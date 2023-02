7 jogos de RPG que você não pode deixar de jogar

RPG (sigla para Role-Playing Game, em inglês) é uma categoria recorrente no mundo dos jogos. Mecanismos de escolhas, foco na narrativa, sistemas de progressão e uma variedade de personagens, raças e classes estão entre algumas das principais características desse estilo nos videogames. Nomes como The Elder Scrolls V: Skyrim , Elden Ring e Divinity: Original Sin 2 , por exemplo, incorporam certos elementos do gênero em seus respectivos universos. Pensando nisso, o TechTudo elaborou uma lista com 7 jogos de RPG para você conhecer. Confira a seguir.

1. Skyrim

Lançado em 2011, The Elder Scrolls V: Skyrim se firmou como um dos melhores títulos da década passada. Desenvolvido pela Bethesda Game Studios, o jogo colecionou diversos prêmios e indicações aos principais eventos do mundo dos videogames. Na época em que estreou, por exemplo, foi o primeiro game ocidental a conquistar 40/40 nas avaliações da revista Famitsu, veículo de peso no universo gamer.

Em 2019, a ZA/UM lançou o sucesso Disco Elysium, título que traz uma representação fiel dos clássicos RPGs de mesa. Nele, dá para ganhar pontos para distribuir entre diversas habilidades, ouvir diálogos que impactam a história do jogo e aproveitar a liberdade criativa oferecida. Com uma perspectiva isométrica e um estilo visual único, o game conquistou prêmios como "Melhor Narrativa", "Melhor jogo de RPG", "Melhor jogo indie de um novo estúdio" e "Melhor Jogo Independente" no The Game Awards 2019.

Na trama, o jogador é um detetive que, ao lado de seu parceiro, precisa desvendar um assassinato. Para isso, será necessário completar missões, achar itens, interrogar testemunhas e suspeitos, analisar locais e muito mais. Além disso, é possível realizar tarefas extras durante a história. Disco Elysium está disponível para compra no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S , Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games Store).

3. Elden Ring

Na história, jogadores acompanham a jornada de um Maculado, cujo objetivo é procurar e reunir os pedaços do Elden Ring para se tornar o Elden Lord. Para ajudar na criação da mitologia do mundo do jogo, os desenvolvedores contaram com a cooperação de George R.R. Martin, autor do best-seller Game of Thrones. O game está disponível para compra nas plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (Steam).

Diablo 3 faz parte da premiada série Diablo, da Blizzard Entertainment. A história do jogo se passa 20 anos após os eventos do game anterior, quando o mal foi eliminado. No entanto, acontecimentos estranhos fazem com que as forças malignas novamente perturbem a paz, forçando os heróis a lutarem mais uma vez. Como de costume no gênero, usuários podem escolher entre classes para jogar: Bárbaro, Cruzado, Caçadora de Demônios, Monge, Necromante, Feiticeiro e Arcanista.

Em 2019, na BlizzCon, foi revelado que a franquia ganharia novas histórias com a chegada de Diablo 4. Com lançamento previsto para 6 de junho de 2023, o quarto título da série focará em Lilith, a Rainha do Inferno, que retorna a Santuário com uma legião de seguidores. Assim como nos outros jogos, os jogadores poderão escolher algumas classes: Bárbaro, Druida, Necromante, Renegada e Maga. O título estará disponível no PS4 (com reprodução para o PS5), Xbox One (reproduzível no Xbox Series X/S), Nintendo Switch e PC (via Battle.net).

5. Divinity: Original Sin 2

Aclamado pela crítica, Divinity: Original Sin 2 é outro RPG que merece a sua atenção. A história se passa séculos após os eventos do primeiro título. Nela, o mundo de Rivellon vivia em paz, mas logo passou a ser atormentado pelas criaturas do Vazio, que retornaram para espalhar o caos após a morte do único que poderia detê-los.

Em relação à gameplay, a liberdade é um dos principais fatores. Isso porque ao usar a criatividade, jogadores podem moldar a própria aventura. Assim, as missões foram elaboradas de forma que os usuários se sintam incentivados a explorar o ambiente, conversar com NPCs e descobrir novos caminhos para resolver problemas pendentes. O título está disponível para compra no PS4 (com reprodução para o PS5), Xbox One (reproduzível no Xbox Series X/S), Nintendo Switch e PC (via Steam).

Em Nier: Automata, jogadores testemunham a história dos androides 2B, 9S e A2. O trio tem como objetivo retomar o planeta Terra, já que a humanidade foi expulsa por máquinas de outro mundo. Por essa razão, uma guerra entre máquinas e androides parece inevitável. O título, lançado em 2017, mantém uma nota alta de aprovação entre a crítica e o público no site Metacritic.

Segundo o Steam, os destaques do jogo são as "batalhas frenéticas", o "mundo aberto desolado e deslumbrante" e a acessibilidade para iniciantes. Além disso, a descrição exalta também os elementos do RPG presentes no game, que contam com uma variedade de armamentos, habilidades e a possibilidade de personalizar equipamentos conforme o seu estilo de jogo. O título está disponível para PS4 (reproduzível no PS5), Xbox One (com reprodução no Xbox Series X/S) e PC (Steam).

Monster Hunter Rise é o título mais recente da franquia Monster Hunter, que em 2019 completou 15 anos de existência. O game segue uma fórmula já conhecida pelo público: no papel de um caçador de monstros, o jogador deve procurar por bestas espalhadas pelo mapa para eliminá-las, recebendo recompensas e recursos no processo. O título fez sucesso logo na primeira semana, tendo vendido 5 milhões de unidades.

Durante a jogatina, é possível caçar em equipe ou sozinho, escolher entre 14 tipos de armas, explorar novos mapas e realizar missões. Para lidar com uma variedade de monstros, que possuem ataques e comportamentos distintos, é preciso sempre coletar recursos e evoluir o seu personagem. O jogo está disponível para compra no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (via Steam).