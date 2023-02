8 headsets potentes para comprar em 2023

Headsets potentes são ideais para quem busca melhorar a experiência sonora durante a jogatina. Empresas como HP , Redragon , Corsair , HyperX , Logitech , Cooler Master e Astro por preços a partir de R$ 270 , como é o caso do HP H360GS, que traz conexão USB e iluminação RGB. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já o HyperX Cloud Flight Wireless apresenta conector de 3,5 mm e microfone removível por valores que partem de R$ 645. Outra opção é o Astro Gaming A50, que conta com autonomia de até 15 horas e sistema MixAmp integrado ao fone por cerca de R$ 2.199. Veja a seguir oito headsets para comprar no Brasil.

O HP H360GS é uma opção de valor acessível para quem busca um som refinado. O modelo conta com drivers de 50 mm, que entrega nitidez nos graves, estabilidade nos agudos e baixa distorção nos tons médios, sendo ideal para usuários multitask, como por exemplo os que gostam de jogar e ouvir música simultaneamente. Além disso, o modelo possui conexão USB e iluminação RGB. Porém, alguns usuários apontam para a baixa qualidade do microfone, que capta muitos ruídos e chiados, além de não poder ser retirado do equipamento.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 68% de suas avaliações, o modelo recebe destaque para o uso extremamente confortável e o som de alta qualidade. O produto é visto por valores que partem de R$ 270.

Prós: som denso e de alta qualidade

som denso e de alta qualidade Contras: microfone deixa a desejar

2. Redragon Zeus X RGB - a partir de R$ 319

O Redragon Zeus X RGB pode ser interessante para quem um headset potente sem gastar muito. Embora tenha um custo relativamente baixo para a categoria, o modelo entrega drivers de 53 mm, som estéreo e surround 7.1 Virtual, almofadas e revestimento em tecido respirável, proporcionando frescor e conforto, iluminação RGB com quatro efeitos e microfone com redução de ruído, que garante uma comunicação mais limpa. Além disso, o item possui conexão USB e a praticidade de um controle remoto em seu cabo, com controlador de volume, iluminação e mute no alcance das mãos. O produto é visto por cerca de R$ 319.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 88% de suas avaliações, o modelo se destaca como um excelente acessório para o público gamer. Porém, é importante ressaltar que o cabo e o microfone não são removíveis, o que pode incomodar alguns usuários.

Prós: som potente e de alta qualidade

som potente e de alta qualidade Contras: microfone e cabo não são removíveis

3. Corsair HS60 Pro - a partir de R$ 480

O Corsair HS60 Pro é um modelo interessante para quem deseja uma opção mais neutra. Todo construído em preto, o modelo deixa a simplicidade apenas em seu design. Com conector de 3,5mm banhado a ouro, o fone é compatível com PC, dispositivos móveis e os consoles PS4, Xbox One e Nintendo Switch, além de entregar drivers de 50 mm e som surround 7.1. Além disso, seu microfone unidirecional conta com cancelamento de ruído e é removível, além de entregar controle de volume e silenciador acoplados ao fone, proporcionando maior praticidade para o usuário. Ele é visto por valores que partem de R$ 480.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 75% de suas avaliações, o modelo se destaca por entregar materiais de excelente qualidade e ótimo custo-benefício.

Prós: som robusto e microfone removível

som robusto e microfone removível Contras: cabo de conexão não removível

4. HyperX Cloud Flight Wireless - a partir de R$ 645

O Cloud Flight, da HyperX, é um modelo interessante para quem busca um headset wireless. Com conexão estável por até 30 horas antes de precisar de uma nova carga de bateria, o modelo possui design mais fechado e espumas macias na região dos falantes e do topo da cabeça, garantindo mais conforto mesmo em longas horas de uso. Por entregar um conector de 3,5 mm auxiliar incluso, o modelo também pode ser utilizado em PS4, PS5 e PC. Além disso, o microfone removível com cancelamento de áudio e a estrutura que permite girar os fones em até 90º proporcionam maior comodidade nos momentos de pausa no uso, fazendo com que o item se adapte à superfície.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 81% de suas avaliações, o modelo conta com certificação TeamSpeak e Discord de qualidade de áudio. Ele é encontrado por cifras a partir de R$ 645.

Prós: fone confortável e com bateria de longa duração

fone confortável e com bateria de longa duração Contras: a necessidade de carregar a bateria do fone para utilizá-lo pode ser um incômodo

5. Logitech G635 - a partir de R$ 710

O Logitech G635 é indicado para quem busca um headset moderno. Com design bastante marcado, que foge do convencional, o modelo entrega logo ao primeiro olhar a iluminação RGB LIGHTSYNC, que proporciona customização total e mais de 16 milhões de cores. Seus drivers de 50mm garantem som surround 7.1 denso e imersivo, com controle de equalização por meio do G Hub, e é possível unir no fone o áudio de até três dispositivos simultaneamente, podendo se conectar ao PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One e dispositivos móveis. Além dos controles de volume e silenciador, outros três botões totalmente personalizáveis fazem parte da estrutura do fone. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 710.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 79% de suas avaliações, o modelo ainda recebe destaque para seu microfone de 6mm, que entrega captação limpa e função flip to mute. Porém, alguns usuários afirmam que o material de construção poderia ser melhor, já que o fone esquenta após algumas horas de uso.

Prós: modelo robusto e moderno

modelo robusto e moderno Contras: material de baixa qualidade, levando o item a esquentar após longas horas de uso

O Logitech G Pro X é um modelo pensado para os usuários exigentes que traz uma edição especial League of Legends. Começando por seu design premium, desenvolvido em parceria com profissionais do e-sports, o modelo entrega almofadas acolchoadas e isolamento acústico. Além disso, seu microfone removível de 6 mm conta com a tecnologia BLUE VO!CE, que utiliza recursos tecnológicos para captar a voz com maior nitidez e clareza, proporcionando uma gravação de nível profissional. Ele apresenta ainda som surround 7.1 proporcionado por drivers de 50 mm e tecnologia DTS Headphone: X 2.0, que prometem entregar imersão sonora.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 81% de suas avaliações, o modelo entrega ainda dois cabos de conexão removíveis, um com 2 m e outro com 1,5 m, mas usuários apontam que a qualidade do material dos cabos deixa a desejar, apresentando problemas e até mesmo quebras em pouco tempo de uso intenso. Ele é visto por preços a partir de R$ 757.

Prós: modelo desenvolvido em parceria com profissionais do e-sports

modelo desenvolvido em parceria com profissionais do e-sports Contras: segundo usuários, o material dos cabos deixa a desejar

O Cooler Master MH-751 é mais uma boa opção para quem busca um headset robusto, mas de visual mais clean. Com drivers de 40 mm, o modelo entrega som imersivo e equilibrado, que junto com as almofadas proporciona conforto e qualidade no uso. Além disso, seu microfone omnidirecional do tipo boom reduz ruídos e capta de forma clara, garantindo uma comunicação efetiva. Além disso, traz praticidade proporcionada por seu microfone e cabo removíveis, além do conector de 3,5 mm, compatível com a maioria dos consoles e dispositivos. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 898.

Avaliado com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 68% de suas avaliações, o modelo recebe destaque para a clareza da captação e o conforto proporcionados, mas usuários afirmam que os graves deixam a desejar.

Prós: captação limpa e uso confortável

captação limpa e uso confortável Contras: graves deixam a desejar

8. Astro Gaming A50 - a partir de R$ 2.199

O headset Astro Gaming A50 é mais uma boa opção para quem busca um modelo sem fio. Com autonomia de até 15 horas de uso sem pausa, o item conta com o sistema MixAmp integrado ao fone, permitindo ajuste e equalização de maneira descomplicada na lateral do aparelho. Além disso, seu microfone conta com o sistema flip to mute, entregando maior praticidade no uso, e sua estrutura permite ajustar o balanço entre voz e game, regulando o som recebido da maneira que mais agradar.

Já sua base otimiza o carregamento e pareamento do periférico em diferentes plataformas, centralizando os comandos em um só lugar. Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebe nota máxima em 77% de suas avaliações.

Prós: base de controle e carregamento, que otimiza o uso

base de controle e carregamento, que otimiza o uso Contras: valor elevado

