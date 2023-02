7 fones de ouvido da JBL baratos para comprar por a partir de R$ 44

Comprar um fone de ouvido barato da JBL pode ser um desafio em meio a tantos modelos diferentes. O Quantum 50, por exemplo, traz áudio mais imersivo para os gamers de plantão por cerca de R$ 139 na Amazon . Já os esportistas podem investir valores a partir de R$ 104 no Endurance Run para ouvir música enquanto se exercitam sem medo de danificar o fone com suor. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Quem é menos exigente pode recorrer aos modelos mais simples e de preço acessível da JBL. Um deles é o Tune 110, que promete um som mais encorpado para quem ainda opta pelos fones com fio sem gastar muito – ele está à venda por volta de R$ 71. Conheça mais fones de ouvido baratos da JBL na lista a seguir.

1 de 7 JBL vende alguns modelos de fone de ouvido por preços em conta — Foto: Divulgação/JBL JBL vende alguns modelos de fone de ouvido por preços em conta — Foto: Divulgação/JBL

Qual o melhor fone de ouvido para celular? Comente no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. JBL C50HI - a partir de R$ 44

2 de 7 JBL C50HI tem resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz — Foto: Divulgação/JBL JBL C50HI tem resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz — Foto: Divulgação/JBL

Este fone intra-auricular tem a proposta de trazer o som da JBL por um preço mais acessível. À venda por cerca de R$ 44 na Amazon, o C50HI tem resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz – dentro da média do mercado – e drivers de 8,6 mm para entregar um áudio diferenciado dos demais modelos nesta faixa de preço. Ele acompanha microfone próprio e seu cabo de 1,2 m tem conector P2, compatível com boa parte dos notebooks e celulares.

O JBL C50HI tem 4 de 5 estrelas na Amazon. Compradores destacam a presença de graves de qualidade e o isolamento satisfatório de sons externos, além do encaixe confortável das ponteiras. Já uma resenha opina ser cansativo passar o dia de fone, enquanto outra avisa que o design é muito fino e delicado, então é preciso ter cuidado.

Prós: preço em conta

preço em conta Contras: design delicado

Produto desta matéria | TechTudo COM MICROFONE JBL C50HI R$ 45 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL C50HI × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM MICROFONE JBL C50HI R$ 45 IR À LOJA

2. JBL C300SI - a partir de R$ 59

O JBL C300SI é recomendado para os fãs de headphone. Ele promete graves poderosos com drivers de 40 mm, e não deve incomodar mesmo ao usá-lo por muito tempo, já que conta com fones autoajustáveis e conchas adaptáveis. Seu design dobrável e leve (com cerca de 209 g) garante fácil transporte. O headphone está à venda a partir de R$ 59.

Com 4,6 estrelas na Amazon, o C300SI é recomendado por sua qualidade de som e design confortável. Contudo, uma avaliação comenta que a película que cobre a almofada do headphone começou a descascar com o tempo, enquanto outra reclama que o lado direito do fone parou de funcionar depois de sete meses de uso.

Prós: conchas confortáveis

conchas confortáveis Contras: não tem microfone

Produto desta matéria | TechTudo DESIGN AJUSTÁVEL JBL C300SI R$ 59 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL C300SI × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DESIGN AJUSTÁVEL JBL C300SI R$ 59 IR À LOJA

3. JBL Tune 110 - a partir de R$ 71

3 de 7 JBL T110 — Foto: Eduardo Manhães/TechTudo JBL T110 — Foto: Eduardo Manhães/TechTudo

O diferencial do Tune 110 é entregar som limpo com agudos e médios de qualidade para os usuários mais tradicionais, que não abrem mão do fone com fio. O TechTudo testou o modelo e recomenda seu uso para os menos exigentes porque, apesar da tecnologia Pure Bass, os graves do T110 deixaram a desejar. Ele pode ser comprado por cerca de R$ 71.

O JBL Tune 110 ostenta 4,6 estrelas na Amazon, com destaque para seu custo-benefício. Segundo as avaliações, a qualidade do som e o preço são as principais vantagens do modelo, além do microfone que isola razoavelmente ruídos exteriores. Contudo, algumas resenhas relatam que o fio do fone passou a dar mau contato após poucos meses de uso.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: graves pouco presentes

Produto desta matéria | TechTudo SOM DE QUALIDADE JBL Tune 110 R$ 71 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Tune 110 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SOM DE QUALIDADE JBL Tune 110 R$ 71 IR À LOJA

4. JBL Endurance Run - a partir de R$ 119

4 de 7 Fones de ouvido JBL Endurence Run oferecem visual minimalista e recursos avançados — Foto: Divulgação/JBL Fones de ouvido JBL Endurence Run oferecem visual minimalista e recursos avançados — Foto: Divulgação/JBL

O JBL Endurance Run é voltado para quem deseja ouvir música enquanto faz exercícios físicos. Ele tem proteção contra chuva e suor, além de apresentar um visual mais prático que permite o encaixe fácil do fone na orelha. Com botão multifuncional e conectividade com fio, o modelo está disponível por volta de R$ 119.

O Endurance Run tem nota 4,7 de 5 na Amazon. Boa parte das avaliações elogia o conforto e adaptação dos fones aos ouvidos, sem correr risco de cair mesmo ao praticar esportes. Uma das desvantagens, porém, é a ausência de um botão físico para controlar o volume e o uso por longos períodos de tempo pode ser desconfortável.

Prós: ponteiras magnetizadas para prender fone em volta do pescoço

ponteiras magnetizadas para prender fone em volta do pescoço Contras: botão multifuncional não controla volume

Produto desta matéria | TechTudo PARA ESPORTISTAS JBL Endurance Run R$ 120 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Endurance Run × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PARA ESPORTISTAS JBL Endurance Run R$ 120 IR À LOJA

5. JBL Quantum 50 - a partir de R$ 139

5 de 7 JBL Quantum 50 é um fone de ouvido gamer para celular — Foto: Divulgação/JBL JBL Quantum 50 é um fone de ouvido gamer para celular — Foto: Divulgação/JBL

O Quantum 50 busca agradar os gamers com microfone e tecnologia de som Quantum Sound para partidas mais imersivas. O design promete conforto para longas horas de jogos com revestimento de silicone, e tecnologia Twistlock para melhor adaptação do fone ao ouvido. Ele sai por valores a partir de R$ 139.

As avaliações do Quantum 50 na Amazon acumulam 4,4 de 5 estrelas. O fone gamer tem como pontos fortes o som espacial, sua resistência e isolamento ambiente. Contudo, uns opinam que o volume máximo não é tão alto assim, e que o fone é um pouco grande demais para a orelha.

Prós: isolamento ambiente

isolamento ambiente Contras: volume máximo abaixo da média

Produto desta matéria | TechTudo PARA GAMERS JBL Quantum 50 R$ 139 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Quantum 50 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PARA GAMERS JBL Quantum 50 R$ 139 IR À LOJA

6. JBL Tune 215BT - a partir R$ 139

6 de 7 JBL Tune 215BT tem drive dinâmico de 12,5 mm — Foto: Divulgação/JBL JBL Tune 215BT tem drive dinâmico de 12,5 mm — Foto: Divulgação/JBL

O fone Bluetooth Tune 215BT promete bateria com 16 horas de duração e graves potentes com a tecnologia Pure Bass da JBL aliada a driver dinâmico de 12,5 mm. Com encaixe earbud em vez do intra-auricular, o modelo pode ser mais confortável para alguns. Ele também traz botão físico para atender ligações e controlar volume, e está à venda por volta de R$ 139 na Amazon.

Com 4,4 estrelas de 5, a duração da bateria e o design do Tune 215 BT são os mais elogiados em avaliações. Muitos apontam que deixá-lo em volta do pescoço é prático no dia a dia, e que podem deixá-lo sem carregar mesmo com mais de um dia de uso. Por outro lado, alguns reclamam que o áudio é baixo e que o fone não fica firme no ouvido.

Prós: design prático

design prático Contras: fone instável na orelha

Produto desta matéria | TechTudo MUITA BATERIA JBL Tune 215BT R$ 120 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Tune 215BT × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MUITA BATERIA JBL Tune 215BT R$ 120 IR À LOJA

7. JBL Tune 510BT - a partir de R$ 229

7 de 7 JBL Tune 510BT funciona sem fio e tem bateria de até 40 horas de uso — Foto: Divulgação/JBL JBL Tune 510BT funciona sem fio e tem bateria de até 40 horas de uso — Foto: Divulgação/JBL

O JBL Tune 510BT é um fone de uso para o dia a dia. Os destaques de sua ficha técnica são a bateria de 40 horas de duração e o driver de 32 mm para um som mais completo. Vale ressaltar que seu design on-ear, apesar de confortável, não proporciona o isolamento passivo de ruídos, então ele não deve agradar os mais exigentes. O modelo pode ser comprado a partir de R$ 229.

O Tune 510BT tem 4,8 de 5 estrelas na Amazon, sendo recomendado por sua bateria longa e qualidade de som. Entre as reclamações estão alguns problemas com o Bluetooth e com a durabilidade do produto, além de delay do áudio no caso de jogos.

Prós: bateria de longa duração

bateria de longa duração Contras: problemas com a conexão Bluetooth

Produto desta matéria | TechTudo DESIGN ON-EAR JBL Tune 510BT R$ 229 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Tune 510BT × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DESIGN ON-EAR JBL Tune 510BT R$ 229 IR À LOJA

JBL Tune 500 BT: conheça o fone de ouvido barato com Bluetooth