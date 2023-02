8 coisas úteis para você fazer agora no ChatGPT pelo celular

É possível usar o ChatGPT para facilitar diversas atividades do cotidiano. Disponível gratuitamente pelo navegador, a inteligência artificial da OpenAI pode ser usada, por exemplo, para resolver problemas matemáticos, organizar currículos e até mesmo planejar viagens. É válido lembrar, porém, que o conhecimento dele está limitado ao ano de 2021 (entenda melhor aqui) . Ainda, é possível que o site fique fora do ar durante alguns períodos, devido à alta demanda de acessos.

Para usá-lo, é preciso entrar no site pelo navegador do seu celular (“https://chat.openai.com/”, sem aspas) e fazer um cadastro. Nas próximas linhas, confira oito coisas úteis que você pode fazer com o ChatGPT.

1. Resolver problemas de matemática

O chat da OpenAI é um ótimo aliado na hora de solucionar questões matemáticas, desde as mais simples até as mais complexas. Para usá-lo dessa forma, basta abrir a ferramenta e digitar o seu problema da forma mais clara e completa possível. Em seguida, o chat oferecerá uma resposta completa, explicando diversos pontos da sua questão e sua respectiva resolução.

Embora ele tenha uma grande taxa de acertos, é válido confirmar o resultado em outra fonte ou usar uma calculadora para ter certeza de que está tudo certo.

2. Escrever músicas

Embora isso preocupe alguns artistas, é possível usar o ChatGPT como aliado também na hora de escrever músicas. Para isso, abra o ChatGPT e peça para ele fazer uma composição sobre qualquer assunto. Quanto mais informações você inserir, melhor será o resultado. Você pode, por exemplo, informar o estilo musical, alguma obra de referência e outros parâmetros. Após tocar no botão de enviar, ele vai produzir uma resposta. Durante os testes do TechTudo, foi solicitado ao chatbot escrever uma canção inspirada no casal principal do filme Titanic.

Esse recurso é especialmente interessante para usuários que tenham algum conhecimento sobre codificação e teoria musical. Isso porque, mais do que apenas escrever a letra, você pode solicitar a ele para criar os acordes também - o que é especialmente interessante para compor o seu processo criativo em si. Uma sugestão é fornecer uma progressão de acordes e deixar a inteligência artificial continuar.

3. Criar conteúdo para redes sociais

Se você precisa criar conteúdo para suas redes sociais e está sem ideias, o ChatGPT pode ajudar. Ele é útil para sugerir conteúdos sobre determinados temas e até mesmo para criar legendas para as suas postagens. Para ter uma legenda criativa em uma foto, explique ao chat qual é o assunto e o que você precisa de forma detalhada. Caso não goste do resultado, é só pedir para que ele repita a operação. Na imagem abaixo, foi solicitada uma legenda para um post no Instagram sobre livros para ler no Carnaval.

4. Criar um currículo personalizado

Na hora de buscar por uma nova oportunidade de trabalho, ter um bom currículo faz toda a diferença. Com a ajuda da inteligência artificial, você pode produzir o seu de maneira mais rápida e completa, ou simplesmente obter boas ideias para montá-lo manualmente.

Para isso, abra uma conversa no ChatGPT e explique o que você precisa. Lembre-se de inserir todas as informações cruciais, como experiência profissional, formação e objetivos. Vá no botão “enviar” para que a ferramenta gere uma resposta.

5. Criar piadas novas

Se você deseja divertir seus amigos com piadas originais, não precisa mais ficar horas pensando no que dizer. Isso porque, com os comandos certos, o ChatGPT também consegue produzir esse tipo de conteúdo. Vale dizer, porém, que ele ainda tem algumas limitações em selecionar coisas que sejam realmente engraçadas. Mas, caso não goste do resultado, basta tentar de novo.

Ao abrir o chat, informe o tipo de piada que deseja que ele crie. Você pode sugerir um assunto, informar quais serão os personagens e até pedir que ele crie uma piada baseada em uma história que você vai contar.

6. Dar conselhos para relacionamentos

O ChatGPT ainda não é capaz de entender as emoções humanas, mas, graças ao seu extenso banco de dados, ele pode fornecer respostas úteis para diferentes situações. Para isso, abra um novo chat e explique o que está acontecendo da forma mais detalhada possível e diga o que você precisa. Como em outros casos, se não gostar da sugestão, é possível pedir ao chat para gerar uma nova.

7. Se preparar para uma entrevista de emprego

É possível se sair melhor em uma entrevista de emprego se você estiver bem preparado. Nesse sentido, o ChatGPT pode ser usado como treinamento. Por exemplo, use-o para criar sugestões de respostas para as perguntas mais comuns ou para entender o que os entrevistadores costumam perguntar.

Outra ideia é imaginar alguma situação em que você teria dificuldades durante a entrevista e pedir ao chat que o ajude a lidar com isso. Basta abrir uma nova conversa e explicar sua solicitação com todos os detalhes e esperar por uma resposta.

8. Planejar um roteiro de viagem

Na hora de planejar sua viagem, o ChatGPT também pode ajudar. É possível obter informações sobre lugares para visitar, atividades disponíveis em determinado local e até mesmo bons restaurantes para conhecer. Ao abrir o chat, explique que você está montando um roteiro de viagem e que gostaria de dicas. Faça perguntas sobre todos os pontos que são importantes para você e aguarde as respostas.

Uma dica é sempre confirmar se todas as informações são verídicas, como, por exemplo, se os hotéis que a ferramenta sugeriu em determinada pergunta estão realmente abertos. Com esses cuidados, você terá um roteiro completo em pouco tempo.

