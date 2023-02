6 mouses com RGB para montar seu PC gamer por até R$ 420

O mouse com RGB pode ser interessante para gamers que querem montar um setup com iluminação própria e melhorar sua jogatina. O periférico traz recursos especiais para jogos, como a opção de customizar comandos de botões, dar mais precisão ao cursor e ter uma resposta rápida a movimentos. Eles também são mais ergonômicos para jogar por longas horas sem desconforto, como é o caso do Fortrek Crusader, à venda na Amazon a partir de R$ 49. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Quem não gosta de fios pode recorrer ao G705 da Logitech, mouse gamer com conectividade Bluetooth disponível por volta de R$ 420. Os que curtem preços baixos podem achar alternativas mais acessíveis e com maior custo-benefício, como o Havit MS1017, que custa R$ 40. Veja a seguir os detalhes dos mouses gamers com RGB.

1 de 1 Mouses com RGB ajudam a montar um setup gamer diferenciado — Foto: Divulgação/Trust Mouses com RGB ajudam a montar um setup gamer diferenciado — Foto: Divulgação/Trust

1. Havit MS1017 - a partir de R$ 40

O Havit MS1017 é um mouse com fio compatível com Windows, Linux e macOS. Seu cabo tem 1,5 m de comprimento e suas teclas têm vida útil de 5 milhões de cliques, segundo a fabricante. O acessório vem com sete botões para o usuário personalizar seus comandos como quiser, e traz 16 milhões de efeitos customizáveis na sua iluminação RGB. O MS1017 também permite configurar o DPI para um cursor mais preciso e sensível e está à venda por cerca de R$ 40.

O mouse da Havit tem 4,6 estrelas de 5 na Amazon. As avaliações, em sua maioria, elogiam seu custo-benefício e a oferta de cores vivas e fluxos de luz do RGB. Algumas resenhas opinam que o mouse é mais pesado do que o esperado, com 223 g, e que seu tamanho maior pode incomodar quem tem mãos pequenas após usá-lo por muitas horas.

Prós: configuração de DPI

configuração de DPI Contras: mouse um pouco pesado

Produto desta matéria | TechTudo ERGONÔMICO Havit MS1017 R$ 40

2. Fortrek Crusader - a partir de R$ 49

O Fortrek Crusader deixa ajustar em até 7200 DPI e traz conexão com um fio trançado de 1,6 metro. Quanto ao design, ele é coberto por um material emborrachado para garantir conforto e maior aderência e a retroiluminação RGB pode ser personalizada a partir do software disponível no site da Fortrek – o mesmo programa também permite customizar os atalhos dos cinco botões do periférico. O Crusader sai por volta de R$ 49 na Amazon.

Ele é compatível com macOS X 10.2 e superior e com todas as versões do Windows a partir do XP. Com 4,7 estrelas na Amazon, o mouse é recomendado por sua maciez e configuração rápida de DPI. Um cliente aponta que não tem opção para desligar o RGB do mouse, mas ele é discreto, então não deve incomodar. Já alguns compradores avisam que ele não é recomendado para jogos mais ágeis que exigem velocidade de rastreio.

Prós: plug&play para usar o mouse sem instalação de programas

plug&play para usar o mouse sem instalação de programas Contras: não é recomendado para gamers de MOBA

Produto desta matéria | TechTudo 7.200 DPI Fortrek Crusader R$ 58

3. Vinik Void 65400 - a partir de R$ 68

O Vinik Void 65400 é parcialmente ambidestro e tem um visual perfurado que, de acordo com a fabricante, ajuda a diminuir o suor nas mãos ao jogar por muito tempo. Ele está disponível nas cores preto, rosa e branco e vem com um cabo de 1,8 metro que promete ser mais resistente do que os comuns. No campo da personalização, o usuário pode customizar o DPI do mouse (de 800 a 7600 DPI), as ações dos sete botões físicos e o RGB. Interessados podem comprar o Void 65400 por cerca de R$ 68.

O mouse da Vinik apresenta 4,5 estrelas na Amazon, com compradores apontando como vantagem a qualidade do scroll e clique, acompanhados de luzes boas. Um cliente relata ter dificuldade para entender onde fazer a troca de DPI do mouse por ausência do manual de instruções, enquanto outro avisa que o uso pode ser desconfortável em alguns mousepads.

Prós: design diferenciado

design diferenciado Contras: mouse vem sem manual de instruções

Produto desta matéria | TechTudo MOUSE AMBIDESTRO Vinik Void 65400 R$ 85

O Griffin M607 oferece várias opções de personalização. É possível alternar entre quatro DPIs diferentes, escolher os modos de cor RGB, e configurar atividades para os sete botões do mouse. O acessório traz um sensor mais preciso e é recomendado pela Redragon para quem joga MOBA e RPG. O Griffin M607 está à venda a partir de R$ 115.

Acumulando 4,8 estrelas de 5 na Amazon, o RGB do mouse é elogiado por suas luzes e velocidade. Clientes destacam o custo-benefício e o encaixe perfeito do acessório, que serve tanto para jogar quanto para trabalhar. Contudo, uma resenha avisa que o apoio para o dedo anelar pode se tornar desconfortável por conta do suor e que o design do mouse não é muito ergonômico.

Prós: cursor mais preciso

cursor mais preciso Contras: design pode incomodar

Produto desta matéria | TechTudo 4 OPÇÕES DE DPI Redragon Griffin M607 R$ 116

O MM711 é bastante leve, pesando 60 g, e tem revestimento resistente a respingos de água. Seu cabo de 1,8 m apresenta menos tração, o que impede embaraços ao usar o mouse em jogos, e as luzes de LED brilham nas cores amarelo, laranja, roxo, azul e verde. O mouse da Cooler Master tem sete opções de DPI, começando em 400 até 16000 DPIs, com vida útil de 20 milhões de cliques. Ele pode ser comprado por preços a partir de R$ 140.

Com avaliação de 4,5 estrelas, clientes destacam o peso leve do MM711 e a resistência do seu cabo, além do sensor e rastreio excelentes. Algumas críticas indicam que o programa da Cooler Master não desempenha bem a sua função, e que o design perfurado requer limpeza frequente já que acumula poeira e pele. Ainda, os botões laterais são um pouco duros e poderiam ser melhor posicionados.

Prós: resistente a respingos

resistente a respingos Contras: design requer mais limpeza

Produto desta matéria | TechTudo SUPER LEVE Cooler Master MM711 R$ 140

6. Logitech G705 - a partir de R$ 420

Este modelo da Logitech se destaca pelo design compacto e mais discreto, pouco visto no mercado gamer. O mouse pesa apenas 85 g, traz apoio para o polegar e é recomendado para pessoas com mãos pequenas. Sendo o único da lista com conexão Bluetooth, o G705 tem bateria para até 40 horas de jogo e permite conectar dois dispositivos ao mesmo receptor USB – neste caso, o mouse e um teclado da marca. A iluminação RGB é mais suave e permite ser personalizada pelo usuário, que pode comprar o mouse por volta de R$ 420.

O mouse da Logitech tem 5 estrelas na Amazon, com resenhas elogiando a precisão do acessório e seu tamanho compacto, ideal para quem tem mão pequena. Por outro lado, compradores opinam que ele seja desconfortável para mãos grandes, e reconhecem que o preço é um pouco salgado demais.

Prós: conexão Bluetooth

conexão Bluetooth Contras: preço elevado

Produto desta matéria | TechTudo SEM FIO Logitech G705 R$ 420

