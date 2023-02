Fones de ouvido com bateria grande são interessantes para quem não quer se preocupar em carregar o dispositivo frequentemente. Empresas como Philips , JBL , Apple , Sony e Bose oferecem modelos por preços a partir de R$ 168 , como é o caso do Philips T1235, que funciona via Bluetooth 5.1 e promete autonomia de bateria para até 18 horas com uso do estojo. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já o JBL Wave Buds, conta com drivers de 12 mm e redução de ruído principalmente durante chamadas de voz. Sua bateria dura aproximadamente até 8 horas e ele pode ser adquirido por R$ 266. Outra opção é o AirPods Pro 2, que traz cancelamento ativo de ruído e resistência à água por cerca de R$ 2.159. Veja a seguir sete fones de ouvido para comprar no Brasil.

1 de 2 7 fones de ouvido com bateria grande para comprar em 2023 — Foto: Divulgação/Sony 7 fones de ouvido com bateria grande para comprar em 2023 — Foto: Divulgação/Sony

1. Philips T1235 - a partir de R$ 168

O Philips T1235 funciona via Bluetooth 5.1 e promete autonomia de bateria para até 18 horas com uso do estojo. O modelo tem formato intra-auricular, microfone embutido e controle touch para uma maior facilidade durante o uso. Ele ainda pode ser conectado com assistentes virtuais, para uso de comandos de voz e traz resistência à água. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 168.

O produto oferece drivers de 6 mm e uma frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz. A fabricante promete que o dispositivo detecta rapidamente os aparelhos para realizar a conectividade. Avaliado com nota 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a durabilidade da bateria, mas criticam as falhas da conexão Bluetooth.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: relatos de o Bluetooth apresentar falhas

2. WAAW by ALOK MOB 100EB - a partir de R$ 179

O WAAW by ALOK MOB 100EB é um fone ideal para quem tem o hábito de receber chamadas enquanto faz outras atividades, estes fones são uma boa opção. Eles têm a função Hands Free, que permite você atender ligações em viva-voz por meio do controle no próprio fone de ouvido. De acordo com a fabricante, a marca de fones do DJ e produtor Alok conta com três tamanhos de borrachinha, oferecendo mais conforto por cerca de R$ 179.

Ele possui no total 21 horas de música sem parar por meio das 8 horas de bateria do fone de ouvido e mais 13 horas de carga da case. Além disso, ele possui função TWS, onde o usuário pode desfrutar do som estéreo HD com detalhes claros e ricos. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, os compradores destacaram o custo-benefício e a qualidade do som. No entanto, ressaltam que um dos lados costuma falhar.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: problemas de conexão entre os fones

3. JBL Wave Buds - a partir de R$ 266

O JBL Wave Buds é um fone de ouvido que promete bom custo-benefício para os consumidores. O modelo conta com drivers de 12 mm e redução de ruído principalmente durante chamadas de voz. Ele tende a ser uma boa opção para quem procura qualidade e procura um acessório da marca sem precisar investir muito. Seu formato foi desenvolvido para quem costuma praticar esportes e veda suavemente seus ouvidos, bloqueando ruídos externos e melhorando o desempenho do som. Além disso, eles contam com proteção IPX2. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 266.

O produto ainda vem equipado com função de assistente de voz, que pode ser acionada com apenas um toque. Sua bateria dura aproximadamente até 8 horas de duração da bateria e até 24 horas no estojo de carregamento. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacam que a qualidade do som do produto e apesar do formato, ele se adapta bem no ouvido.

Prós: formato confortável e qualidade do som

formato confortável e qualidade do som Contras: não há

4. JBL Endurance Race - a partir de R$ 439

O JBL Endurance Race pode ser uma opção para quem busca um fone com formato twistlock, função que alivia o desconforto do ponto de pressão, proporcionando melhor vedação e uma estabilidade mais forte durante o uso durante treinos ou atividades ao ar livre. O formato resistente à água e poeira, com classificação IP67, dá a liberdade de continuar em movimento e sem se preocupar com o suor e poeira. Ele é visto por valores a partir de R$ 439.

De acordo com a marca, ele possui sons aprimorados e um driver dinâmico de 6 mm para um som mais confortável e limpo. Ele promete até 10 horas de duração da bateria dos fones de ouvido, sem interrupção. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os usuários pontuaram que é um fone confortável. Já outros relataram que a bateria acaba de maneira rápida.

Prós: bateria duradoura e custo-benefício

bateria duradoura e custo-benefício Contras: fones apresentam erros de compatibilidade

O WH-CH710N, da Sony, faz parte das linhas de headphone mais acessíveis da marca. De acordo com a fabricante, ele se mostra bem resistente com sua construção essencialmente de plástico. Esse modelo conta com cancelamento de ruído e Bluetooth 4.0 para um alcance e transmissão mais rápida e direta. Além disso, ele possui botões para facilitar o acesso a funções básicas como aumentar/diminuir o volume, pausar/reproduzir/avançar faixas e um botão dedicado ao cancelamento de ruído/som ambiente. O produto pode ser visto por valores a partir de R$ 806.

Ele se conecta via cabo P2 que ajuda caso a bateria acabe ou algum aparelho não suporte a conexão Bluetooth. Sua bateria promete autonomia até 35 horas de reprodução com o cancelamento de ruído. Na Amazon, ele foi avaliado em 4,7 de 5 estrelas e recebeu aprovação pelo cancelamento de ruído. Porém, ele tende a decepcionar na questão do conforto.

Prós: cancelamento de ruído e custo-benefício

cancelamento de ruído e custo-benefício Contras: não é um fone confortável

6. Bose QuietComfort 45 - a partir de R$ 1.632

O QuietComfort 45 é um fone de ouvido sem fio criado pela Bose para apresentar uma experiência auditiva totalmente wireless. O modelo, no formato headphone, conta com cancelamento de ruído ativo e de acordo com a fabricante, ele usa uma espécie de microfone, como um filtro, monitorando o barulho do ambiente e cria um sistema anti-ruídos a partir de ondas sonoras criadas pelo próprio aparelho. O produto é visto por cerca de R$ 1.632.

Sua autonomia promete até 22 horas de música, conectividade Bluetooth 5.1 para melhor desempenho e estabilidade de conexão quando emparelhado com seu smartphone. Já o seu carregamento fica pelo modo USB-C. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacam a qualidade sonora do fone e o cancelamento de ruído. Entretanto, alguns relatam falhas no emparelhamento.

Prós: cancelamento de ruído ativo

cancelamento de ruído ativo Contras: problemas no emparelhamento

2 de 2 Os AirPods Pro 2 é o modelo sucessor dos AirPods Pro e promete uma superfície sensível ao toque em sua lateral — Foto: Divulgação/Apple Os AirPods Pro 2 é o modelo sucessor dos AirPods Pro e promete uma superfície sensível ao toque em sua lateral — Foto: Divulgação/Apple

O AirPods Pro 2, da Apple, é o modelo sucessor do AirPods Pro. Ele é um fone intra-auricular (ou in-ear), que se encaixa dentro do ouvido por meio de pontas de silicone. O formato facilita a isolar ainda mais o ruído externo. Diferentemente do primeiro dispositivo, o novo sucessor promete uma superfície sensível ao toque em sua lateral, pela qual o usuário poderá controlar o volume de suas músicas ou podcasts. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.159 para comprar o produto.

Ele conta com o novo chip H2 e possui cancelamento de ruído ativo aprimorado, anulando até duas vezes mais o som externo. Ele tem autonomia de até 6 horas de reprodução de áudio com uma única bateria e até 30 horas com o MagSafe. Assim como os fones, o estojo de recarga é resistente a suor e água, recebendo o certificado IPX4. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os últimos compradores destacaram o carregamento sem-fio. No entanto, relataram que a bateria tende a acabar mais rápida com o cancelamento de ruído.

Prós: cancelamento de ruído e chip H2

cancelamento de ruído e chip H2 Contras: preço elevado

