sido mordido por uma aranha geneticamente modificada. Assim, ele passa a utilizar suas habilidades para livrar Nova York do crime que a assola. O game está disponível para Playstation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) e Windows.

