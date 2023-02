6 TVs que podem ser usadas como monitor para comprar em 2023

Consumidores que buscam um novo monitor, podem considerar a compra de alguns modelos de TVs para desempenhar a função. A maior parte das televisões disponíveis no mercado oferecem entradas para cabos que permitem conectá-las em outros aparelhos e ainda trazem especificações de destaque. A 24TL520S, da LG , é vendida por cerca de R$ 1 mil , exibe imagens em HD e tem acesso à internet. Com investimentos mais altos, as telas podem garantir resolução em 4K e recursos exclusivos para jogos.

A faixa de preço dos produtos é ampla e, dentre as opções listadas, o investimento pode começar em R$ 1 mil e alcançar os R$ 5 mil. O valor varia conforme as especificações, e cada modelo deve contemplar uma demanda diferente. Pensando nesta variedade, o TechTudo preparou uma lista com seis modelos distintos. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

1 de 2 Modelo de TV pode ser usada como monitor — Foto: Divulgação/LG Modelo de TV pode ser usada como monitor — Foto: Divulgação/LG

O modelo 24TL520S, da LG, é a opção mais barata da lista. Por isso, pode ser considerada entre o público que procura cifras acessíveis na hora de investir em um monitor. Com 24 polegadas, a TV oferece resolução HD (1366 x 768 pixels) e ângulo de visão ampliado, para enxergar de todas as perspectivas. Quanto ao som, tem alto-falante estéreo com potência de áudio de 5 Watts e a tecnologia Virtual Surround Plus, que promete emissão sonora multidirecional.

A ficha técnica ainda menciona o sistema webOS 3.5, que permite acesso a plataformas de streaming variadas, sites e apps em geral. A televisão viabiliza o espelhamento do celular e também a gravação de programas favoritos. A estrutura, por sua vez, traz bordas demarcadas e entrada para antena, cabo HDMI e USB. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 1 mil. Na Amazon, as avaliações dão 4,8 estrelas, com destaque para o custo-benefício e a imagem. No entanto, há alguns alertas quanto ao som, que pode ser considerado baixo.

Prós : custo-benefício e controle incluso

: custo-benefício e controle incluso Contas: potência sonora pode deixar a desejar

2 de 2 AOC Roku TV tem 32 polegadas — Foto: Divulgação/AOC AOC Roku TV tem 32 polegadas — Foto: Divulgação/AOC

A opção da AOC tem valor em conta e entrega um tamanho significativo: são 32 polegadas para quem procura um monitor com espaço generoso. Além da telona, o produto garante resolução em HD (1368 x 768 pixels) e painel do tipo LED. A taxa de atualização é de 60 Hz e, ao contrário de alguns aparelhos da lista, este não oferece a tecnologia HDR para otimização de cor e de nitidez. Quanto ao áudio, o alto-falante traz potência de 10 Watts e tecnologia Dolby Digital, para otimizar a experiência sonora. O sistema Roku TV viabiliza o acesso a apps variados.

Entre os recursos, é possível mencionar o espelhamento de tela, além do acesso a assistentes virtuais como Google Assistente e Alexa. O monitor acompanha controle e dispõe de entradas USB, Ethernet e HDMI. Vendido por aproximadamente R$ 1.180, o televisor é avaliado em 4,5 estrelas de 5 na Amazon. Por lá, consumidores comentam que a TV tem bom acabamento e o sistema é rápido e responsivo. No entanto, alguns destacam uma ligeira dificuldade ao se cadastrar no sistema AOC Roku TV.

Prós: custo-benefício e tela de 32 polegadas

custo-benefício e tela de 32 polegadas Contras: não conta com tecnologia HDR

A Samsung também oferece opções que podem servir como TV ou monitor. O modelo em questão dispõe de 32 polegadas, resolução em HD e taxa de atualização de 60 Hz. O tipo de painel usado tem tecnologia LED e investe em suporte HDR para otimizar brilho e nitidez nas exibições. É possível comprar a televisão por aproximadamente R$ 1.399.

O sistema operacional utilizado é o Tizen, da própria Samsung. Ele possibilita o acesso a plataformas de streaming, mas também viabiliza o controle por assistentes virtuais e ainda o acesso ao aplicativo Smart Things. O processador é o Hyper Real, que promete entregar um desempenho otimizado em conjunto com o software escolhido.

Com saída de áudio estimada em 10 Watts, a TV traz conexão Bluetooth, o que permite conectar em caixas de som ou home theaters. O produto ainda inclui controle remoto, entrada HDMI e USB. As avaliações da Amazon o classificam em 4,6 estrelas, com elogios à imagem e à facilidade de instalação. No entanto, há críticas sobre a qualidade sonora, que pode não contemplar consumidores tão criteriosos.

Prós: tecnologia HDR e potência de áudio de 10 Watts

tecnologia HDR e potência de áudio de 10 Watts Contras: não há

Esta LG tem valor intermediário, mas entrega uma ampla variedade de recursos. Assim, deve se destacar entre quem procura um monitor com funcionalidades diferentes. Vale mencionar a função de alerta esportivo, que avisa quando um jogo está prestes a começar, e também a possibilidade de criação de perfis, que otimiza a personalização do uso da televisão. Amantes de jogos também devem se interessar pela configuração exclusiva para games, que otimiza rapidamente alguns aspectos durante a jogatina.

No que diz respeito à imagem, o monitor investe em um painel LCD de 32 polegadas com resolução HD. A taxa de atualização da tela fica em 60 Hz e tanto a cor, quanto a nitidez, contam com otimização do HDR10. O som, por sua vez, oferece potência de 10 Watts.

Ainda, a ficha técnica menciona o processador α5 Gen5 AI Processor e o sistema operacional webOS 22, com Google Assistente integrado e suporte à Alexa. A TV tem controle remoto incluso e é vendida por cerca de R$ 1.619. Soma 4,6 estrelas na Amazon, com elogios para a imagem e a navegação rápida, mas críticas de que o controle convencional pode dificultar o acesso a todas as funções de forma mais prática.

Prós: recurso voltado para jogos

recurso voltado para jogos Contras: controle convencional pode ter recursos limitados

Os que não abrem mão de uma telona para consumir conteúdos devem considerar a opção vendida pela Philips, disponível a partir de R$ 2.700 no mercado. Isso porque a TV conta com 50 polegadas e resolução em 4K, o que também deve chamar atenção de consumidores que prezam pela qualidade da imagem. Além da exibição em Ultra HD, a TV investe em um painel LED com tecnologia HDR10. Outro ponto de destaque são os recursos oferecidos, como a ferramenta voltada para games, que garante baixa latência durante a jogatina.

O sistema baseado no Android TV 10 também permite o acesso aos aplicativos e o controle via assistente virtual. O som traz saídas de áudio com potência de 20 Watts, número de destaque em relação a maior parte dos monitores mencionados. As conexões têm suporte ao Bluetooth e entrada HDMI. Avaliada em 4,6 estrelas, a TV reúne comentários sobre a qualidade da imagem, mas conta com alertas sobre o sistema, que pode apresentar engasgos durante o uso.

Prós: tela grande com resolução em 4K

tela grande com resolução em 4K Contras: sistema pode apresentar engasgos ao rodar alguns apps

Quem preza por tamanho, qualidade de imagem e concorda em pagar um valor mais alto, pode considerar a LG OLED55C1. Apesar das cifras elevadas – estimadas em cerca de R$ 4.999 –, ela entrega 55 polegadas e resolução em 4K. Além disso, é a única que investe em um painel OLED, tecnologia que otimiza a exibição de imagens em comparação com modelos que optam pelo LED. Ainda em termos de imagem, o monitor reserva taxa de atualização mais elevada de 120 Hz, além de recursos como Dolby Vision e HDR10 para otimizar a exibição nos quesitos nitidez, brilho e cor.

Na ficha técnica, marcam presença o processador α9 Gen4 AI 4K e o sistema webOS 6.0. Com isso, o usuário pode ter acesso a assistentes virtuais e aplicativos diversos como Netflix, YouTube etc. O monitor conta com bordas finas, estrutura leve e dispõe de controle com NFC para navegar pelo sistema da TV. Já no campo dos recursos, o OLED Gaming melhora a experiência com jogos, enquanto as entradas HDMI e USB facilitam a conexão com outros dispositivos. O conjunto pontua 4,9 estrelas na Amazon e agrega comentários positivos sobre o áudio e a imagem.

Prós: tela de 120 Hz com configuração exclusiva para jogos

tela de 120 Hz com configuração exclusiva para jogos Contras: cifras elevadas

Com informações de LG (1, 2 e 3), AOC, Philips e Samsung

