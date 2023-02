7 TVs com 120 Hz que devem agradar os gamers

TVs com taxa de atualização de 120 Hz podem agradar gamers por entregarem uma transição mais suave entre quadros, que é bem-vinda especialmente em jogos com muita ação e velocidade. Porém, as televisões podem apresentar mais diferenciais que melhoram a jogatina. Por exemplo, a Samsung oferece o Modo Game no modelo QN55Q70A para uma experiência otimizada no console. Esta TV pode ser comprada a partir de R$ 4.000 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

A tela QLED da QN55Q70A tem 55 polegadas e resolução 4K, com design de bordas finas para maior imersão. Os gamers podem gostar não só da alta taxa de atualização do visor, como também dos recursos extras da televisão, como o Modo Game e o som espacial. A TV da Samsung também tem compatibilidade com assistentes virtuais para enviar comandos de voz pelo microfone do controle remoto. A TV está à venda por volta de R$ 4.000.

Com 4,7 estrelas na Amazon, a QN55Q70A é recomendada pela qualidade de imagem e pelo controle de fácil uso. Uma resenha aconselha ativar o Modo Inteligente para melhor experiência, enquanto outra ressalta o controle com bateria recarregável a luz solar e a opção de comando de voz. Por outro lado, um comprador avisa que o suporte da TV ficou ligeiramente empenado com o peso da tela, e que o som é um pouco abafado.

A OLED55C1 chama atenção pelo controle Smart Magic com assistente virtual e função “arrastar e soltar”, feito o cursor de um mouse. Esta televisão da LG tem display de 55 polegadas com resolução 4K, além de uma série de funções baseadas em inteligência artificial, como recomendações e um otimizador para jogos. O produto sai por cerca de R$ 4.999.

A OLED55C1 apresenta 4,9 de 5 estrelas nas avaliações da Amazon. Entre os elogios, está a imagem em alta definição com HDR e Dolby Vision, além do modo Filmmaker para assistir a filmes e séries com as cores originais da produção. Porém, outras resenhas criticam o controle remoto por ser confuso e ter muitos botões, e o design ultrafino do aparelho pode torná-lo frágil.

O destaque da 65PUG8807/78 é o recurso Ambilight da Philips, que consiste em LEDs dinâmicos instalados atrás da TV para projetar as cores em cena na parede, dando a impressão de uma imagem maior. Esta televisão também pode melhorar a jogatina com a resolução 4K e suporte ao FreeSync Premium, com taxa de atualização de 120 Hz e compensação de baixa taxa de quadros para imagens mais fluidas.

A 65PUG8807/78 pode ser comprada por cifras que começam em R$ 5.400 na Amazon. A televisão da Philips tem uma avaliação de 5 estrelas, com elogios ao recurso Ambilight e ao design do produto. Contudo, o comprador aponta que o controle remoto é um pouco confuso e, às vezes, dá erro ao seguir algum comando.

A QN55QN90B da Samsung promete áudio impressionante com som em movimento e Dolby Atmos, o que deve agradar os fãs de jogos. A tela ultrawide tem suporte a 4K e HDR para cores mais vivas e nítidas, e o recurso multitela permite dividir o display em dois para assistir a algo enquanto espelha a tela do celular na TV. Ela está à venda por valores a partir de R$ 5.998.

Esta TV da Samsung acumula 4,5 estrelas na Amazon por conta da imagem impressionante para jogos, segundo as avaliações. Contudo, uma resenha opina que o contraste da imagem é inferior para uma OLED, e outra avisa que a TV tem muitos vazamentos de luz em imagens escuras.

A TV da TCL tem resolução 4K e suporte a HDR, além de ser compatível com Dolby Vision IQ, que regula a claridade das imagens de acordo com a iluminação ambiente. Seu diferencial é a presença de uma webcam Full HD para fazer chamadas de vídeo pela TV. Outra vantagem desta televisão é a soundbar Onkyo integrada à parte traseira inferior, o que resulta num som diferenciado. Ela sai por volta de R$ 8.733 na Amazon.

Ela vem com o sistema da Google TV, que pode apresentar lentidão às vezes e tem como uma desvantagem a interface que toma toda a tela ao mexer nas configurações. A televisão da TCL tem uma avaliação com 4 de 5 estrelas na Amazon, sem resenhas detalhadas até o momento de publicação desta matéria.

Este modelo da LG traz algumas funcionalidades boas para melhorarem as sessões de jogos na TV. Entre elas está o Nvidia G-Sync, tecnologia que permite adaptar o frame rate da televisão ao console para evitar a quebra de quadros. O display OLED EVO promete um bilhão de cores e o “preto perfeito” na hora de jogar, e a OLED48C2PUA ainda tem FreeSync Premium e taxa variável de atualização. A televisão está disponível a partir de R$ 10.391.

A televisão da LG apresenta 4,7 estrelas na Amazon, com avaliações elogiando a resolução em 4K com suporte a HDR e o controle remoto por conta da função de apontar e clicar. Contudo, uma reclamação indica que o comprador teve problema para montar a TV por conta de peças defeituosas, e outra resenha critica a ausência do manual de instrução na caixa do aparelho.

Por ser um modelo mais premium, este modelo da Samsung traz os recursos preferidos do gamers, como o Modo Game e o som em movimento, que, aliados à imagem 4K com atualização de 120 Hz, prometem gráficos fluidos. No quesito design, a Samsung acerta com o visual livre de cabos e bordas finas para dar espaço ao display de 65 polegadas. Ela pode ser comprada por volta de R$ 10.499.

Até o momento, a TV da Samsung tem uma avaliação de cinco estrelas na Amazon, com elogios à interface intuitiva do sistema e a fácil instalação do aparelho. Do lado negativo, a imagem da televisão pode ter baixo contraste e ser mais recomendada para lugares com pouca iluminação, e o áudio pode deixar a desejar para os mais exigentes.

