6 notebooks gamer para jogar em qualquer lugar a partir de R$ 4.099

O segmento de notebooks gamer conta com diversas opções no mercado brasileiro, desde modelos focados no custo-benefício, disponíveis por valores a partir dos R$ 4.299 , até soluções premium, que em alguns casos ultrapassam os R$ 40.000 . Os computadores são vendidos por marcas como 2 A.M. , Acer , Dell e Lenovo , variando características essenciais como processador, memória RAM, armazenamento, placa de vídeo e mais. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Pensando em quem deseja investir em um novo modelo, o TechTudo apresenta abaixo uma lista com seis notebooks que prometem entregar uma experiência avançada em jogos ou produtividade. A opção da 2 A.M. é indicada para quem não pode gastar muito, mas deseja um modelo com grande espaço de armazenamento por cifras próximas dos R$ 4 mil. Já o Acer Aspire Nitro 5 traz design diferenciado, com teclado retroiluminado, e investimento em cerca de R$ 5.600.

1 de 3 Os notebooks gamer trazem configurações próprias para oferecer mais desempenho — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Os notebooks gamer trazem configurações próprias para oferecer mais desempenho — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

1. Ideapad Gaming 3 – a partir de R$ 4.099

Este Ideapad, da Lenovo, conta com um processador AMD Ryzen 7 5800H, um chip avançado que oferece oito núcleos, 16 threads e frequências que podem chegar aos 4.4 GHz, segundo a fabricante. Assim como a maioria dos concorrentes, o modelo conta ainda com 8 GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 256 GB; o que pode ser pouco dependendo do tipo de jogo instalado.

Para o sistema operacional temos o Linux, capaz de executar um grande número de jogos, mas não tão abrangente e compatível com serviços de games quanto o Windows. O Ideapad Gaming 3 tem um painel Full HD de 15,6 polegadas e também é um notebook muito bem avaliado pelos compradores da Amazon, com 4,7 de 5 estrelas. Com um visual mais discreto que outras soluções gamer, o notebook da Lenovo pode ser uma alternativa para quem busca um laptop para produtividade investindo aproximadamente R$ 4.099.

Prós : bons recursos, visual elegante, tela Full HD

: bons recursos, visual elegante, tela Full HD Contras: SSD de menor capacidade, sistema não é o mais indicado para jogos

2 de 3 2 A.M. E550 tem visual mais sóbrio — Foto: Divulgação/2 A.M. 2 A.M. E550 tem visual mais sóbrio — Foto: Divulgação/2 A.M.

O notebook da 2 A.M. se posiciona como uma opção de entrada, mas promete entregar uma boa experiência e tem um diferencial interessante: a utilização de um processador de desktop. O processador para desktops deve oferecer mais desempenho, principalmente considerando que em computadores de mesa a tendência é que o clock dos chips seja maior.

O E550 é equipado com um chip Intel Core i7 9700, com frequências que podem chegar aos 4.7 GHz. O notebook traz ainda 8 GB de memória RAM, HD de 1 TB e SSD de 128 GB, além de placa de vídeo dedicada GTX 1050 com 3 GB de VRAM. As especificações do modelo não são as mais avançadas, mas tendem a ser o suficiente para jogos em Full HD com qualidade entre baixo e médio.

O modelo oferece um painel de 15,6 polegadas com tecnologia IPS e sistema operacional Windows 10 Home. O 2 A.M. E550 ainda não possui muitas avaliações na Amazon, mas as poucas que existem dão nota 5 de 5 no site, destacando o custo-benefício do laptop. O computador pode ser comprado por cerca de R$ 4.299.

Prós: custo baixo, tela IPS Full HD, processador de desktop

custo baixo, tela IPS Full HD, processador de desktop Contras: placa de vídeo limitada

3. Ideapad Gaming 3i – a partir de R$ 4.400

O notebook gamer da Lenovo é uma solução equipada com processador Intel Core i5 11300H, um chip de quatro núcleos e oito threads, que promete entregar frequências de até 4,4 GHz. O laptop conta ainda com 8 GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 512 GB. A placa de vídeo é um modelo da Nvidia bem popular em notebooks gamer, a GTX 1650, com 4 GB de memória. O modelo pode ser comprado por valores a partir de R$ 4.400.

O display do Ideapad Gaming 3i é de 15,6 polegadas com resolução Full HD e tecnologia WVA, comum em equipamentos do segmento, mas que não oferece ângulos de visão tão abrangentes quanto um painel IPS. O sistema operacional do modelo da lista é o Linux, que pode não ser o mais indicado para quem busca um laptop para jogos.

Com um visual sóbrio, o Ideapad Gaming 3i é um notebook que tende a entregar um desempenho dentro da média. O equipamento conta com um índice de aprovação na casa dos 85% na Amazon, com nota 4,7 de 5 e consumidores destacando a performance e o custo mais acessível do notebook da Lenovo. No entanto, há quem indique que a bateria e a tela poderiam ser melhores.

Prós: processador moderno, boa GPU, tela Full HD

processador moderno, boa GPU, tela Full HD Contras: painel não é IPS, sistema Linux pode não ser o ideal para alguns jogos

4. Acer Nitro 5 – a partir de R$ 5.569

3 de 3 Acer Nitro 5 tem visual arrojado — Foto: Divulgação/Acer Acer Nitro 5 tem visual arrojado — Foto: Divulgação/Acer

O Acer Nitro 5 é um notebook gamer muito popular e conhecido por seu visual mais agressivo, além de ser uma solução que costuma ter um hardware bem equilibrado. A versão listada é equipada com um processador Intel Core i7 11800H, 8 GB de memória RAM e SSD de 512 GB; o que é uma combinação muito parecida com a maioria dos concorrentes do segmento. A GPU é a GTX 1650, com 4 GB, e o display que recebe os gráficos da Nvidia é uma tela IPS com 15,6 polegadas e resolução Full HD.

O notebook gamer da Acer tem como diferencial o sistema operacional Windows 11, além de sistema de áudio aprimorado e taxa de atualização de 144 Hz, para mais fluidez no display. Apesar de não apresentar avaliações de usuários, o modelo tende a entregar uma experiência muito interessante, principalmente considerando a qualidade do conjunto e taxa de atualização da tela. Interessados precisarão investir cerca de R$ 5.569.

Prós : taxa de atualização de 144Hz, display IPS, sistema operacional moderno

: taxa de atualização de 144Hz, display IPS, sistema operacional moderno Contras: portabilidade comprometida pelo tamanho robusto

O notebook gamer da Dell é mais uma alternativa que entrega basicamente o que outros modelos da mesma faixa de preço também oferecem. A versão apresentada aqui conta com um processador Intel Core i5 de décima geração, 8 GB de memória RAM e armazenamento em SSD com capacidade de 512 GB. A placa de vídeo dedicada novamente é a GTX 1650, com 4 GB.

O Dell G15 também conta com opções que trazem o sistema operacional Linux, o que tende a fazer com que o laptop tenha um custo menor. Neste caso, o investimento fica a partir de R$ 5.610. Com um visual um pouco mais robusto e tela Full HD de 15,6 polegadas, o Dell G15 tem como diferencial o suporte prometido pela fabricante no Brasil, sendo um dos pontos destacados pelos consumidores que adquiriram o notebook na Amazon. O modelo tem nota 4,7 de 5 no site da varejista.

Prós: acabamento, promessa de bom desempenho, boa GPU

acabamento, promessa de bom desempenho, boa GPU Contras: sistema operacional não é o mais indicado para jogos

A Alienware é a linha premium de equipamentos da Dell, o que faz com que cada dispositivo da marca seja realmente uma solução pensada para entusiastas e para quem não tem muitas restrições orçamentárias. O modelo X17 R2 é um notebook de ponta e com alguns diferenciais, além do design atraente e da tela Full HD com 17,3 polegadas.

O visual futurista do notebook chama atenção, mas além de beleza, o equipamento conta com especificações de respeito: processador Intel Core i9 de décima segunda geração, 16 GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 1 TB. O equipamento conta ainda com sistema operacional Windows 11, para entregar uma experiência premium pelo alto investimento perto dos R$ 40.309.

Como era de se esperar de um notebook tão caro, o Alienware X17 R2 conta com a poderosa solução de vídeo RTX 3080 Ti, sendo um dos poucos modelos equipados com uma das placas mais potentes da Nvidia no Brasil. São 16 GB de VRAM e tecnologia GDDR6. Todo este conjunto faz da opção um equipamento diferenciado, para os usuários que buscam o que há de melhor quando o assunto é games e portabilidade.

Prós: visual atraente, especificações de ponta, exclusividade

visual atraente, especificações de ponta, exclusividade Contras: custo muito alto

