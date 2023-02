5 apps de dietas para usar em 2023

1 de 5 O aplicativo permite a contagem dos macronutrientes necessários para a dieta — Foto: Divulgação/Myfitnesspal O aplicativo permite a contagem dos macronutrientes necessários para a dieta — Foto: Divulgação/Myfitnesspal

Apps para se alimentar melhor

Uma alimentação mais saudável está entre as metas mais frequentes das pessoas ao iniciar um novo ano. O MyFitnessPal, app disponível gratuitamente para Android e iOS, é aliado de muitos usuários que querem monitorar e atingir metas de nutrição e de consumo de água. Nele, é possível ter um diário alimentar, salvar receitas e ter dicas para melhorar o condicionamento físico.

Os seus principais diferenciais são o monitoramento de calorias, além do contador de proteínas. Logo na página inicial é possível ver a quantidade diária de calorias que o corpo necessita, ao informar dados como altura, peso e idade, para alcançar a meta de peso determinada. Quem for utilizá-lo ainda consegue adicionar refeições consumidas, quantidade de água ingerida e também os exercícios realizados.

O Receitas Light, por outro lado, que também está disponível nos sistemas Android e iOS, fornece receitas saudáveis fáceis e práticas para ajudar na organização das refeições no processo do planejamento da dieta. É possível verificar as opções de aperitivos doces e salgados e ainda favoritá-los. Para realizar a ação, basta clicar em uma receita e apertar no ícone de coração. Todas as receitas contam com a quantidade de ingredientes e modo de preparo.

Apps de exercícios

O aplicativo Nike Training Club também é gratuito para celulares Android e iOS e conta com vídeos rápidos com orientação para hábitos saudáveis e exercícios. Além disso, o app ainda possui uma rotinas de treinos para casa, sendo possível configurar do nível iniciante ao avançado. Os diferenciais do aplicativo são os seus diversos programas, incluindo ioga, registro de atividades e troféus por conquistas pelo alcance de marcas previamente estabelecidas no app.

Para utilizar a plataforma, após o download, é preciso criar um login inserindo dados, como um endereço de email, senha, nome e data de nascimento. Em seguida, siga as instruções e escolha uma das opções de plano de treino.

Já o Strava é um aplicativo desenvolvido para o monitoramento de atividades físicas. Ele está disponível para celulares Android e iOS com uma versão gratuita básica, que permite o registro do progresso das atividades e a conexão com GPS ou computador. A versão paga anualmente conta com outras funcionalidades que permitem o estabelecimento de rotas, desafios em grupo, controle de treinamento e dados de frequência cardíaca, custando R$149,90.

O app permite monitorar caminhadas, corridas e pedaladas, além do registro de estatísticas precisas quanto à performance física dos usuários. A especialidade do software consiste em estabelecer métricas de desempenho para diferentes tipos de atividade, sendo possível selecionar o tipo de esporte de interesse entre mais de trinta opções.

Além disso, o Strava serve como uma rede social de atletas, sendo possível, por exemplo, a postagem de vídeos no seu feed. Para acessá-lo, é preciso realizar um login através de uma conta no Facebook, Google ou e-mail.

Apps para organizar rotinas

A rotina é uma grande aliada na dieta. Para o planejamento das refeições, lembretes com horários para o consumo de água ou realização de exercícios, existem aplicativos como o Planner Pro. Com ele, os usuários podem fazer o seu cronograma diário, permitindo a sincronização com os calendários do Google. O Planner Pro também concentra informações sobre eventos futuros, tarefas e calendários em sua versão gratuita.

Na versão paga, que custa R$ 104,99 anuais, o aplicativo fica livre de propagandas e permite a utilização de todas as funcionalidades, como a criação de projetos, o cadastro de tarefas recorrentes e a exportação de agendas. O app solicita a permissão para processar informações pessoais, e para utilizá-lo é necessária a realização de um cadastro, que pode ser feito com uma conta do Google, Facebook ou Twitter.

