5 coisas que você deve parar de fazer agora para não 'destruir' seu PC

Existem hábitos praticados por muitos donos de PCs que podem estar destruindo suas máquinas. Demorar para instalar atualizações no sistema operacional ou simplesmente não reiniciar o desktop ou notebook , embora sejam práticas comuns, podem deixar o dispositivo lento e vulnerável a problemas. Da mesma forma, também é preciso ter cuidado ao baixar arquivos em quaisquer sites da Internet, já que os downloads podem conter malwares que danificarão o computador e, no pior dos casos, até roubar informações pessoais do usuário. A seguir, conheça cinco coisas que você deve parar de fazer agora para não destruir o seu PC.

1. Baixar arquivos de fontes desconhecidas

Baixar arquivos ou programas de fontes desconhecidas pode expor o sistema operacional a malwares como ransomwares, spywares, entre outros. Esses programas maliciosos podem deixar seu computador lento e, nos piores casos, roubar informações pessoais e sequestrar a máquina. Portanto, é preciso ter cautela ao baixar arquivos da Internet. Uma dica básica é verificar se o site apresenta um ícone de cadeado ao lado do endereço — se não, é pouco provável que ele seja seguro.

No entanto, embora a presença do ícone seja importante, é necessário combiná-la com outras pistas para atestar a segurança do site. O primeiro passo é analisar o domínio do endereço. Isso porque geralmente os sites fraudulentos — que imitam sites confiáveis — apresentam letras duplicadas ou pequenas substituições na URL (amazoM.com em vez de amazoN.com, por exemplo) para enganar o usuário, além de terminações pouco usuais, como .biz e .site.

O Google também oferece uma ferramenta que analisa se há elementos perigosos na página. Para acessá-la, vá até o site do Relatório de Transparência (transparencyreport.google.com/safe-browsing) e digite o endereço a ser verificado no campo principal. Outra possibilidade é utilizar o site "https://registro.br/2/whois" (sem aspas) para descobrir informações sobre o proprietário da página — e, consequentemente, sobre a confiabilidade do endereço.

2. Enrolar para instalar as atualizações do sistema

O sistema operacional é responsável por gerir todas as funções do seu computador. Logo, atualizá-lo é essencial para manter o bom funcionamento da máquina. Além disso, os updates trazem correções de falhas e brechas de segurança e, às vezes, novos recursos. Por isso, embora a instalação das atualizações represente um pequeno transtorno, já que é preciso interromper as atividades para fazê-la, o ideal é não prorrogar os updates. Realize o procedimento imediatamente ou agende-o o mais breve possível. Dessa forma, você garante que seu sistema esteja protegido contra vulnerabilidades.

3. Manter múltiplos processos rodando ao mesmo tempo

Tudo que você faz no computador consome memória RAM e faz o seu processador gerar cálculos. Se muitos programas estiverem rodando ao mesmo tempo, é possível que haja uma sobrecarga nesses componentes e, se isso se repetir constantemente, o desempenho da máquina pode diminuir a longo prazo. Por isso, é importante verificar quais processos estão funcionando em segundo plano e remover os que não são necessários.

Para verificar o que está consumindo CPU e RAM e encerrar aplicativos, a dica é acessar o gerenciador de tarefas (Windows) ou o Monitor de Atividade (Mac). Para utilizar a ferramenta do Windows, basta clicar na barra de tarefas do sistema com o botão direito do mouse e selecionar “Gerenciador de Tarefas” — ou utilizar o atalho CTRL + Shift + Esc. Após isso, uma nova janela será aberta. Localize qual programa quer encerrar, clique com o botão direito do mouse sobre ele e selecione “Finalizar tarefa”.

No Mac, o procedimento também é simples. Basta pesquisar por "Monitor de Atividade" no Lauchpad e selecionar o ícone indicado para acessar a janela de monitoramento. Ao clicar duas vezes sobre o programa, aparecerá a opção para encerrá-lo.

4. Não remover programas inativos

Notebooks e desktops possuem espaços de armazenamento limitados. Além de roubar um espaço precioso, o acúmulo de programas instalados pode afetar o desempenho da máquina. Por isso, é importante sempre verificar quais aplicativos você não usa mais e, se possível, exclui-los. Outra opção é mover arquivos que não utiliza regularmente para um HD externo ou para serviços de armazenamento na nuvem.

5. Nunca reiniciar o laptop ou computador

É comum que as pessoas simplesmente fechem a tampa do notebook ou desliguem apenas o monitor do desktop quando finalizam suas atividades. Essa tática, embora facilite quando precisamos utilizar o dispositivo várias vezes por dia, pode ser prejudicial para o aparelho. Isso porque, quando não desligamos totalmente o PC, o cache armazenado em sua memória permanece lá. Portanto, desligar o computador é importante para fechar todos os processos e reabri-los novamente, o que pode resultar em uma melhor performance do sistema.

Com informações de Safe Mode e Make of Use

