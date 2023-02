10 séries recentes para assistir de uma vez só no carnaval

Feriado de carnaval pode significar também maratona de filmes e séries disponíveis no streaming. Nos dias de folia, mais a quarta-feira de cinzas, o espectador tem a chance de assistir de uma só vez os seriados de destaque em 2022 com episódios curtos, com duração média entre 20 a 30 minutos. Entre os títulos da vez, estão Mulher-Hulk ( Disney+ ), Nossa Bandeira Significa a Morte ( HBO Max ), O Paciente (Star+) e Fortuna ( Apple TV+ ).

Nesta lista do TechTudo, você confere em cada tópico informações sobre elenco, enredo, equipe técnica, plataformas disponíveis e repercussão entre público e crítica, com todos os títulos a seguir bem avaliados nos agregadores de resenhas Metacritic e Rotten Tomatoes.

2 de 12 Entre os destaques da lista está Mulher-Hulk, uma das surpresas do Universo Marvel na TV em 2022 — Foto: Divulgação/Disney Entre os destaques da lista está Mulher-Hulk, uma das surpresas do Universo Marvel na TV em 2022 — Foto: Divulgação/Disney

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

O Bebê

A comédia de terror O Bebê usa o estilo do filme "O Bebê de Rosemary" (1968) para ilustrar o lado "assombroso" da maternidade. Disponível no HBO Max, a minissérie britânica contém 8 episódios com duração média de 28 minutos. Criação da dupla de roteiristas Lucy Gaymer e Siân Robins-Grace, a produção tem no elenco Michelle de Swarte (A Duquesa), Amira Ghazalla (O Refugiado), Isy Suttie (Whites), Tanya Reynolds (Sex Education), entre outros.

Natasha Willams (Michelle de Swarte) é uma mulher de 38 anos que vive sozinha e sem planos de constituir família. Até que um acidente estranho muda seus planos de solidão: de forma inexplicável, um bebê vai parar em seus braços após uma perseguição policial resultar na morte da possível mãe da criança e de dois oficiais. Destinada a cuidar da criança, o mundo de Natasha vira do avesso quando o bebê usa supostos poderes maléficos para controlar a vida da protagonista.

3 de 12 Comédia de terror mostra um bebê com poderes sobrenaturais — Foto: Reprodução/IMDb Comédia de terror mostra um bebê com poderes sobrenaturais — Foto: Reprodução/IMDb

A comédia absurda conseguiu ótimas avaliações da crítica, que elogiou o balanceamento entre horror e comédia, bem como as alegorias relacionadas aos problemas da maternidade independente. A série tem nota 6,3 no IMDb, 69 entre os críticos no Metacritic e aprovação de 72% entre a imprensa no Rotten Tomatoes, sendo 60% entre o público.

Nossa Bandeira é a Morte

Totalmente disruptiva ao construir uma história sobre piratas, a série Nossa Bandeira é a Morte deixa de lado a sujeira e rispidez dos bandidos dos mares para retratá-los como pessoas sensíveis, multifacetadas, meigas e diversas no quesito orientação sexual e de gênero. A obra está disponível no HBO Max e é uma criação de David Jenkins (People of Earth). O elenco é formado por Rhys Darby (O Que Fazemos nas Sombras), Taika Waititi (Thor: Ragnarok), Fred Armisen (Wandinha), Leslie Jones (Caça-Fantasmas), Ewen Bremner (Trainspotting), entre outros.

No começo do século 18, o aristocrata inglês Stede Bonnet (Rhys Darby) está entediado com sua vida de privilégios e luxos na ilha de Barbados e resolve se unir a um grupo de piratas. Totalmente delicado e generoso, cai sobre ele a alcunha de "Pirata Cavalheiro", o que soa ridículo para outros criminosos mais experientes, como Barba Negra (Taika Waititi). Porém, aos poucos o jeito delicado de Bonnet conquista o respeito entre os novos iguais - além da perseguição da Marinha.

4 de 12 A trupe de piratas liderada por Stede Bonnet (Rhys Darby) foge de todos os estereótipos vistos antes no audiovisual — Foto: Reprodução/JustWatch A trupe de piratas liderada por Stede Bonnet (Rhys Darby) foge de todos os estereótipos vistos antes no audiovisual — Foto: Reprodução/JustWatch

Um dos diferenciais de Nossa Bandeira entre o público foi a abertura para a representatividade de pessoas da comunidade LGBTQIA+, o que garantiu indicações em cerimônias dedicadas à diversidade sexual como GLAAD Media Award e Dorian Awards. Entre o público e a imprensa, a série obteve nota 7,8 no IMDb, metascore de 70 no Metacritic (ao lado da média 8.2, dada pelo público) e aprovações de 93% e 94% na visão da crítica e do público no Rotten Tomatoes.

Mulher-Hulk

Após o lançamento de séries com abordagem mais séria no MCU (como Wandavision e Falcão e o Soldado Invernal), a Marvel resolveu apostar uma trama mais cômica e leve para o público, sem deixar de lado a conexão com outros super-heróis. O resultado é Mulher-Hulk, obra disponível no Disney+ e baseada na personagem homônima das HQs. Tatiana Maslany (Orphan Black) interpreta a personagem ao lado de Mark Ruffalo (De Repente 30), Tim Roth (Cães de Aluguel), Ginger Gonzaga (Ted), Jameela Jamil (The Good Place), entre outros.

A advogada Jennifer Walters (Tatiana Maslany) é prima do cientista e super-herói Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo). Após um acidente, o sangue radioativo de Banner vai parar no organismo de Walters, que a faz se transformar numa heroína de força similar ao de Hulk. Agora, a advogada aproveita os benefícios de sua nova condição para resolver casos judiciais que envolvem outros seres poderosos e flertar com outros super-heróis.

5 de 12 Nos quadrinhos, a personagem Mulher-Hulk é uma advogada prima de Bruce Banner que possui poderes similares aos de Hulk — Foto: Reprodução/IMDb Nos quadrinhos, a personagem Mulher-Hulk é uma advogada prima de Bruce Banner que possui poderes similares aos de Hulk — Foto: Reprodução/IMDb

Mesmo conectada ao Universo Cinematográfico da Marvel, Mulher-Hulk não precisa de muitas informações prévias para que possa ser assistida - vantagem que facilitou no sucesso da série, além da pegada cômica e episódios de curta duração. A série tem nota 5,2 no IMDb, metascore de 67 no Metacritic e aprovação da crítica de 75% no Rotten Tomatoes.

Single Drunk Female

Um dos lançamentos discretos de 2022 que surpreendeu a crítica foi Single Drunk Female, comédia disponível no Star+. Criação da showrunner Simone Finch (The Conners), o seriado ilustra o drama cômico de uma jovem alcóolatra em busca da sobriedade. Estão presentes no elenco Sofia Black-D'Elia (Skins), Rebecca Henderson (A Escolha de Mickey), Sasha Compère (Notas de Rebeldia), Garrick Bernard (Halfway), entre outros.

Depois de causar destruição de propriedade privada e lesão corporal em um colega de trabalho, a jovem alcóolatra Samatha (Sofia Black-D'Elia) resolve entrar na reabilitação para evitar de ficar presa. Após sair da clínica, a protagonista não está preparada para enfrentar seus problemas de maneira sóbria, principalmente quando descobre que sua melhor amiga Brit (Sasha Compère) vai se casar com seu ex-namorado James (Charlie Hall).

Com o sucesso de público e crítica, Single Drunk Female teve uma segunda temporada confirmada, prevista para abril desse ano. Entre os elogios da imprensa, está a forma cômica e sensível com que a série aborda o alcoolismo na juventude. No IMDb, o seriado tem nota 6,8. Já no Metacritic, o metascore é de 76 entre a imprensa. As aprovações do público e crítica no Rotten Tomatoes são de 96% e 81%.

6 de 12 Samantha (Sofia Black-D'Elia) é uma jovem alcóolatra de 28 anos que tenta ficar sóbria ao passo que lida com problemas emocionais — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Samantha (Sofia Black-D'Elia) é uma jovem alcóolatra de 28 anos que tenta ficar sóbria ao passo que lida com problemas emocionais — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Anos Incríveis (revival)

Para quem não resiste a uma nostalgia, a indicação é o revival de Anos Incríveis, série de 2021 que é reboot da comédia dramática famosa nos anos 1980 e 1990. Disponível no Disney+, a proposta é novamente retornar aos anos 1960, mas desta vez sob o olhar inocente de um garoto negro pouco experiente sobre as coisas da vida. O diretor Saladin K. Patterson (Resistindo às Tentações) é showrunner da série, que tem no elenco Don Cheadle (o Máquina de Combate do MCU), Elisha "EJ" Williams (Desafio dos Corretores), Dulé Hill (Psych: O Filme), Saycon Sengbloh (Respect), entre outros.

Dean Williams (Don Cheadle) narra as memórias da época quando era um garoto em pleno anos 1960 em Montgomery, capital do estado do Alabama (EUA). Aos 12 anos, Dean (Elisha "EJ" Williams) vivia de forma ingênua perante todas as transformações sociais daquele período: a luta por direitos civis, os fim da segregação nas escolas do sul dos EUA e o surgimento do movimento Black Power. Mas o olhar do protagonista está mais focado nos jogos de beisebol da escola, nas amizades e no primeiro amor.

7 de 12 O revival de Anos Incríveis retorna aos anos 1960, mas desta vez sob a perspectiva de uma família negra — Foto: Reprodução/IMDb O revival de Anos Incríveis retorna aos anos 1960, mas desta vez sob a perspectiva de uma família negra — Foto: Reprodução/IMDb

A primeira temporada teve 22 episódios exibidos entre 2021 e 2022, com segunda temporada confirmada pelo Disney+. O revival conseguiu indicações nas premiações Hollywood Critics Association Awards e NAACP Image Awards nas categorias de Melhor Ator de Comédia e Melhor Série no Streaming. Anos Incríveis obteve nota 6,4 no IMDb, 75 entre a crítica no Metacritic (assim como 5.9 entre os usuários), além das aprovações de 96% da imprensa e 54% do público no Rotten Tomatoes.

Life & Beth

A comediante americana Amy Schumer (Mais que Amigos) é a estrela e criadora da comédia dramática Life & Beth, lançada em março do ano passado pela Hulu e disponível hoje no Star+. A atriz contracena ao lado de Michael Cera (Scott Pilgrim Contra o Mundo), Susannah Flood (For the People), Michael Rapaport (Atypical), Jon Glaser (Escola de Idiotas), Laura Benanti (She Loves Me), entre outros.

A vendedora de vinhos Beth (Amy Schumer) tem uma vida infeliz e sem propósito. De forma inesperada, ela pretende viajar até Long Island, ilha do estado de Nova Iorque (EUA), para viver de forma desimpedida e mais agregada à natureza. É lá onde ela conhece o agricultor John (Michael Cera), que facilita na sua integração na cidade. Mas Beth precisa lidar com problemas de seu passado para que possa ser feliz de verdade.

8 de 12 Beth (Schumer) é uma vendedora de vinhos que descobre seu propósito de vida ao lado do agricultorJohn (Cera) — Foto: Reprodução/IMDb Beth (Schumer) é uma vendedora de vinhos que descobre seu propósito de vida ao lado do agricultorJohn (Cera) — Foto: Reprodução/IMDb

A dramédia teve boa repercussão entre o público e crítica em 2022, o que garantiu uma renovação para a segunda temporada da série. Life & Beth tem nota 6,7 no IMDb, 70 de metascore no Metacritic (ao lado de 6.7 na avaliação dos usuários) e aprovações de 92% e 75% na visão da imprensa e público no Rotten Tomatoes.

Nosso Jeito de Ser

Os dramas do cotidiano entre pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA) são tratados com leveza e humor na série Nosso Jeito de Ser, exclusiva da Amazon Prime Video. O título é um remake da série israelense On the Spectrum, lançada no país em 2018. Desenvolvida por Jason Katims (Roswell), a série tem no elenco principal Rick Glassman (Os Impegáveis), Albert Rutecki (Aged Fruit) e Sue Ann Pien (Eterno). Todos os três atores estão dentro do espectro autista.

A série acompanha a amizade entre três jovens adultos que dividem um apartamento: Jack Hoffman (Rick Glassman), portador de Síndrome de Aspenger que não possui freios em expressar suas emoções; a balconista Violet Wu (Sue Ann Pien), que não vê a hora de arranjar um namorado; e Harrison Dietrich (Albert Rutecki), um cara recluso que evita ao máximo sair de casa. Juntos, eles descobrem como manter as relações sociais em um mundo que não compreende suas questões sentimentais.

9 de 12 O trio de amigos com espectro autista que protagoniza As We See It — Foto: Reprodução/IMDb O trio de amigos com espectro autista que protagoniza As We See It — Foto: Reprodução/IMDb

No IMDb, Nosso Jeito de Ser tem nota 8,1. A avaliação no Metacritic é de 82 entre a crítica e 6.4 entre o público. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 90% entre a imprensa e 97% entre o público. Mesmo com a alta receptividade dos espectadores e da crítica, a Amazon optou por não renovar a série, mantendo no catálogo apenas a primeira temporada.

O Paciente

Uma das minisséries de suspense de destaque no ano passado, O Paciente é uma boa pedida para quem procura produções de serial killers mesmo em período de carnaval. Estrelada por Steve Carell (The Office), a série disponível no Star+ é uma criação da dupla Joel Fields e Joe Weisberg (ambos envolvidos na série The Americans). Completam o elenco Domhnall Gleeson (Questão de Tempo), Linda Emond (Passagem), Andrew Leeds (Cristela), David Alan Grier (The Cool Kids), entre outros.

Alan Strauss (Carell) é um terapeuta que tem entre seus pacientes Sam Fortner (Gleeson), um homem atormentado com pensamentos homicidas. Em uma atitude desesperada, Sam sequestra Alan e o mantém preso em sua casa, com a conivência de sua mãe Candace (Linda Emond). Ao tentar ver uma forma de sair dessa situação, Alan esbarra em seus próprios demônios, pois o terapeuta também possui problemas mal resolvidos em sua vida.

10 de 12 O terapeuta Alan Strauss (Carell) tenta entender a mentalidade assassina de seu paciente Sam Fortner (Gleeson) — Foto: Divulgação/Star+ O terapeuta Alan Strauss (Carell) tenta entender a mentalidade assassina de seu paciente Sam Fortner (Gleeson) — Foto: Divulgação/Star+

Durante a primeira semana de lançamento, em agosto de 2022, O Paciente esteve entre as produções de TV mais assistidas nos Estados Unidos. Tal repercussão na audiência garantiu boas notas nos agregadores de resenhas. A minissérie tem nota 7 no IMDB, metascore 74 no Metacritic (além de 5.9/10 na visão do público) e aprovação de 88% na avaliação da imprensa, ao lado de 66% dos espectadores, no Rotten Tomatoes.

Reboot

Na linha de produções da TV e cinema que caçoam do mundo do entretenimento, a série de comédia Reboot mira suas piadas para a cultura dos remakes, reboots e revivals que proliferam no streaming e nas telonas atualmente. Disponível no Star+, produção criada por Steven Levitan (Modern Family) tem no elenco Keegan-Michael Key (Key and Peele), Johnny Knoxville (Jackass), Judy Greer (Halloween de 2018), Rachel Bloom (Escola do Bem e do Mal), entre outros.

A roteirista Hannah Korman (Rachel Bloom) é recém chegada à empresa de streaming Hulu e propõe ao setor de criação o remake de uma sitcom do começo dos anos 2000 chamada Step Right Up. Aprovada a ideia, Hannah porém não esperava que teria que lidar com as esquisitices pessoais de cada um dos protagonistas da série: Reed Sterling (Keegan-Michael Key ) quer mostrar a todos seu método de atuação pouco eficiente, o alcóolatra em reabilitação Clay Barber (Johnny Knoxville) causa problemas no set, e a falida Bree Marie Jensen (Judy Greer) não sabe mais atuar direito.

A metalinguagem proposta por Reboot agradou o público e crítica, o que garantiu duas indicações ao Critics' Choice Awards (Melhor Série de Comédia e Melhor Ator em Série de Comédia). No IMDb, a produção tem nota 7,4. Já no Metacritic, a avaliação da crítica foi 71, além de 8.1 dos usuários. As aprovações no Rotten Tomatoes chegaram a 88% (imprensa) e 69% (audiência). Mesmo com a repercussão positiva, a série foi cancelada pela Hulu após o término da primeira temporada.

11 de 12 A equipe de atores e produtores envolvida no revival da série Step Right Up — Foto: Reprodução/JustWatch A equipe de atores e produtores envolvida no revival da série Step Right Up — Foto: Reprodução/JustWatch

Fortuna

A vida de luxos, aparições nos tabloides e divórcios bilionários garantem a veia cômica de Fortuna, estrelada pela atriz e comediante Maya Rudolph (Missão Madrinha de Casamento) na Apple TV+. O título é uma criação da dupla de roteiristas e produtores Alan Yang e Matt Hubbard. Completam o elenco Adam Scott (Ruptura), Michaela Jaé Rodriguez (Pose), Joel Kim Booster (Sunnyside), Nat Faxon (Descendentes), entre outros.

A socialite Molly Novak (Maya Rudolph) ostenta sua riqueza ao lado do marido bilionário John Novak (Adam Scott). Sua vida de luxo está prestes a chegar ao fim quando descobre que John tem um caso com uma moça muito mais nova. Após o divórcio, entretanto, Molly descobre ser dona de uma fundação beneficente, o que pode facilitar as chances de ter de volta o alto padrão de vida.

12 de 12 Maya Rudolph vive uma socialite que dá a volta por cima após se divorciar e controlar uma fundação beneficente — Foto: Reprodução/IMDb Maya Rudolph vive uma socialite que dá a volta por cima após se divorciar e controlar uma fundação beneficente — Foto: Reprodução/IMDb

Com ótimos índices de audiência e resenhas positivas nos veículos especializados, Fortuna foi renovada apara a segunda temporada, ainda sem data prevista de estreia. A comédia tem nota 6,7 no IMDb, 65 no Metacritic (ao lado de 5.4 do público), junto com aprovação da crítica de 83% e do público com 58% no Rotten Tomatoes.