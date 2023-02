7 jogos de tabuleiro que foram inspirados em games eletrônicos

Jogos de tabuleiro fazem sucesso no mundo há bastante tempo, inclusive em nosso país. Mesmo que a categoria, muitas vezes, tenha conflitado com os games digitais, as empresas finalmente conseguiram pensar em uma forma criativa de unir os universos. Assim, títulos como The Last of Us e Bloodborne passaram a ter versão física como boardgame — o que serviu tanto para expandir o alcance de suas respectivas histórias quanto entreter famílias e amigos. Por isso, veja, a seguir, uma lista com sete jogos de tabuleiro inspirados em games.

1. Bloodborne

O primeiro título da lista foi lançado pela Galápagos Jogos em 2019, sendo altamente fiel ao jogo lançado em 2015 para PlayStation 4 (PS4), principalmente no quesito dificuldade. Afinal, no board game, players não podem contar muito com a sorte, mas sim com uma boa estratégia e decisões corretas.

Bloodborne pode ser jogado por até quatro jogadores, que assumem o papel de caçadores, e que deverão agir juntos para descobrir os mistérios da cidade de Yharnam. O jogo está disponível pelo preço médio de R$ 800 e é jogado apenas com cartas, poucos dados, pequenos tabuleiros e alguns marcadores. Por fim, vale dizer que Bloodborne é mais indicado para quem já jogou o videogame, pois conta com um enorme grau de desafio.

19 minutos: esse foi o tempo que The Witcher: Old World demorou para arrecadar a verba necessária para seu desenvolvimento por meio do Catarse, uma plataforma de financiamento coletivo. Além de bater o recorde de maior arrecadação para um jogo de tabuleiro via crowdfunding no Brasil, o board game se tornou um enorme sucesso.

Criado em parceria com a CD Projekt Red e a GO ON BOARD, o jogo lançado em 2021 se passa antes da história do Lobo Branco, Geralt de Rívia (protagonista dos videogames e da série da Netflix). Nele, até cinco jogadores assumem o controle de bruxos recém-formados, em uma trajetória pelo continente, onde irão encontrar as mais diversas criaturas e conhecerão lugares jamais vistos no universo de The Witcher. No varejo, o jogo está sendo vendido pelo preço médio de R$ 460.

Cyberpunk 2077: Gangs of Night City é mais um projeto da CD Projekt RED, desta vez em parceria com a CMON, tendo sido lançado em 2022. O game suporta até quatro jogadores, e cada um deles deve assumir uma gangue de Night City para entrar em uma acirrada luta e dominar o submundo da grande metrópole.

Os participantes têm que formar exércitos, obter armas poderosas e criar suas próprias histórias para serem bem-sucedidos no jogo, que também possui uma versão digital. Sendo assim, o jogo conta com diversos personagens presentes no videogame, um mapa bem detalhado, além de tokens e cards de diversas armas. Até então, ele está disponível apenas para membros da plataforma de financiamento coletivo e a contribuição mínima é de US$ 110(cerca de R$ 558,80 na cotação atual).

4. Dark Souls

A Steamforged Games foi a responsável por levar a temática do videogame de 2011 para o universo dos tabuleiros. Sendo assim, em 2017, Dark Souls: The Board Game era lançado para o delírio de fãs pelo mundo. No jogo, que suporta até quatro jogadores, é preciso ter muita estratégia e paciência para lidar com os chefes e mini-chefes presentes. Além disso, é preciso estar atento ao sistema de batalhas, que, por sua vez, permite uma jogatina constante e nada repetitiva.

Seguindo a ideia de Bloodborne, Dark Souls também é um board game muito difícil e complexo, sendo recomendado jogar o videogame antes para ter um melhor entendimento geral. Ainda, cabe ressaltar que ele tem uma montagem rápida e é possível começar a jogar enquanto entende as regras. Disponível apenas em inglês, o board game tem o preço médio de R$ 490.

Em 2019, a Galápagos Jogos lançou Fallout para tabuleiro, totalmente inspirado na franquia de videogames iniciada em 1997. Assim, no board game, até quatro jogadores podem se aventurar no mapa pós-nuclear do sucesso da Bethesda Softworks, com cada cenário sendo inspirado por uma história familiar da saga.

Os sobreviventes começam o jogo à beira de uma paisagem inexplorada, com apenas um objetivo para guiá-los desde o início. Ao avançar nas histórias, os jogadores se veem com novas missões e alvos para os levar a vitória. Atualmente, o jogo está sendo vendido por cerca de R$ 600.

6. XCOM

O board game mais antigo da lista foi lançado em 2015 no Brasil pela Galápagos Jogos e faz com que você seja a última esperança da humanidade. Sabendo disso, até quatro pessoas irão assumir os papéis de líderes de uma organização internacional conhecida como XCOM. Logo, seu trabalho é defender a humanidade e restaurar a paz ao extingir um ataque alienígena.

O grande diferencial de XCOM é que ele incorpora um aplicativo digital gratuito e inovador para agregar a jogabilidade. O serviço para celulares Android e iPhone (iOS) fica disponível tanto como um programa para download quanto como uma ferramenta online. O jogo pode ser encontrado por R$ 230.

7. The Last of Us: Escape the Dark

O grande título lançado para o PlayStation 3 (PS3) em 2013 inspirou a Themeborne a lançar um board game em 2022, o que fez muitos fãs delirarem. Nele, até cinco jogadores podem escolher entre os personagens Ellie, Joel, Tess, Bill, Tommy e Marlene para explorar um mundo aberto e sobreviver à ameaça de um mundo desolado por um fungo mortal.

O board game está sendo financiado coletivamente por meio do Kickstarter desde 8 de novembro de 2022 e a desenvolvedora Naughty Dog também está envolvida com o projeto. Escape the Dark conta com capítulos específicos de locais dos videogames, onde jogadores precisarão tomar decisões e enfrentar inimigos, sejam humanos ou não.

