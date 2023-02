Eletrônicos podem ser um fiel aliado para curtir o Carnaval 2023. Empresas como JBL , Multilaser , LG , Amazon , Intelbras e I2GO oferecem dispositivos como caixas de som, TVs, fechaduras eletrônicas, media center e robô aspirador de pó. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Investir em uma smart TV para assistir filmes e séries podem deixar o feriadão muito mais completo, como a LG 32LQ621CBSB.AWZ, que oferece um modelo com tela LED de 32 polegadas com resolução HD por preços que partem de R$ 1.268. Outra opção é adquirir uma caixa de som potente como a JBL Boombox 2 para escutar música na praia ou piscina por cerca de R$ 2.295. Confira seis eletrônicos ideais para aproveitar o Carnaval 2023.

1 de 4 Lista reúne 6 eletrônicos ideais para aproveitar o Carnaval 2023 — Foto: Marlon Câmara/TechTudo Lista reúne 6 eletrônicos ideais para aproveitar o Carnaval 2023 — Foto: Marlon Câmara/TechTudo

1. Caixa de Som

As caixas de som podem ser acessórios interessantes para animar festas ou churrascos e idas à praia ou piscinas. Então, investir em uma caixinha com resistência à água e qualidade sonora podem ser uma boa opção para curtir o carnaval. A JBL BoomBox 2, por exemplo, é uma caixa de som portátil e versátil, tendo o peso de 5,91 kg e 80 W de potência. Ela conta com uma construção resistente. Este modelo, inclusive, conta com certificação IPX7, podendo ser resistente a até 90 cm de profundidade na água sem sofrer danos.

Ela conta com recurso PartyBoost, função que permite conectar diversos alto-falantes compatíveis, incrementando o alcance e qualidade do som no ambiente. Além disso, a Boombox 2 conta com um power bank portátil embutido, ou seja, basta conectá-lo quando a bateria do seu dispositivo estiver próxima de acabar. Avaliado em 4,8 estrelas, os compradores destacam a sua bateria, tendo duração estimada de até 24 horas de reprodução. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 2.295.

Prós: portátil, resistente e bateria durável

portátil, resistente e bateria durável Contras: preço elevado

2. TV

Televisões são opções para quem quer escapar das festas, mas ainda quer aproveitar a folia e assistir aos desfiles das escolas de samba ou shows. Até mesmo para quem procura assistir a um filme, deixando a festividade de lado. A LG 32LQ621CBSB.AWZ pode ser uma alternativa interessante para os que buscam esse tipo de divertimento com um modelo mais em conta. Este aparelho vem com tela LED de 32 polegadas com resolução HD de 1366 x 768 pixels, proporção de 16:9 e taxa de atualização de 60 Hz.

O modelo acompanha base para apoio, parafusos, controle remoto, cabo de força e manual de instruções. Além disso, o modelo também é compatível com os assistentes virtuais Google Assistente e Alexa. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores destacam o fato de o televisor vir com diversos aplicativos instalados e o custo-benefício. No entanto, relatam que a qualidade dos encaixes ao preder na parede. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 1.268.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: encaixes frouxos

3. Media Center

2 de 4 Fire TV Stick Lite é um media center que transforma TVs comuns em smart por meio da entrada HDMI — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo Fire TV Stick Lite é um media center que transforma TVs comuns em smart por meio da entrada HDMI — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo

A Fire TV Stick Lite, da Amazon, é um media center que transforma TVs comuns em smart por meio da entrada HDMI. Ele é um dispositivo para quem procura deixar a casa de férias acessível para se divertir. Além disso, o produto é recomendado para quem quer uma TV smart sem precisar investir muito. O aparelho permite acesso à internet e a serviços de streamings como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e Globoplay. Ele é encontrado por preços que partem de R$ 236.

O modelo ainda acompanha um controle remoto com microfone embutido e um botão específico para se conectar à assistente virtual Alexa. As demais teclas do controle são destinadas ao controle da multimídia, como pausar, adiantar, ou voltar vídeos, mas sem a opção de controlar o volume. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa funcionalidade do produto, mas criticam a ausência de botões de volume e liga/desliga. O TechTudo testou o modelo em janeiro de 2021 e concluiu que ele se destaca pelo controle com Alexa, qualidade de imagem e oferta de aplicativos.

Prós: fácil de utilizar

fácil de utilizar Contras: ausência de botões de atalho de outras multimídias

4. Carregador Portátil

O carregador portátil é um acessório importante para quem quer curtir o feriado sem se preocupar com tomadas por perto, além de ter a segurança de ter uma bateria extra no celular para registrar todos os momentos de folia. O modelo da i2Go promete quatro recargas completas em dispositivos que tenham até 1.800 mAh, já que o power-bank oferece 10.000 mAh. Ele ainda traz a tecnologia Smart Charge, que permite distribuir a carga necessária para que os dispositivos carregarem na velocidade máxima.

O carregador oferece duas saídas USB para a recarga simultânea de aparelhos. Tem ainda a função Multi Protect System contra sobrecorrente, sobretensão e sobreaquecimento. A compatibilidade abrange smartphones, games, smartwatch, caixas de som, fones Bluetooth e outros aparelhos. Certificado pela Anatel, ele pode ser adquirido por valores a partir de R$ 99. No site da Amazon é avaliado com nota 4,6 de 5, com elogios para a qualidade do produto, mas algumas reclamações sobre o tempo de recarga.

Prós: quatro recargas completas

quatro recargas completas Contras: o aparelho esquenta muito

5. Aspirador Robô

3 de 4 Multilaser HO041 conta com três sensores anti queda e anti impacto — Foto: Aline Batista/TechTudo Multilaser HO041 conta com três sensores anti queda e anti impacto — Foto: Aline Batista/TechTudo

O aspirador robô pode ser um fiel aliado para quem quer deixar a casa limpa enquanto curte o carnaval, perto ou longe de casa. Um dos modelos de interesse é o robô aspirador da Multilaser, o modelo HO041, que conta com três sensores anti queda e anti impacto, além de três modos de limpeza, um reservatório espaçoso e até duas horas de autonomia de bateria. Ele possui duas escovas giratórias, que ficam nas laterais. Elas são responsáveis por recolher a sujeira do chão e "empurrá-la" para a boca de sucção de resíduos, que dá no reservatório. Após a limpeza, você pode remover as escovas para limpá-las.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 68% de suas avaliações e é recomendada pelos usuários para ser utilizado em pisos de madeira e locais com pelos. No entanto, pode não ser uma opção interessante para quem possui tapetes ou para limpezas mais “grossas”. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 443 para comprar o produto. O TechTudo testou o produto em janeiro de 2021 e concluiu que ele promove uma limpeza eficiente em casa e se destaca pelo preço mais baixo em relação à concorrência.

Prós: bateria de longa duração

bateria de longa duração Contras: não é um dos modelos mais completos

6. Fechadura Digital

4 de 4 Com touchscreen e números retroiluminados, o modelo FR 101 é um pouco mais tecnológico — Foto: Divulgação/Intelbras Com touchscreen e números retroiluminados, o modelo FR 101 é um pouco mais tecnológico — Foto: Divulgação/Intelbras

Fechaduras digitais podem ser uma mão na roda para receber convidados em casa durante o feriado do Carnaval. Além de não precisar se preocupar com a chave, a sua segurança e dos seus convidados estarão garantidas. A Intelbras, por exemplo, oferece o modelo FR 101 com um painel touchscreen. Com números retroiluminados, é possível deslizar o dedo e clicar na tela do aparelho sem necessidade de um botão. O modelo fica acoplado em portas até mais grossas, além de prometer maior segurança para a sua casa.

Para pessoas que não querem cadastrar uma senha única, a fechadura permite que até quatro códigos sejam usados. Além disso, sempre que houver tentativa de violação, o aparelho emite um aviso sonoro para alertar as pessoas que estão dentro de casa. Avaliada em 4,9 de 5 estrelas, os compradores destacaram o custo-benefício do aparelho e a fácil instalação, mas ressaltam problemas em sua bateria. O valor médio no mercado é de R$ 402.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: problemas na bateria

