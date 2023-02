7 cadeiras gamer com encosto reclinável para comprar em 2023

A cadeira gamer reclinável pode ser uma boa opção para quem busca conforto ao usar o computador no home office ou para jogar. Este tipo de modelo traz estrutura ergonômica e permite deitar o encosto por completo, alcançando até 180º. A PCTop Strike é o produto mais barato da lista e apresenta construção acolchoada que promete conforto por preços que partem de R$ 599 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Outra opção é a Racer-X Rush, que conta com almofadas removíveis para lombar e para cabeça e pode ser encontrada por cerca de R$ 756. Já a Cougar Armor Titan Pro Royal é um modelo premium com suporte para até 160 kg por cerca de R$ 3.375. Veja a seguir sete cadeiras gamer reclináveis para comprar no Brasil.

1. PCTOP Strike 1005 - a partir de R$ 599

A PCTop Strike 1005 possui acabamento em tecido sintético de PU. Seu pistão é de classe 3 com o mecanismo borboleta. O assento pode ser alterado entre 45 cm a 55 cm e a profundidade é de 47 cm. Já o encosto tem um ângulo de 135º e os apoios de braço são fixos, o que não pode ser tão confortável para quem passa horas na frente do computador. As almofadas da cadeira estão na altura do pescoço e da lombar. O modelo é visto por valores a partir de R$ 599.

O estofado tem uma densidade de 60 kg/cm³ no assento e 28 kg/cm³ no encosto, o que pode tornar a cadeira um pouco dura. Na Amazon, os compradores relatam que a cadeira é bem confortável, contudo, reclamam que o material do produto não é forte o suficiente, causando uma certa vulnerabilidade com o passar do tempo, avaliando o produto com 4,3 de 5 estrelas.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: assento costuma ser duro/desconfortável no início

A Racer-X Rush é a cadeira ideal para quem busca resistência. O modelo apresenta encosto com inclinação de até 180 graus, alteração de altura, almofadas removíveis para lombar e para cabeça e espuma com densidade de 50kg/m³. Além disso, o modelo é indicado para pesos de até 130 kg e pessoas com até dois metros de altura. Porém, vale destacar que o modelo não possui alteração de altura no apoio para braço. O produto é visto por cerca de R$ 756.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos últimos compradores na Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 78% de suas avaliações e recebe destaque para a qualidade do material e excelente custo-benefício, além de ser um modelo para pessoas altas.

Prós: modelo resistente e com materiais de alta qualidade

modelo resistente e com materiais de alta qualidade Contras: sem alteração de altura nos apoios de braço

3. ELG Black Hawk CH05BKWH - a partir de R$ 1.072

A ELG Black Hawk CH05BKWH é um modelo para quem procura um visual minimalista e discreto. Ela foi construída com materiais premium, tecido sintético e base reforçada para máxima durabilidade e conforto durante o uso, afirma a fabricante. Ela permite uma inclinação de até 180 graus. Possuindo formato ergonômico, suas almofadas conta com apoio para cervical e lombar. Já sua espuma promete uma maciez e conforto maior que as convencionais, devido à espuma de alta densidade. Ela é vendido por cifras a partir de R$ 1.072.

Ela conta com apoio de braço regulável em PVC de alta resistência e o peso suportado é em até 150 kg. O modelo ainda permite ajuste de altura devido ao sistema Butterfly. Seu pistão a gás é de 4° geração Airlift. Já a sua base é feita em nylon. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacaram que o modelo é fácil para montagem e possui rodinhas silenciosas. No entanto, pontuam que ela é muito frágil e tende a não suportar o peso prometido.

Prós: confortável e visual minimalista

confortável e visual minimalista Contras: é uma cadeira frágil

A cadeira XZONE CGR-01-BW é uma opção para quem procura investir em conforto e acabamento elaborado. Isso porque todo o revestimento é feito em material sintético, até mesmo o apoio para braços, ideal para quem procura passar horas na frente do computador. A cor preta também pode chamar a atenção daqueles que procuram um visual mais discreto para compor o game station. O produto é comercializado por preços a partir de R$ 1.099.

Entre os destaques, a cadeira apresenta o sistema anti-ruído que a fabricante aplica ao modelo, de modo a eliminar possíveis barulhos incômodos. Além disso, é um produto que contempla pessoas mais pesadas, com até 135 kg. Apesar de ter apoio para pescoço e lombar, ela deixa de lado o ajuste para os braços – o que pode soar como desvantagem. Entretanto, mantém o tamanho e encosto reclinável. O modelo foi avaliado em 4,2 estrelas de 5 estrelas na Amazon. Apesar dos comentários sobre o custo-benefício, comentários destacam percalços e fragilidade com a estrutura após pouco tempo de uso.

Prós: suporta até 135 kg e conta com sistema anti-ruído

suporta até 135 kg e conta com sistema anti-ruído Contras: sem alteração de altura para o apoio de braço

A Fury XT pode ser uma opção interessante para quem procura uma cadeira com fácil montagem. Ela possui peso máximo suportado de 150 kg. De acordo com a fabricante, essa capacidade é possível graças a base em formato estrela construída em aço, que oferece mais resistência. A cadeira ainda oferece uma quantidade de ajustes, como altura do apoio dos braços, ângulo de inclinação, sendo até 180 graus, e as almofadas para cervical e lombar, para um conforto maior. O produto é visto por cerca de R$ 1.199.

As rodas em nylon oferecem um deslize suave. Vale ressaltar que o modelo traz detalhes em rosa que são mais discretos, mas ainda trazendo essa cor como destaque na construção. Avaliado em 5 de 5 estrelas, os compradores listaram que ela é confortável e fácil de montar.

Prós: confortável e fácil de montar

confortável e fácil de montar Contras: não há

A cadeira ThunderX3 TGC12 é uma opção para quem busca um modelo premium sem se preocupar com os valores. O acessório conta com uma construção em fibra de carbono e material sintético no estofado, que tem formato de diamante para uma aparência futurista, além de prometer um conforto maior. O acessório ainda conta encosto reclinável, suporte para punhos com rotação e botão para alteração da altura, ideal para quem passa horas na frente do computador. Sua capacidade é para até 120 kg. As almofadas lombar e cervical completam as especificações. Ela é vendido por valores que partem de R$ 1.574.

Avaliado com 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 80% de suas avaliações. Os destaques positivos falam do conforto e da qualidade na construção da cadeira, mas há comentários sobre o apoio de braços, que permitem apenas uma pequena mudança na altura. O material presente na cadeira também costuma esquentar após um determinado tempo de uso.

Prós: construção robusta e encosto reclinável

construção robusta e encosto reclinável Contras: não traz apoio para os pés

7. Cougar Armor Titan Pro Royal - a partir de R$ 3.375

A Cougar Armor Titan Pro Royal é um modelo premium e possui uma construção maior que as convencionais devido à estrutura em aço e base em liga de alumínio Vortex. Ela possui uma largura de assento de 60 cm e um tamanho geralmente maciço, afirma a fabricante. O modelo conta com suporte para até 160 kg e possui opções de ajuste. O modelo é visto por valores a partir de R$ 3.375.

Buscando um conforto maior durante o uso prolongado, o usuário poderá contar com o apoio para braços e para a cabeça, além de suporte para lombar regulável. O assento é feito em camurça premium e em couro de PVC de alta resistência respirável. Avaliado em 5 de 5 estrelas, o produto se destaca pelo conforto e pela resistência do material.

Prós: modelo maior que as convencionais e assento em camurça

modelo maior que as convencionais e assento em camurça Contras: preço elevado

