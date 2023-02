8 jogos inspirados em livros que todo gamer deveria conhecer

Jogos inspirados em livros não são exatamente uma novidade, por mais que muitos jogadores nem mesmo desconfiem de que alguns títulos queridos são, na verdade, adaptações. É o caso de séries como Tom Clancy's Rainbow Six , The Witcher e Metro 2033 , que tiveram como base obras literárias aclamadas trazidas para consoles como o PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox One e PCs.

Na cultura pop, é comum ver casos de obras adaptadas de outras produções virarem filmes e séries. Mas assim como ocorre no cinema, outras franquias populares do universo dos games também inspiraram em livros famosos para idealizar seus títulos. Pensando nisso, o TechTudo reuniu em uma lista, oito jogos inspirados em livros que todo gamer deveria conhecer. Confira!

1 de 9 The Witcher 3: Wild Hunt é um jogo baseado no universo criado por Andrzej Sapkowski — Foto: Divulgação/CD Projekt Red The Witcher 3: Wild Hunt é um jogo baseado no universo criado por Andrzej Sapkowski — Foto: Divulgação/CD Projekt Red

Dante's Inferno

Desenvolvido pela Visceral Games e publicado pela EA, Dante's Inferno teve o seu lançamento em 2010. O jogo acompanha a história de Dante, um veterano das Cruzadas que decide livrar a alma de sua amada do inferno. Para isso, ele deve enfrentar diversas hordas de inimigos, ao estilo Hack and Slash.

O título foi inspirado na obra A Divina Comédia, do autor italiano Dante Alighieri. O poema é considerado um dos maiores feitos da literatura mundial e é dividido em três partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Lançado originalmente para Xbox 360 e PlayStation 3 (PS3), Dante's Inferno está disponível na retrocompatibilidade do Xbox One e Xbox Series X/S.

2 de 9 Dante's Inferno, da EA, foi baseado na obra do escritor italiano Dante Alighieri — Foto: Divulgação/EA Dante's Inferno, da EA, foi baseado na obra do escritor italiano Dante Alighieri — Foto: Divulgação/EA

S.T.A.L.K.E.R (série)

Lançada em 2007 com o S.T.A.L.K.E.R. - Shadow of Chernobyl, a série Stalker também foi inspirada em uma obra literária. O primeiro jogo é uma história sobre sobrevivência que se passa na Zona, um local dominado por radiação, anomalias e criaturas mortais. A franquia ainda conta com os títulos S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky e S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat.

A série foi baseada no livro de ficção Roadside Picnic (em português, Piquenique na Estrada), dos irmãos Arkady e Boris Strugatsky. Na obra, a cidade Harmont foi o alvo de diversas invasões alienígenas, que mudaram para sempre o local. Redrick Schuhart, o protagonista, trabalha invadindo esse território para coletar e comercializar os objetos da área afetada pelos alienígenas. O longa Stalker, de Andrei Tarkovsky, também inspirou a franquia de jogos.

Stalker 2: Heart of Chernobyl , título mais recente da série de jogos, tem previsão de lançamento para dezembro de 2023, segundo a sua data de estreia do Steam. O game foi adiado por conta dos conflitos entra a Rússia e a Ucrânia na vida real. O jogo ficará disponível para Xbox Series X/S e PC (Steam e Epic Games Store).

3 de 9 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl foi adiado por conta da guerra, mas deve chegar em 2023 — Foto: Divulgação/GSC Game World S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl foi adiado por conta da guerra, mas deve chegar em 2023 — Foto: Divulgação/GSC Game World

Metro (série)

Na série Metro, composta por Metro 2033, Metro: Last Light e Metro Exodus, os jogadores devem se esforçar para sobreviver em uma Moscou devastada por um desastre nuclear. A superfície já não é mais segura, visto que há monstros e outras ameaças à vida humana. Os títulos são baseados na obra Metro 2033 , lançada pela primeira vez em 2002, de Dmitry Glukhovsky. Posteriormente, o autor até mesmo ajudou a equipe de roteiristas com os jogos.

Se você se interessou pelo cenário pós-apocalíptico da saga, é possível comprar Metro Exodus, o último lançamento da franquia, nas plataformas PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam e Epic Games Store).

4 de 9 A série Metro é inspirada no livro Metro 2033, do escritor russo Dmitriy Glukhovskiy — Foto: Reprodução/Steam A série Metro é inspirada no livro Metro 2033, do escritor russo Dmitriy Glukhovskiy — Foto: Reprodução/Steam

Tom Clancy's Rainbow Six (série)

Em 1998, Tom Clancy publicou o romance Rainbow Six. Desde então, a obra inspirou a franquia de mesmo nome nos videogames. Clancy foi cofundador da desenvolvedora Red Storm, a qual foi responsável pelo lançamento do Tom Clancy's Rainbow Six (1998). O título revolucionou o mundo dos games com suas missões focadas em estratégias e furtividade.

A influência das ideias de Clancy alcançou séries populares como The Division, Ghost Recon e Splinter Cell. O novelista também criou o personagem Jack Ryan, que possui uma série no Amazon Prime Video. O último título da franquia Rainbow Six, Rainbow Six Extraction, pode ser comprado nas plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (pela loja virtual Epic Games Store).

5 de 9 Tom Clancy's Rainbow Six é baseado no livro do autor norte-americano Tom Clancy — Foto: Reprodução/Steam Tom Clancy's Rainbow Six é baseado no livro do autor norte-americano Tom Clancy — Foto: Reprodução/Steam

The Witcher (série)

A franquia The Witcher foi inspirada na série literária Wiedźmin, do polonês Andrzej Sapkowski, que conta as aventuras do bruxo Geralt de Rívia. O mundo de fantasia medieval do escritor é repleto de seres mágicos como dragões, ghouls, elfos e djinn.

Em The Witcher 3: Wild Hunt, Geralt de Rívia recebe a missão de encontrar Ciri, a Criança da Profecia. No entanto, o bruxo ainda precisa lidar com as ameaças da Wild Hunt, uma ordem misteriosa de cavaleiros fantasmagóricos. O título está disponível para você comprar nas plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games Store).

6 de 9 A franquia The Witcher, que conta com séries, livros e jogos na cultura pop, foi inspirada nos contos de Andrzej Sapkowski — Foto: Divulgação/CD Projekt A franquia The Witcher, que conta com séries, livros e jogos na cultura pop, foi inspirada nos contos de Andrzej Sapkowski — Foto: Divulgação/CD Projekt

Na trama do jogo, os usuários conhecem Edward Pierce, um detetive particular contratado para solucionar a morte da família Hawkins. No entanto, ao chegar no local das investigações, ele logo percebe que está envolvido em mundo cheio de conspirações . Como o nome sugere, o título se baseia nas histórias do autor H. P. Lovecraft, que revolucionou a ficção científica e a fantasia com seus contos de horror cósmico. Você pode comprar o game para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (pela Steam ou pela Epic Games Store).

7 de 9 O jogo Call of Cthulhu é inspirado nas obras do famoso autor H. P. Lovecraft — Foto: Reprodução/Steam O jogo Call of Cthulhu é inspirado nas obras do famoso autor H. P. Lovecraft — Foto: Reprodução/Steam

Assassin's Creed (série)

Apesar de a franquia contar com livros próprios atualmente, o primeiro Assassin's Creed foi inspirado no livro Alamut (1938) de Vladimir Bartol. A obra, que reimagina a história de Hassan ibn Sabbah, fundador da Ordem dos Assassinos, é considerada a mais popular da ficção eslovena.

O próximo título da série, Assassin's Creed Mirage, tem lançamento previsto para 2023 nas plataformas Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 e PC (por meio da Epic Games Store). Na trama, os jogadores acompanham a jornada de Basim, um ladrão astuto, que clama por respostas e justiça enquanto se movimenta por Bagdá.

8 de 9 Altair foi o primeiro protagonista da série de jogos Assassin's Creed — Foto: Reprodução/Steam Altair foi o primeiro protagonista da série de jogos Assassin's Creed — Foto: Reprodução/Steam

Parasite Eve (série)

Em 1995, Hideaki Sena publicou o livro de ficção científica Parasite Eve. A obra foi adaptada posteriormente pela SquareSoft em 1998, transformando-a em um jogo de PlayStation. Na trama do game, os usuários acompanham a história de Aya Brea, uma agente de Nova York, que acaba descobrindo verdades sobre o seu passado. O título foi bem recebido por conta de seus elementos de RPG misturados com aspectos do terror.