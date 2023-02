6 processadores baratos para montar um PC gamer em 2023

Os exigentes que aceitam pagar mais podem recorrer ao Intel Core i5-10600, que traz seis núcleos com 12 threads e ainda é compatível com a tecnologia Hyper-Threading, saindo por cerca de R$ 2.454 na Amazon. Já para quem procura um meio-termo entre potência e preço baixo, talvez valha investir aproximadamente R$ 1.289 no Core i5-9400F. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Processadores baratos são uma pedida para gamers que não podem investir muito no PC

1. AMD Athlon 3000G - a partir de R$ 549

O Athlon 3000G é um processador de entrada com dois núcleos e quatro threads, não recomendado para os mais exigentes. Capaz de operar no máximo em 3,5 GHz, ele permite overclock e vem com processador gráfico integrado, além de apresentar memória cache de 4 MB em L3 e soquete AM4. Ele está disponível por valores que partem de R$ 549.

O Athlon 3000G ostenta 4,8 estrelas na Amazon, sendo elogiado por sua capacidade para executar jogos leves e tarefas comuns do dia a dia no PC, além de rodar frio e estável mesmo em overclock. Contudo, algumas resenhas negativas desconfiam ter recebido um processador já usado.

Prós : custo-benefício

: custo-benefício Contras: não suporta jogos pesados

O principal destaque do Ryzen 5 5600G é a presença de gráfico integrado, oferecendo custo-benefício para quem não pode comprar uma placa de vídeo dedicada no momento. Por cerca de R$ 979 na Amazon, ele tem soquete AM4 e oferece clock base de 3,9 GHz e turbo de, no máximo, 4,4 GHz. Ele acompanha um cooler e aceita overclock.

O processador tem 4,9 de 5 estrelas na Amazon, bem avaliado como uma alternativa satisfatória com vídeo integrado e performance razoável. Contudo, um cliente avisa que o cooler box do produto tem funcionamento instável, com grande variação de temperatura, e recomenda substitui-lo por outro.

Prós : placa de vídeo integrada

: placa de vídeo integrada Contras: cooler box pouco eficaz

Com clock base de 2,6 GHz e 4,4 GHz no turbo, o Core i5-11400F tem seis núcleos com 12 threads. O desempenho deve ser satisfatório em jogos, o que pode atrair aos gamers por conta do custo-benefício. Vendido por cifras a partir de R$ 1.007, ele tem soquete LGA 1200 e cache de 12 MB, além de cooler incluso.

No entanto, resenhas na Amazon reclamam que o cooler box é barulhento. Ainda assim, o processador tem 4,8 estrelas de 5 no site, sendo a maioria dos comentários favoráveis. Entre os elogios, apontam a fluidez dos jogos após a instalação do i5-11400F e recomendam o uso até para edição pesada de fotos e vídeos, com performance capaz de dar conta.

Prós : performance boa para o preço

: performance boa para o preço Contras: cooler box barulhento

O Core i5-9400F traz seis núcleos e seis threads, com velocidade base de 2,9 GHz, mas pode alcançar até 4,1 GHz em turbo boost. Além do soquete LGA1151, ele oferece TDP de apenas 65 Watts, o que é bom para consumir menos energia. Este modelo da Intel é intermediário e pode entregar boa performance para jogos, mesmo sem especificações impressionantes. A opção é vendida na Amazon a partir de R$ 1.289.

Com avaliação 4,7 de 5 estrelas, compradores recomendam o processador por chegar a altas frequências com estabilidade e aguentar grandes demandas de uso. Contudo, uma resenha enfatiza a ausência de vídeo integrado, o que pode decepcionar gamers mais exigentes ou quem não deseja investir numa placa de vídeo para compensar esta falta.

Prós : consumo de energia baixo

: consumo de energia baixo Contras: sem solução gráfica integrada

5. AMD Ryzen 5 3400G - a partir de R$ 1.789

O Ryzen 5 3400G tem soquete AM4 e memória cache de 4 MB. O modelo da AMD traz clock base de 3,7 GHz, mas o clock de ganho chega a 4,2 GHz. Uma das vantagens é o suporte para overclock automático, tecnologia da AMD que permite que o processador aumente a capacidade ao máximo por conta própria, sem danificar a peça. O produto está disponível por cifras a partir de R$ 1.789.

O Ryzen 5 3400G tem avaliação de 4,8 estrelas na Amazon, e os consumidores enfatizam o custo-benefício do processador, além de ser multitarefa. Contudo, um cliente avisa que o overclock do produto não é tão potente, e recomenda o uso apenas para jogos mais leves. Já outros criticam que o cooler do processador é fraco.

Prós : custo-benefício

: custo-benefício Contras: desempenho e cooler podem deixar a desejar

O Core i5 aqui apresentado tem soquete LGA 1200 e cache de 12 MB em L3. Os seis núcleos e 12 threads podem ser otimizados com a tecnologia Hyper-Threading para melhorar a capacidade de processamento paralelo, o que é útil para usuários multitarefas. O clock base é de 3,3 GHz, segundo a ficha técnica, mas resenhas de compradores indicam que ele pode performar de 4,3 GHz a 4,5 GHz por longos períodos de tempo com o turbo max, que chega a até 4,8 GHz nas especificações. O modelo está à venda a partir de R$ 2.454.

O produto tem 4,8 de 5 estrelas na Amazon, com resenhas elogiando a fácil instalação e a performance para jogos e tarefas do dia a dia. Porém, alguns reclamam da embalagem pouco resistente do produto e problemas com a entrega.

Prós : fácil instalação e desempenho para jogos

: fácil instalação e desempenho para jogos Contras: problemas com a entrega

