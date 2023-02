4 truques do WhatsApp que você deveria usar durante o Carnaval

O WhatsApp tem uma série de funções nativas que podem ser muito úteis durante o período do Carnaval. Alguns desses recursos proporcionam mais segurança no app, como é o caso da confirmação em duas etapas e o bloqueio com senha do aplicativo, enquanto outras servem para encontrar amigos com facilidade, como o compartilhamento de localização. Todas as funções estão disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ), e podem ser ativadas de maneira rápida. Nas próximas linhas, o TechTudo te mostra quais são e te ensina a usar cinco recursos úteis do WhatsApp para o Carnaval 2023.

Ativar confirmação em duas etapas

É possível adicionar uma camada extra de segurança à sua conta do WhatsApp de maneira rápida, usando o recurso de confirmação em duas etapas. Ele garante ainda mais segurança para as suas conversas dentro do aplicativo, já que dificulta o login em novos dispositivos.

Para ativar a opção, abra o app e toque nos três pontinhos localizados na parte superior direita da tela. Em seguida, clique em “Configurações” e “Conta”. Aperte em “Confirmação em duas etapas” e pressione ativar. O usuário deverá inserir um PIN de seis dígitos, que apenas poderá ser redefinido após sete dias. Em seguida, você pode escolher ainda adicionar ou não um e-mail ao qual você tem acesso para manter sua conta segura.

Bloquear o app com senha

Com o bloqueio com senha do app ativado, você também garante uma proteção extra às mensagens e às informações trocadas no WhatsApp. Isso acontece porque, com esse recurso, ele só poderá ser acessado mediante impressão digital ou reconhecimento facial, e é útil para quem busca mais privacidade no app.

Para ativar o bloqueio e aumentar a segurança do aplicativo, abra o mensageiro e clique nos três pontinhos. Aperte em “Configurações” e também em “Privacidade”. Deslize a tela para baixo e toque em “Bloqueio” para ativar a função. Toque no sensor de digital ou configure o reconhecimento facial para confirmação. Após isso, selecione um intervalo para que a autenticação seja solicitada.

Compartilhar localização

Para conseguir encontrar os amigos nos blocos carnavalescos e ainda garantir sua segurança, uma boa é compartilhar em tempo real a sua localização. Ela pode ser enviada durante um período específico, tanto em conversas individuais, quanto em grupos. Ainda, a interrupção do compartilhamento pode ser efetuada em qualquer momento. Mas calma: é válido lembrar que, para garantir sua segurança, você precisa ter alguns cuidados com o seu celular, como não segurá-lo em meio à folia. Para isso, vá a algum lugar mais calmo, como um estabelecimento comercial, por exemplo, e compartilhe a localização.

Para compartilhar, abra as configurações e toque em “Apps”, e selecione o WhatsApp. Ao acessá-lo, toque em “Permissões” e, depois, em “Localização” para permitir que o app tenha acesso ao local em que você está. Com o recurso ativado, abra uma conversa individual ou em um grupo e clique no ícone de clipe. Aperte em “Localização” e, em seguida, em “Localização em tempo real”.

Após isso, clique em “Continuar” e determine o tempo de compartilhamento entre os períodos disponíveis de 15 minutos, 1 hora e 8 horas. O usuário ainda pode inserir um comentário no envio de localização. Após a operação, clique em “Encerrar”.

O que fazer em caso de perda/roubo?

Em caso de perda ou roubo do celular no meio da folia, você pode tomar algumas ações para evitar que terceiros tenham acesso às suas conversas. O primeiro passo é realizar o bloqueio do chip/SIM card, entrando em contato com a operadora do celular. Além disso, envie um e-mail para support@support.whatsapp.com com a frase “Perdido/roubado:desative a minha conta” no título do e-mail, incluindo o número de telefone no formato internacional (ou seja, +55 DDD XXXXX-XXXX).

Você também poderá usar um novo chip com o mesmo número de celular para ativar o WhatsApp no seu novo aparelho, para desconectar de maneira mais rápida a sua conta do celular roubado ou perdido. Veja aqui um guia completo com passo a passo do que fazer caso o seu smartphone seja subtraído no Carnaval.

Com informações de WhatsApp

