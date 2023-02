5 impressoras baratas para comprar em 2023 por a partir de R$ 334

Impressoras baratas podem ser interessantes para quem busca uma opção com bom custo-benefício. Empresas como HP , Epson e Canon comercializam modelos que oferecem funções como impressão por jato de tinta ou laser e até conexão Wi-Fi . Na lista a seguir, os preços partem de R$ 334 , como é o caso da HP Deskjet Ink Advantage 2376, que apresenta impressão colorida e pode digitalizar e copiar documentos. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já a L121, da Epson, por exemplo, promete impressões mais práticas e econômicas durante o uso. Isso porque faz parte da linha EcoTank e pode ser encontrada por R$ 629. Outra opção é a Canon Mega Tank G3110 é um modelo multifuncional que deve ser ideal para o home office ou para pequenas empresas e é comercializado por R$ 975. Confira a seguir seis impressoras baratas para comprar no Brasil.

1. HP Deskjet Ink Advantage 2376 - a partir de R$ 334

A Advantage 2376, da HP, é uma impressora que utiliza jatos de tinta para imprimir textos e imagens. De acordo com a fabricante, este modelo permite o usuário a imprimir arquivos em folhas de diversas gramaturas, consegue escanear documentos e tirar cópias. No painel de controle, conta com botões e um sensor que informam os status da impressora, como quando o cartucho precisa ser trocado ou quando está sem papel, por exemplo. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 334.

O tipo de impressão é digital, isto é, não utiliza chapas e precisa de arquivo base como fotos ou PDF, por exemplo. O equipamento traz ainda conexão USB para notebook e computador. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a qualidade da impressora. No entanto, relatam problemas na impressão com pouco tempo de uso.

Prós: boa funcionalidade e fácil instalação

boa funcionalidade e fácil instalação Contras: demora na impressão

2. HP Deskjet 3776 - a partir de R$ 398

A Deskjet 3776, da HP, é um modelo de impressora compacta. Esta opção oferece visor para uma descrição melhor de impressões e aviso para troca de cartuchos. Ela pode ser conectada ao notebook e desktop via cabo USB 2.0 ou utilizada por qualquer dispositivo via Wi-Fi. O modelo pode ser usado ainda para impressão, digitalização e cópia de documentos. O produto é visto por cifras a partir de R$ 398.

O equipamento compatível com os sistemas operacionais Windows e macOS. Avaliado com nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários destacaram a fácil instalação e compatibilidade com os sistemas. No entanto, criticam o scanner, pois o espaço reduzido permite copiar apenas folhas e não pode ser usado para escanear livros, por exemplo.

Prós: formato compacto que ocupa pouco espaço

formato compacto que ocupa pouco espaço Contras: não oferta muito espaço para escaneamento

3. Epson Ecotank L121 - a partir de R$ 629

A L121, da Epson, promete impressões mais práticas e econômicas durante o uso. Isso porque faz parte da linha EcoTank, que substitui os equipamentos que necessitam constantes trocas de cartuchos, afirma da fabricante. Ela traz bases de tinta laterais, permitindo o fácil acompanhamento dos níveis dos reservatórios. Ele é visto por cifras a partir de R$ 629.

A cada carga completa de tintas originais, a impressora produz até 4.500 páginas impressas em preto ou 7.500 páginas coloridas. Ainda de acordo com o fabricante, a EcoTank L121 também oferece uma experiência de recarga fácil, limpa e sem erros. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, o produto se destaca pela qualidade da impressão.

Prós: qualidade de imagem

qualidade de imagem Contras: não contém bandeja

4. HP Ink Tank 416 - a partir de R$ 799

A Ink Tank 416 é uma opção de modelo multifuncional da HP. O equipamento conta com impressão a jato de tinta, é capaz de imprimir até oito mil páginas coloridas na velocidade de 5 ppm e 6 mil na cor preta a 8 ppm. O aparelho é capaz de digitalizar imagens a 1200 DPI e comporta até 60 folhas nos tamanhos A4, B5, A6 e Envelope DL. Ele é comercializado por valores a partir de R$ 799.

A conexão da impressora é feita via USB 2.0 ou por Wi-Fi, o que permite gerenciar as tarefas pelo aplicativo de celular HP Smart. O modelo é compatível com os sistemas operacionais Windows, a partir do 8.1 e macOS. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 e os compradores elogiam o design e a fácil instalação. No entanto, alguns criticam a fragilidade das peças e o tempo de impressão.

Prós: custo-benefício para uma impressora de uso caseiro

custo-benefício para uma impressora de uso caseiro Contras: usuários relatam que a impressora quebra fácil

5. Canon Mega Tank G3110 - a partir de R$ 975

A MegaTank G3110, da Canon, é uma multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar. De acordo com a fabricante, o sistema da G3110 evita o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. Além disso, o sistema de abastecimento foi arquitetado com um tubo flexível, durável, de qualidade e bloqueando a entrada de ar. Ela permite imprimir até 6.000 páginas em preto ou até 7.000 páginas coloridas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 975 para comprar o produto.

O acessório conta com visor de 1,2 polegadas LCD que mostra a quantidade de impressões feitas e informa quando é necessário trocar os cartuchos de tinta ou colocar mais papel. Além disso, ela possui uma função que facilita o comando de cópias e a conexão com rede e mantém os principais atributos da linha anterior. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacaram a qualidade da impressão, mas ressaltam que ela não funciona bem em sistemas macOS.

Prós: qualidade da impressão

qualidade da impressão Contras: não é compatível com o sistema macOS

