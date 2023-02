10 séries de terror para maratonar online e morrer de medo

Pensando nisso, o TechTudo selecionou 10 séries de terror disponíveis nas plataformas de streaming para maratonar. Seja você um grande fã do gênero ou um iniciante, há nesta lista produções para todos os gostos. Confira, a seguir, mais informações sobre enredo e plataforma em que estão disponíveis.

1. A Maldição da Residência Hill

O enredo de A Maldição da Residência Hill é baseado no sobrenatural, mas também em algo humanamente real: o trauma familiar. A produção da Netflix de 2018, com 10 episódios, foi escrita por Mike Flanagan (Missa da Meia-Noite) e é vagamente baseada no romance clássico de 1959 de Shirley Jackson. Na trama, após o suicídio da irmã mais nova, os cinco irmãos da família Crain são obrigados a voltar ao lugar em que cresceram, a casa mal-assombrada mais famosa dos Estados Unidos.

Os atores que interpretam os irmãos Crain são Michiel Huisman (Steven Crain), Carla Gugino (Olivia Crain), Elizabeth Reaser (Shirley Crain), Oliver Jackson-Cohen (Luke Crain), Kate Siegel (Theodora Crain) e Victoria Pedretti (Nell Crain). Em sites especializados, a repercussão da série é bastante positiva, alcançando nota 8,6 no IMDb. No Rotten Tomatoes, a produção recebeu aprovação de 93% da crítica e 91% do público, enquanto entre os especialistas do Metacritic sua média é 79 e, entre os usuários, sua nota é 8,5.

2. Hannibal

Escrita por Bryan Fuller (Star Trek: Discovery), baseada nos livros de Thomas Harris e disponível na Amazon Prime Video, Hannibal é uma produção focada no relacionamento entre o psiquiatra canibal Hannibal Lecter e o agende do FBI Will Graham. Na trama de 2013, que conta com três temporadas, Graham tem a capacidade de entender como os mais hediondos serial killers pensam e, consequentemente, desvendar seus crimes. No entanto, isso exige muito de sua saúde mental, o que o faz procurar um psiquiatra, mais especificamente o médico Hannibal Lecter, que esconde um segredo obscuro por trás de todo a sua simpatia e requinte.

O emblemático vilão da literatura é, nesta adaptação, interpretado por Mads Mikkelsen (Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore), enquanto o ator Hugh Dancy (Adam) dá vida ao agente Will Graham. Em 2016, a série foi indicada ao Emmy e, apesar de não ter ganhado o troféu, ainda é considerada um sucesso de crítica. No IMDb, sua nota é 8,5, sendo a 222ª série melhor avaliada do site. No Metacritic, a média da produção entre os críticos é 77 e a nota entre os usuários é 8,9. Já no Rotten Tomatoes, Hannibal tem aprovação de 92% da crítica e 94% da audiência.

3. Motel Bates

Bates Motel foi criada como uma prequel contemporânea do clássico de Alfred Hitchcock, Psicose, trazendo a relação complexa do psicopata Norman Bates com sua mãe aos holofotes. Criada por Anthony Cipriano, Carlton Cuse e Kerry Ehrin, a produção conta com cinco temporadas e está disponível no Globoplay. A premissa da série é nos contar o que levou Norman Bates a se vestir como sua mãe, Norma, e esfaquear os hóspedes do motel que são proprietários.

O ator Freddie Highmore (The Good Doctor) dá vida ao vilão de Hitchcock, na época ainda com 17 anos. A atriz Vera Farmiga (A Órfã) interpreta sua mãe, Norma Bates. A produção, que foi ao ar entre 2013 e 2017, foi indicada três vezes ao Emmy e é famosa por ter superado as expectativas dos críticos. No IMDb, sua nota é 8,1, enquanto no Rotten Tomatoes, sua aprovação é de 93% da crítica e 91% do público. No Metacritic, Bates Motel tem média 69 entre os críticos e nota 8,2 entre os usuários do site.

4. American Horror Story

American Horror Story é uma produção conhecida por ter mudado a forma como o terror é feito para a TV. Segundo o site Collider, antes da série escrita por Brad Falchuk (Pose) e Ryan Murphy (Glee), as produções de horror eram pensadas principalmente para o cinema, mas seus criadores conseguiram mostrar que o formato episódico também garante arrepios. Explorando diferentes enredos em cada uma de suas 11 temporadas, American Horror Story foca em temas como infidelidade, sanidade, opressão, discriminação, vício e exploração. A série que foi ao ar pela primeira vez em 2011 pode ser conferida no Star+ e Globoplay.

Entre um diverso elenco estão os atores Evan Peters (Dahmer: Um Canibal Americano), Sarah Paulson (Fuja), Angela Basset (Pantera Negra) e Lady Gaga (Nasce Uma Estrela). American Horror Story coleciona indicações ao Emmy e já conquistou o troféu em 16 categorias, entre elas a de Melhor Atriz em 2014 para Jessica Lange (King Kong) por interpretar Fiona Goode. No Rotten Tomatoes, a produção tem aprovação de 77% da crítica e 67% do público, enquanto alcançou nota 8,0 no IMDb. Já no Metacritic, AHS recebeu média 65 entre os críticos e nota 8,1 entre os usuários do site.

5. The Outsider

The Outsider é uma produção de 2020, baseada em um romance não tão notório de um autor repleto de sucessos, Stephen King. No entanto, segundo Mark Hale, do The New York Times, o criador da série Richard Price conseguiu torná-la mais sombria que o material original. Na trama, o que começa com a investigação de um caso de assassinato se desenvolve com a descoberta de uma força sobrenatural que faz os investigadores questionarem o que é real ou não. A série com dez episódios está disponível no HBO Max.

Faz parte do elenco de The Outsider o ator Ben Mendelsohn (Rogue One: Uma História Star Wars) e a atriz Cynthia Erivo (Harriet). Em 2020, Jason Bateman (Caindo na Real) foi indicado ao Emmy de Melhor Ator em Série de Drama por seu papel na produção. No Rotten Tomatoes, a série tem uma ótima resposta da audiência, com aprovação de 91% da crítica e 82% do público. Em outros sites especializados, essa pontuação diminui. No IMDb, sua nota é 7,7, enquanto, no Metacritic, The Outsider recebeu média 68 dos críticos e nota 6,5 dos usuários.

6. Missa da Meia-Noite

Missa da Meia-Noite é uma produção da Netflix escrita e dirigida por Mike Flanagan (A Maldição da Residência Hill), com um enredo que mistura terror e catolicismo. Na série de 2021, que conta com sete episódios, acompanhamos o jovem Riley Flynn, que volta para sua cidade natal, uma pequena comunidade em uma ilha, depois de matar uma mulher enquanto dirigia embriagado. Seu constrangedor retorno, no entanto, é ofuscado pela chegada de um novo padre, que logo começa a realizar milagres.

Os atores Zach Gilford (Friday Night Lights) e Hamish Linklater (A Grande Aposta) são os responsáveis por dar vida a Riley e ao padre Paul Hill. A produção foi indicada ao Emmy em 2022 e conquistou uma positiva resposta do público em seu lançamento. No Rotten Tomatoes, sua aprovação é de 87% da crítica e 78% da audiência. Já no Metacritic, Missa da Meia-Noite recebeu média 75 entre os críticos e nota 7,5 entre os usuários do site. No IMDb, sua nota é 7,7.

7. A Maldição da Mansão Bly

Descrita como a continuação de A Maldição da Residência Hill, A Maldição da Mansão Bly também é uma obra de Mike Flanagan e traz alguns nomes conhecidos de sua produção anterior. Lançada em 2020 na Netflix, a série tem nove episódios e conta a história de Dani Clayton, uma jovem governanta que é contratada para cuidar dos sobrinhos de um homem na casa de campo de sua família, logo após a misteriosa morte da antiga babá.

Victoria Pedretti interpreta Dani, depois de um ótimo desempenho como Nell Crain, em A Maldição da Residência Hill. O ator Henry Thomas também retorna, desta vez como Henry Wingrave, tio das crianças. A produção foi indicada ao Emmy em 2021 e conta com uma melhor resposta da crítica do que do público. No Rotten Tomatoes, a aprovação dos críticos é de 88% enquanto da audiência é de 66%. No IMDb, a série alcançou nota 7,4 e, no Metacritic, média 63 entre os especialistas e nota 6,1 entre os usuários do site.

8. Chucky

A releitura mais recente do clássico de Don Mancini (Brinquedo Assassino) foi lançada em 2021, em formato de série com duas temporadas disponíveis no Star+. Na trama, um antigo boneco Chucky surge em uma venda de garagem e é comprado pelo infeliz adolescente Jake Wheeler. O espírito do serial killer Charles Ray Lee ainda está preso no brinquedo e não demora muito para que ele incentive o jovem a cometer atos vingativos. Temas como sexualidade, problemas familiares e pressão social se misturam ao terror no enredo da produção.

Entre o elenco estão os jovens atores Zackary Arthur (A 5ª Onda), interpretando Jake, e Bjorgvin Arnarson (O Sétimo Dia), dando vida a Devon, seu interesse amoroso. A série foi bem recebida de acordo com o Rotten Tomatoes, alcançando a aprovação de 91% da crítica e 87% do público. No IMDb, sua nota é 7,3, enquanto no Metacritic, a produção alcançou média 70 entre os especialistas e 6,1 entre a audiência.

9. Sweet Home

A produção sul-coreana da Netflix Sweet Home é baseada em uma história em quadrinhos de mesmo nome, desenvolvida por Kim Carnby e Hwang Young-chan. No início deste ano, a plataforma confirmou uma segunda temporada para a obra que já conta com dez episódios. Na série, dirigida pelo trio Jang Young-woo, Lee Eung-bok e Park So-hyun, o deprimido jovem Cha Hyun-soo está se mudando para Green Houses, um complexo de apartamentos em ruínas. Tudo corre de forma normal até que moradores do prédio passam a ser atacados e mortos por criaturas sobrenaturais devoradoras de carne humana.

Estrelada pelo ator Song Kang (Love Alarm), a produção também conta com Lee Jin-wook (Nine: Nove Vezes Viajante do Tempo) e Go Min-si (Laibeu) no elenco. Em sites especializados, a série tem uma avaliação positiva, com aprovação de 83% da crítica e 85% do público no Rotten Tomatoes. No IMDb, sua nota é 7,3. Para Joel Keller, do site Decider, embora o título se assemelhe a um enredo pós-apocalíptico, Sweet Home tem suas próprias particularidades. "Apesar de suas falhas e de uma premissa que já vimos antes, Sweet Home se destaca por sua ambientação e seus monstros", escreveu.

10. Salem

Escrita por Brannon Braga e Adam Simon, Salem é inspirada nos julgamentos de bruxas em Massachusetts, Estados Unidos, no final do século 17. A produção foi ao ar entre 2014 e 2017, conta com três temporadas e pode ser conferida no Star+. Na trama, acompanhamos Mary Sibley, uma jovem atualmente casada que desistiu da paixão que sentia por John Alden quando ele partiu para a guerra. Ao retornar, Alden encontra a uma cidade sombria, banhada em medo e sangue.

A série é estrelada por Janet Montgomery (Cisne Negro) e Shane West (Um amor para recordar), interpretando Mary e John. Em sites especializados, a produção tem uma resposta polarizada. No Metacritic, enquanto Salem recebeu média 49 dos 16 críticos, sua nota baseada em cinco usuários do site é de 9,4. No IMDb, sua pontuação é 7,1. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 82% da crítica e 77% do público.