10 jogos de plataforma tão difíceis que vão te dar nos nervos

Jogos de plataforma costumam trazer boas recordações ao público gamer. Super Mario Bros. e Sonic The Hedgehog 2 são clássicos que ajudaram a popularizar o gênero, sobretudo para players casuais — tanto adultos quanto crianças. Contudo, nem sempre esse gênero fica restrito a aventuras carismáticas e cativantes. Games recentes, como Getting Over It , Cuphead e Celeste , acabam levando a brincadeira a sério demais e oferecem experiências realmente difíceis mesmo dentro da plataforma.

Nesses títulos, pular por superfícies e obstáculos na tela, coletando itens ou simplesmente avançando na fase, são tarefas muito desafiadoras, mas igualmente divertidas. Pensando nisso, o TechTudo reuniu dez jogos nesse estilo que vão te dar nos nervos, e você vai se divertir mesmo assim. Confira a seguir.

Em Cuphead, os irmãos Xicrinho e Caneco devem enfrentar chefões poderosos e caricatos para pagar a dívida de uma aposta com o diabo. Na pele deles, é possível explorar (sozinho ou em dupla) fases com visuais que homenageiam desenhos da década de 20 e 30, como Popeye e Betty Boop. Tudo isso enquanto driblam dezenas de inimigos e outros elementos na tela — o que exige reações rápidas e bastante persistência dos players.

Flappy Bird é um game indie no estilo arcade que virou febre nos smartphones em 2014 e, depois, voltou à popularidade graças a um filtro criado por um usuário do Instagram. Para jogar, basta tocar ou clicar na tela repetidamente para ajudar o pássaro a ganhar impulso e desviar de canos que referenciam os cenários da franquia Mario, da Nintendo. Apesar dos gráficos e jogabilidade simples, o jogo exige muita resignação para avançar pelo caminho infinito sem esbarrar em nada e, assim, acumular pontos.

Apesar de ter sido retirado da Google Play Store e da App Store, ainda é possível jogar Flappy Bird online e de graça. Para isso, acesse o site (www.flappybird.io) via navegador de sua preferência, no computador ou celular.

Criado pela Extremely OK Games em parceria com o estúdio brasileiro MiniBoss, Celeste conta a vida de Madeline, uma jovem determinada a escalar uma enorme montanha que dá nome ao jogo. Além de sua narrativa intimista, o game se destaca por conta de mecânicas complexas que tornam a gameplay difícil, mas não menos recompensadora. Dessa maneira, o jogador precisa dominar uma série de mecânicas que o permitem saltar em todos os sentidos e direções para escalar superfícies verticais, escorregadias e espinhosas.

Getting Over It tem uma premissa bem inusitada: o player controla um homem que vive dentro de um caldeirão, sem roupas e apenas com uma picareta na mão. O objetivo é subir até o topo do cenário, formado pelos mais variados objetos que funcionam como obstáculos, na prática.

Além disso, as mecânicas são bastante simples: basta mexer o mouse, movimentando os braços do homem para se apoiar em objetos e prosseguir — embora qualquer erro mínimo possa causar uma queda de volta ao início do mapa. Para jogar o título, você pode comprar e baixar no Steam (Windows, macOS e Linux), na Google Play Store (Android) ou na App Store (iOS).

5. I Wanna Be the Guy

Desenvolvido por Michael O'Reilly, I Wanna Be the Guy é um jogo que tenta matar você, sem piedade ou aviso prévio, das maneiras mais revoltantes possíveis. Conhecido por sua dificuldade exagerada, o título conta com um visual retrô dos anos 80 e movimentação lateral que podem enganar à primeira vista. É melhor estar sempre atento, na verdade, pois o ambiente está sempre repleto de armadilhas fatais para te pegar de surpresa. Por isso, como o próprio nome sugere, é preciso ser "o cara" para terminar esse jogo.

Vale destacar que o game é gratuito e tem versão para navegadores, acessível em sites como o Minijogos (www.minijogos.com.br/jogo/i-wanna-be-the-guy), e para download no Windows, via Uptodown (i-wanna-be-the-guy.br.uptodown.com/windows).

6. Jump King

Seguindo o mesmo estilo de Getting Over It, Jump King é um jogo em pixel art cujo propósito é, sem dúvidas, levar qualquer um à loucura. A trama acompanha um cavaleiro em sua jornada ao topo do castelo, onde está a encantadora mulher de uma lenda, enquanto a jogabilidade se resume a pular entre plataformas íngremes.

O desafio, no entanto, é complicado devido ao level design deliberadamente pensado para ocasionar longas quedas até o chão — o que significa a perda de muito progresso. Jump King está disponível para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam e GOG).

Criado pela RobTop Games, Geometry Dash World é um jogo de plataforma para Android e iPhone (iOS) ambientado em cenários simples, mas muito difíceis. Nele, você é um pequeno ser quadrado que salta por passagens perigosas e obstáculos pontiagudos. Entretanto, é necessário estar ciente de que vai precisar recomeçar o nível desde o início se esbarrar em algo, exigindo absoluta precisão. Além de jogar em dispositivos móveis, é possível experimentar o game sem baixá-lo, pelo site oficial (geometrydash.io/geometry-dash-world).

8. Ghosts 'n Goblins Resurrection

Ghosts ’n Goblins Resurrection (Capcom) é basicamente um remake do clássico lançado para arcades que ganhou reconhecimento na década de 80 graças ao alto nível de dificuldade. Recheada de humor ácido, a história do game retrata o cavaleiro Arthur, que vê seu descanso ser interrompido pelo sequestro de sua amada princesa por forças das trevas.

Logo, ele tem que usar até vários tipos de armas e magias para salvá-la — embora desviar da legião de inimigos que aparece na tela seja a melhor opção às vezes. O título está disponível para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam).

Spelunky é um jogo roguelike com visual retrô que lembra clássicos em 8 bits do Nintendo. Sua missão é explorar masmorras cheias de inimigos e armadilhas perigosas que mudam de posição a cada partida, umas vez que as cavernas são geradas proceduralmente e, portanto, sempre diferentes umas das outras.

Fora isso, como apenas um momento de distração pode causar a sua morte, você terá que se aventurar diversas vezes para melhorar no jogo e alcançar o final. Spelunky pode ser jogado no Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam e GOG). A sequência, Spelunky 2, está disponível no serviço de assinatura Xbox Game Pass.

Neste jogo de plataforma criado pelo estúdio Team Meat, o jogador controla Meat Boy, um pequeno cubo de carne no resgate de sua namorada que foi raptada. Assim como games já citados nesta lista, como Celeste e Jump King, o mais importante é acertar o timing dos saltos em meio às fases cercadas de espinhos e serras circulares, prontos para transformar o protagonista em picadinho.