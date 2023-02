8 jogos de viking que você precisa dar uma chance

Por outro lado, games como Valheim e Hellblade: Senua's Sacrifice estabelecem o foco na relação desses personagens históricos com figuras da mitologia nórdica. Nessa lista no TechTudo, você encontra mais detalhes sobre vários títulos que retratam a vida desses icônicos guerreiros e marinheiros. Confira, a seguir, a seleção completa.

Jotun é um jogo de ação da desenvolvedora independente Thunder Lotus Games para Nintendo Switch, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam e Epic Games Store). O game coloca o jogador no papel de Thora, uma guerreira nórdica que teve uma morte inglória em alto mar, mas recebeu uma segunda chance para provar que merece um lugar no Valhalla, onde somente aqueles que morreram em combate podem entrar.

Ao longo dessa jornada de provação, você passa por contos da mitologia escandinava que contam com belos cenários ilustrados à mão e personagens icônicos deste panteão — como Freya, Heimdall e até mesmo Yggdrasil, a gigantesca árvore que liga os nove mundos.

Valheim traz uma aventura no mundo dos mortos, em que o objetivo principal é sobreviver em um misterioso décimo mundo da árvore Yggdrasil, com detalhes e biomas gerados proceduralmente. Sozinho ou com até mais nove amigos, o player tem que enfrentar criaturas maléficas inimigas do deus Odin para ser aceito no paraíso de Valhalla. Desenvolvido pela Iron Gate Studios, o jogo chega aos consoles Xbox One e Xbox Series X/S em março de 2023 (incluindo Game Pass) e já está disponível para computador via Steam.

4. Northgard

Northgard, da Shiro Games, é uma ótima opção para fãs de jogos de estratégia em tempo real (RTS), como Age of Empires e Sid Meyer's Civilization. Aqui, você lidera um clã de vikings lutando pelo controle do continente recém-descoberto que dá nome à obra. Nesse novo mundo, o jogador pode explorar e conquistar territórios, atribuir diferentes profissões aos seus vikings, além de administrar seus recursos. O player também vai precisar sobreviver a invernos rigorosos, lobos terríveis e guerreiros mortos-vivos.

Assassin's Creed Valhalla é o mais recente lançamento da franquia da Ubisoft. A história se passa em 873 d.C e acompanha Eivor, protagonista que pode ser homem ou mulher, à escolha do usuário, e que comanda exércitos de vikings contra os saxões. Para conquistar um lugar para seu povo nos reinos que viriam a se tornar a Inglaterra, o jogador deve construir e coletar recursos para assentamentos e combater os precursores da Ordem dos Templários.

6. Tribes of Midgard

Produzido pela Norsfell e publicado pela Gearbox (Borderlands 3), Tribes of Midgard conta uma trama baseada na mitologia nórdica. O seu papel é evitar que as forças malignas obtenham a Semente de Yggrasil, protegida no centro do seu vilarejo, e causem o fim do mundo. No entanto, não é obrigatório fazer tudo sozinho, uma vez que o RPG tem suporte para até dez pessoas, que podem explorar e coletar recursos para enfrentar inimigos que atacam todas as noites.

Criação do estúdio Ninja Theory, o Hellblade: Senua's Sacrifice é extremamente focado na cultura viking. O game leva o jogador em uma viagem com Senua, uma guerreira celta que sofre de psicose, e precisa ir até Hel, a “terra dos mortos”, para resgatar a alma de seu grande amor. No entanto, durante o percurso, além de confrontar monstros e quebra-cabeças, ela tem que lidar também com seus próprios demônios.

8. Bad North

Descrito como roguelike tático, Bad North inverte a lógica presentes nos demais jogos desta lista, em que os vikings são os protagonistas. Nele, é necessário posicionar e realocar tropas em tempo real para defender não somente um castelo ou cidade, mas sim ilhas do seu reino contra invasores vindos do Norte. Vale destacar ainda que os campos de batalha são gerados de maneira aleatória — o que transforma cada jogatina em uma experiência única.

