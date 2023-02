7 formas de jogar paciência no celular Android e no iPhone (iOS)

Jogar paciência nos computadores antigos certamente marcou uma geração de jogadores. Mesmo que hoje em dia isso não seja mais tão comum, os celulares Android e iPhone ( iOS ) contam com um diversas opções não só de paciência, mas de outros carteados para você se divertir. Para quem deseja diversão sem o estresse da competitividade, é possível aproveitar o modelo de paciência clássico, conhecido como solitário, além do paciência spider.

Já se você prefere sentir um pouco da adrenalina de competir com amigos ou contra outras pessoas online, as opções crescem e passam a incluir truco, buraco, tranca, pôquer, entre outros. Dito isto, o TechTudo reuniu sete opções de carteados para você jogar em seu aparelho mobile. Confira!

1. MegaJogos

O MegaJogos aparece como uma opção bastante ampla. Há um número grande de games para você escolher e se divertir desafiando outras pessoas. Entre os carteados estão: buraco, tranca, truco, pôquer, cacheta, pife e sueca. Ainda há alguns jogos de tabuleiro disponíveis, como dominó, bingo, ludo, damas e xadrez. Quando se cansar de competir, basta optar por um tranquilo jogo de paciência, que também aparece entre as opções.

A interface do MegaJogos é muito intuitiva, apresentando rapidamente a lista de jogos para você escolher. Como se trata de um game gratuito, basta apenas criar sua conta para brincar online. Lembrando que o MegaJogos está disponível para Android e iPhone (iOS) e leva uma avaliação de 4,4 na Google Play Store.

2. BuracoON

Agora, uma opção focada apenas no jogo buraco, também conhecido como canastra. BuracoON foi desenvolvido pela Onrizon para Android e iPhone (iOS) e é totalmente gratuito. Se você já tiver noção das regras deste carteado, jogado com dois baralhos completos e com o objetivo de acumular pontos, basta baixar e encontrar suas partidas online.

Embora tenha sua fama, BuracoON, segundo os comentários de suas avaliações, carece de algumas opções relacionadas ao ranking, sofre com alguns travamentos e ainda possui propagandas muito próximas das cartas, o que pode atrapalhar um pouco. Mesmo assim, é uma alternativa válida para brincar com este carteado.

3. Truco Brasil

Como o nome sugere, Truco Brasil é seu aplicativo para jogar truco online, seja o truco mineiro ou o truco paulista. Ambos os trucos são jogados no baralho francês, mas contam com diferenças na contagem de pontos e no momento de se pedir truco. O aplicativo, desenvolvido pela Brasmobi, também é bastante simples, levando opções para jogar com amigos do Facebook ou com pessoas aleatórias, seja no modo 2v2 ou 1v1.

Truco Brasil possui o diferencial de você poder utilizar de um chat de voz durante a jogatina, mas esse recurso acabou se tornando limitado somente aos membros vips. Com apenas essa exceção, o jogo é inteiramente gratuito para você brincar no Android ou iPhone (iOS).

4. Solitário

Paciência ou solitário é um dos jogos de cartas mais populares que há. Sem a necessidade de encontrar pessoas para jogar, o solitário aparece como uma opção muito mais atrativa para aqueles que procuram um divertimento rápido ou até mesmo se desafiarem. Uma das opções de solitário que há nos celulares é a versão desenvolvida pela Classic Solitaire Games Inc, que está disponível para Android e iPhone (iOS) e leva uma avaliação de 4,7 estrelas na App Store.

Não há muito mistério em relação ao solitário. As regras envolvem lançar as 52 cartas para as áreas conhecidas como "fundações". O objetivo é colocá-las em ordem ascendente, ou seja, dos ases até os reis. Pontuação, tempo e movimentos aparecem na interface do game para você se testar e evoluir a cada jogatina.

5. Paciência (Spider)

Variação popular do solitário, Paciência Spider também é uma alternativa ótima para você se divertir sozinho. Assim como o paciência comum, a variante spider também obriga você a organizar as cartas em ordem, mas com a diferença de ser necessário colocá-las no mesmo naipe. Quando uma sequência for completada, do ás até o rei, essas cartas são removidas, e o jogo continua até que o jogador não tenha mais cartas.

Caso queira testar, o Paciência Spider desenvolvido pela Magma Mobile pode ser sua escolha. Uma interface nada poluída e o jogo funcionando da forma como se deve é o que você encontrará. Embora alguns recursos clássicos fiquem de fora, como as pontuações, ele pode ser o suficiente para você se divertir, bastando procurá-lo na Google Play Store ou na App Store. Por sinal, em ambas as lojas o game da Magma Mobile possui 4,7 de nota.

6. PokerStars

PokerStars é o principal caminho para os interessados pelo pôquer. O aplicativo conta com opções de jogo com dinheiro fictício, para você simplesmente curtir sem preocupações ou até aprender um pouco mais sobre a modalidade, ou com dinheiro real, o que envolve apostas e a necessidade de realizar depósitos para validá-las. Ambas as opções você encontra nas configurações de cada lobby do PokerStars.

O aplicativo mais popular do Stars Mobile Limited está disponível na Google Play Store, com mais de 10 milhões de downloads, e na App Store. Caso aposte dinheiro no PokerStars, jogue com responsabilidade e não esqueça dos riscos.

7. Loteria

Diferentemente do que conhecemos como loteria no Brasil, a Loteria no México é um jogo de tabuleiro, mas que também é considerado um jogo de azar. Ele está disponível para jogar via Google. Em resumo, você tem um tabuleiro com cartas de figuras diferentes, como escadas, barris, árvores, frutas, entre outros. No momento que uma carta for distribuída e ela estiver em seu tabuleiro, você poderá colocar um feijão em cima como forma de marcação.

Semelhante ao bingo, você terá um padrão certo no tabuleiro, que envolve quatro linhas horizontais e quatro linhas verticais, totalizando 16 cartas. Esse padrão indicado pode ser, por exemplo, uma linha horizontal com quatro feijões. O primeiro jogador que fizer esse padrão, poderá declarar "Loteria" e vencer a rodada. O jogo no Google explica bem as regras e permite jogar com pessoas aleatórias e amigos. Muitas cores e capricho nas artes e na música tornam a experiência muito divertida.