6 jeitos de personalizar o WhatsApp sem baixar apps

O WhatsApp , aplicativo disponível nas versões Android e iPhone ( iOS ), pode ser customizado de maneira simples com funções nativas. Você pode fazer alterações na foto de perfil, papel de parede, toques de notificações e muito mais para deixar o app com a sua cara. Todas as alterações não demandam baixar outros apps nem recorrer a APKs modificadas . O TechTudo listou seis maneiras de personalizar o seu WhatsApp. Confira quais são a seguir e saiba como aplicá-las de maneira fácil.

1 de 8 WhatsApp pode ser personalizado ao seu gosto — Foto: Getty Images/SOPA Images WhatsApp pode ser personalizado ao seu gosto — Foto: Getty Images/SOPA Images

Colocar uma foto de perfil estilizada

Uma das dicas para customizar o seu WhatsApp é personalizar a foto do perfil. Algumas opções para isso são adicionar bordas às fotos para deixá-las inteiras, ou redimensionar as imagens, o que pode ser feito através do app Tamanho de Imagem, por exemplo. Você também pode fazer montagens fotos e ainda colocar figuras de paisagens com alta qualidade, caso não queira usar uma foto do seu rosto.

2 de 8 É possível brincar com fotografias usando app de redimensionamento, como mudar ângulos e personalizar bordas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback É possível brincar com fotografias usando app de redimensionamento, como mudar ângulos e personalizar bordas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Alguns aplicativos também contam com a proposta de transformar uma foto em estilo de pintura, ou seja, uma obra de arte. Um exemplo de app é o Painnt - Pro Art Filters, disponível para Android e iOS e que conta com funções pagas e outras gratuitas. O aplicativo oferece diversos filtros de diferentes texturas. Ao abrir o app, escolha um tipo de textura e escolha a foto.

Após o processamento, será possível ajustar algumas questões da imagem, como a de brilho e contraste, por exemplo. Vá em salvar e tenha a foto com a textura desejada em menos de dois minutos.

3 de 8 Personalizar fotos no WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza Personalizar fotos no WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Usar um avatar no lugar de uma foto

Utilizar um avatar em vez de uma foto no perfil é uma opção divertida, já que a ilustração reúne características físicas do usuário, fornecendo detalhes específicos do rosto, corpo, cabelo e tom de pele da pessoa. O próprio aplicativo do WhatsApp permite gerar o boneco, que pode ser usado tanto em figurinhas nas conversas entre os usuários, como na própria foto de perfil.

Para realizar o procedimento e criar um avatar do zero, a duração média é de cinco minutos e você deve começar clicando nos três pontinhos da tela inicial do app, e em seguida, indo em “Configurações”. Depois, aperte na foto ou no seu ícone e toque na câmera. Vá até a opção “Avatar” e personalize as suas características, como mandíbula, cabelo, roupa e outros traços. Por fim, vá em “Concluir” e em “Salvar Alterações”.

Também é possível escolher a cor de fundo e ter acesso a mais de 30 expressões diferentes do avatar. Por fim, basta clicar no ícone de confirmação e a foto de perfil será alterada para o seu avatar. Veja aqui o tutorial ilustrado de como fazê-lo.

4 de 8 Avatar no perfil do WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza Avatar no perfil do WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Colocar wallpapers diferentes por contato

Você pode usar diferentes papéis de parede para cada contato no WhatsApp, o que ajuda na distinção e ainda customiza o aplicativo. O wallpaper pode ser uma foto nativa do próprio app, uma foto pessoal salva ou ainda imagens temáticas da internet. Vale dizer que essa aplicação altera apenas a sua tela, e não faz alterações no fundo da tela do outro usuário da conversa.

O procedimento é bem prático e pode ser feito em menos de dois minutos. Para fazê-lo, abra uma conversa no WhatsApp, toque nos três pontinhos no canto superior direito e aperte em “Papel de Parede”. Neste processo, é possível escolher fundos claros e escuros já disponíveis pelo app, inserir cores sólidas ou ainda inserir uma foto salva da galeria para personalizar a conversa com o contato.

5 de 8 Modelos de wallpapers — Foto: Reprodução/Gisele Souza Modelos de wallpapers — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Colocar toque diferente por contato

Diferenciar as notificações de mensagens de grupos e de contatos separados é uma boa alternativa para quem quer priorizar responder determinadas mensagens. O som de alerta pode ser alterado em “Notificação”, dentro das configurações do app, em cerca de um a dois minutos. Basta colocar sons diferentes para a notificação de mensagens e notificação de grupos. O toque diferente também pode ser acrescentado para chamadas através do app. Veja aqui um guia completo de como mudar o toque do WhatsApp.

6 de 8 Opção de toques diferentes nas mensagens — Foto: Reproduçã/Gisele Souza Opção de toques diferentes nas mensagens — Foto: Reproduçã/Gisele Souza

Testar fontes diferentes

Entre as funções nativas do WhatsApp estão os recursos de colocar fontes em itálico, negrito e riscado. Esses truques podem ser aplicados de maneira simples, inserindo o sublinhado (_), asterisco (*) e ou caractere til (~), respectivamente. Porém, há outras formas de deixar as mensagens no app ainda mais criativas e divertidas, até mesmo como uma forma de organização textual, no qual o processo do tempo irá depender da quantidade de texto. Em média, a duração é de dois a quatro minutos.

Uma dessas opções é o aplicativo Chat Styles, disponível gratuitamente para Android. Nele, é possível ter letras e caracteres personalizados, incluindo sobrescritos em círculos. No app, basta copiar o texto com a fonte que deseja para a área de transferência e, em seguida, colar no WhatsApp. Outra opção é o Stylish Text, disponível para Android e iOS, que permite mudar a cor da fonte para a cor azul. Nesse caso, é preciso escrever a mensagem dentro do app e apertar na opção compartilhar com o mensageiro. Veja aqui um guia completo de como usar fontes diferentes no WhatsApp.

7 de 8 Fontes diferentes — Foto: Reprodução/Gisele Souza Fontes diferentes — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Baixar pacotes de stickers em apps

Alguns apps contam com a opção de baixar pacotes de stickers já prontos e também de produzir o seu próprio pacote. Um dos mais utilizados é o Sticker.ly, disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone (iOS). Os stickers são as figurinhas, inclusive de movimentos, que são bastante utilizadas dentro do app do WhatsApp, e são parte das interações entre os usuários, muitas vezes de maneira engraçada.

Ao abrir o app Sticker.ly, é possível encontrar opções de pacotes para adicionar ao mensageiro, no ícone ao lado do WhatsApp. A maioria dos pacotes contam com 15 a 30 stickers e o processo de adicionar ao mensageiro dura em torno de um minuto. Também é possível produzir o próprio stickers, indo até o ícone “+”, localizado na parte inferior da tela. Depois, escolha e ajuste a imagem que deseja transformar em figurinha, e incorpore ao WhatsApp.

8 de 8 Stickers para o WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza Stickers para o WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza

