7 jogos de terror com gráficos retrô que você precisa conhecer

1 de 8 Murder House conta com gráficos simples que ajudam a criar uma atmosfera assustadora — Foto: Reprodução/Steam Murder House conta com gráficos simples que ajudam a criar uma atmosfera assustadora — Foto: Reprodução/Steam

1. Back in 1995

2 de 8 Com estética retrô, Back in 1995 se inspira no primeiro Silent Hill — Foto: Reprodução/Steam Com estética retrô, Back in 1995 se inspira no primeiro Silent Hill — Foto: Reprodução/Steam

2. Cannibal Abduction

Desenvolvido por Tomás Esconjaureguy e lançado para PC (via Steam) em 2023, Cannibal Abduction conta com gráficos no estilo PSOne. Nele, o jogador assume o papel do jovem Henry, que está em uma calma viagem de fim de semana. Só que as coisas começam a dar errado quando o seu carro enguiça no meio do nada, e um morador local se oferece para rebocá-lo até a fazenda dele. O que ninguém poderia imaginar é que o homem e sua família são, na verdade, canibais.

3 de 8 Em Cannibal Abduction, o protagonista tem que fugir de um canibal — Foto: Reprodução/Steam Em Cannibal Abduction, o protagonista tem que fugir de um canibal — Foto: Reprodução/Steam

3. Mad Father

Mad Father, de Miscreant's Room, se diferencaia dos demais nomes da lista por conta de seus gráficos em 16 bits. Na história, a protagonista é Aya Drevis, de 11 anos, que vive com o pai misterioso e a assistente dele em uma mansão isolada na Alemanha. Para desvendar a morte da mãe, ela deve se arriscar entre os corredores da casa, onde experimentos mórbidos são realizados. Publicado em 2012 pela PLAYISM, o título ganhou um remake para Nintendo Switch e PC (via Steam) com cenas extras e um modo com novos acontecimentos.

4 de 8 Mad Father é um game de terror com gráficos pixelados — Foto: Reprodução/Steam Mad Father é um game de terror com gráficos pixelados — Foto: Reprodução/Steam

4. Murder House

Desenvolvido e publicado pela Puppet Combo, mesmo estúdio indie de Stay Out of the House, Murder House retrata uma equipe de reportagem que investiga a casa abandonada de um assassino em série chamado "Easter Ripper" (Estripador da Páscoa, em inglês). Acontece que a situação foge de controle quando o maníaco fantasiado de coelho aparece de repente em busca de novas vítimas. O game, lançado em 2020, pode ser jogado em PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (via Steam e GOG).

5 de 8 Em Murder House, você é perseguido por um assassino vestido de Coelho da Páscoa — Foto: Reprodução/Steam Em Murder House, você é perseguido por um assassino vestido de Coelho da Páscoa — Foto: Reprodução/Steam

5. Nun Massacre

Nun Massacre, lançado em 2018, é mais um jogo que chama a atenção pelo seu estilo visual, uma vez que permite adicionar efeitos VHS, preto e branco e PS1. A trama começa quando uma misteriosa carta revela que a sua filha adoeceu no internato em que estuda. Ao chegar lá, você não encontra ninguém, exceto uma freira psicopata que vai te perseguir até a morte. O game está disponível para PS4, PS5, PC e Mac (através do site da produtora Puppet Combo, https://puppetcombo.itch.io/nun-massacre).

6 de 8 Nun Massacre coloca você contra um freira psicopata e sedenta por sangue — Foto: Reprodução/Xbox Store Nun Massacre coloca você contra um freira psicopata e sedenta por sangue — Foto: Reprodução/Xbox Store

6. Bloodwash

Nessa obra em primeira pessoa da Black Eyed Priest, acompanhe Sara, uma universitária grávida que mora com seu namorado alcoólico em um apartamento caindo aos pedaços. Como se toda a situação já não fosse o suficiente, a jovem ainda se depara com um serial killer de gestantes durante uma visita a uma lavanderia 24h. Agora, ela precisa lutar pela vida. Bloodwash, lançado em 2021, está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (via Steam).

7 de 8 Em Bloodwash, fuja de um serial killer de grávidas em uma lavanderia — Foto: Reprodução/Steam Em Bloodwash, fuja de um serial killer de grávidas em uma lavanderia — Foto: Reprodução/Steam

7. Observo

Observo é um terror de sobrevivência para PC (via Steam) criado pelo estúdio brasileiro SpaceZeta Games, em homenagem a jogos do início dos anos 2000. A história segue Edgar, um homem que está visitando a trabalho uma cidade do interior da Bahia, mas acaba sendo forçado a passar a noite em uma pousada de beira de estrada. O problema é que o lugar está infestado de criaturas monstruosas e a única forma de escapar é resolver enigmas espalhados pela hospedagem.