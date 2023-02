7 jogos de pirata que você precisa conferir

Os piratas são personagens icônicos que habitam o imaginário popular há séculos, e, por isso, são frequentemente vistos no mundo dos games. Conhecidos por suas aventuras em alto mar, buscas por tesouros e duelos com outros navios, eles já foram tema de diversos títulos de sucesso, como Assassin's Creed: Black Flag e Sea of Thieves . Com isso em mente, o TechTudo elaborou uma lista com alguns dos melhores jogos de piratas disponíveis para PlayStation , Xbox, Nintendo Switch e PC. Confira a seguir.

1 de 9 Jogos de pirata: baseado na série de mangá, One Piece Odyssey é um dos games que abordou a temática recentemente — Foto: Reprodução/Steam Jogos de pirata: baseado na série de mangá, One Piece Odyssey é um dos games que abordou a temática recentemente — Foto: Reprodução/Steam

👉 Qual é o melhor jogo de navegação com piratas para PC? Opine no Fórum do TechTudo

Lançado em 2013, Assassin's Creed 4: Black Flag é um jogo de ação e aventura que se passa no Caribe, durante a Era de Ouro da Pirataria (1650 - 1730). Ele é protagonizado por Edward James Kenway, um ex-corsário galês que se torna um pirata e acaba conhecendo a Irmandade dos Assassinos nas colônias europeias. O destaque do game vai para o seu vasto mundo aberto, com muitos pontos a serem explorados, além das batalhas marítimas e a presença do famoso pirata Edward Teach, o Barba Negra.

2 de 9 Em Assassin's Creed IV: Black Flag, o jogador assume o papel do pirata Edward Kenway em sua busca por fortuna e poder — Foto: Divulgaçação/Ubisoft Em Assassin's Creed IV: Black Flag, o jogador assume o papel do pirata Edward Kenway em sua busca por fortuna e poder — Foto: Divulgaçação/Ubisoft

2. LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game

Lego Pirates of the Caribbean: The Video Game é uma obra baseada na franquia Piratas do Caribe, abrangendo os quatro filmes. A trama apresenta diferentes personagens com habilidades distintas, como o Capitão Jack Sparrow, que usa a bússola; Will Turner, que joga machados em alvos, e Elizabeth Swann, capaz de saltar mais alto do que os demais.

O título é menos conhecido que outros da série LEGO, mas conta com muito humor e diversão, especialmente com a personalidade excêntrica de Jack Sparrow. Ele está disponível para download no Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam).

3 de 9 LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game é um jogo de aventura e ação baseado nos filmes da franquia Piratas do Caribe — Foto: Reprodução/Steam LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game é um jogo de aventura e ação baseado nos filmes da franquia Piratas do Caribe — Foto: Reprodução/Steam

Em The Secret of Monkey Island, o player controla Guybrush Threepwood, que sonha em ser um pirata e precisa passar por três testes para se tornar um. Durante sua jornada, ele se apaixona pela governadora Elaine Marley e precisa salvá-la das mãos do pirata fantasma LeChuck. Vale dizer que esse é o primeiro de seis jogos da clássica franquia point'n click da LucasArts, que envolve tesouros, quebra-cabeças e muitos desafios.

Ainda, cabe ressaltar que o título foi relançado em 2009, com uma Edição Especial publicada no Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam). A versão trouxe um novo estilo artístico e uma trilha sonora remasterizada, além de um sistema de dicas para resolver os puzzles. Outra novidade é a possibilidade de alternar entre o modo tradicional e remasterizado com uma única tecla.

4 de 9 The Secret of Monkey Island é um clássico game de aventura de apontar e clicar, lançado originalmente em 1990 — Foto: Reprodução/Steam The Secret of Monkey Island é um clássico game de aventura de apontar e clicar, lançado originalmente em 1990 — Foto: Reprodução/Steam

Em comemoração aos 25 anos da série de mangá japonesa, One Piece Odyssey traz uma aventura original que conecta o passado e o presente da saga, incluindo personagens famosos, como Luffy, Zoro, Nami, além de Adio Suerte — um antagonista criado exclusivamente para o game com supervisão do autor da série, Eiichiro Oda.

A história segue a tripulação do Chapéu de Palha, que é atingida por uma forte tempestade e acaba parando em uma ilha misteriosa. Lá, o jogador deve desvendar mistérios e sobreviver a criaturas assustadoras. O título, disponível para PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC (via Steam), oferece exploração em áreas semiabertas e combates tradicionais de RPG em turnos.

5 de 9 One Piece Odyssey traz o pirata Monkey D. Luffy e seus amigos em comemoração aos 25 anos do mangá — Foto: Divulgação/Bandai Namco One Piece Odyssey traz o pirata Monkey D. Luffy e seus amigos em comemoração aos 25 anos do mangá — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Lançado em 2004 pela Firaxis Games, Sid Meier's Pirates! é um game de aventura com combate entre navios ambientado na época dos piratas, atualmente acessível no Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam e GOG). Nele, o jogador encontra batalhas com até 27 navios e a possibilidade de enfrentar piratas conhecidos da história, como Barba Negra, Capitão Kidd e Henry Morgan.

Durante a campanha, o usuário passa a maior parte do tempo dentro do navio, navegando pelos mares, combatendo navios inimigos e adquirindo habilidades úteis para a tripulação — o que pode ser bem divertido, apesar dos gráficos datados.

6 de 9 Sid Meier's Pirates! coloca o jogador em combates contra piratas mais famosos da história — Foto: Reprodução/Steam Sid Meier's Pirates! coloca o jogador em combates contra piratas mais famosos da história — Foto: Reprodução/Steam

6. SteamWorld Heist

SteamWorld Heist, criado pela Image & Form, é um jogo de estratégia e tiro baseado em turnos, disponível para PS4, PS5, iOS e PC (via Steam e GOG). A aventura se passa em um universo de ficção científica steampunk habitado por robôs, no qual o jogador controla um grupo de piratas robóticos que viajam pelo espaço e embarcam em missões e batalhas contra outras naves e robôs inimigos.

O objetivo é realizar missões de roubo em outras naves espaciais, abrindo caminho através de níveis gerados aleatoriamente e enfrentando inimigos em batalhas por turnos. Além disso, há uma variedade de armas e habilidades que podem ser usadas para personalizar personagens e adotar diferentes estratégias de combate.

7 de 9 SteamWorld Heist é um jogo de estratégia baseado em turnos com temática de piratas no espaço — Foto: Reprodução/Steam SteamWorld Heist é um jogo de estratégia baseado em turnos com temática de piratas no espaço — Foto: Reprodução/Steam

Sea of Thieves é um título de exploração ambientado em um mundo aberto, no qual o player controla um pirata em busca de aventuras e tesouros. Desenvolvido pela Rare e publicado pelo Xbox Game Studios, o jogo permite interação com outras pessoas e a criação de histórias próprias, ao mesmo tempo em que é necessário realizar saques e disputar territórios.

É possível jogar sozinho ou em equipe, seja em uma tripulação de até quatro marujos ou em alianças com outros navios. A gameplay aberta e inesperada garante momentos empolgantes e perigosos, com atualizações mensais que renovam a experiência. A produção está disponível no Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming e PC (via Steam), e também está no catálogo do Xbox Game Pass.

8 de 9 Em Sea of Thieves, explore um vasto mundo aberto em busca de tesouros e aventuras — Foto: Divulgação/Rare Limited Em Sea of Thieves, explore um vasto mundo aberto em busca de tesouros e aventuras — Foto: Divulgação/Rare Limited

Anunciado durante a E3 2017, Skull and Bones é um jogo multiplayer de ação e aventura com temática de piratas, em desenvolvimento pela Ubisoft. Ambientado no Oceano Índico no final do século XVII, o game te coloca no controle de um capitão e sua tripulação, enfrentando batalhas épicas e saqueando tesouros valiosos em um mundo aberto de exploração e combate naval. A promessa é de uma grande variedade de navios para personalizar e experiência multiplayer cooperativa.

Porém, apesar da expectativa, o público terá que esperar por uma data entre 2023 e 2024 para conferir o jogo. Isso porque ele foi adiado novamente, após ter sido atrasado em duas ocasiões: 2018, quando seria lançado originalmente, e 2022. Segundo a equipe de produção, a ideia é que sejam feitas mais melhorias e polimentos para que ele possa estrear sem problemas. Inclusive, vale dizer que, recentemente, a pré-venda do título na PS Store foi cancelada, e usuários ressarcidos.