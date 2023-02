8 jogos multiplayer disponíveis de graça para PC via navegador

Jogos multiplayer de navegador são boas opções para quem quer jogar com amigos e passar o tempo, mas não pode comprar ou baixar games muito pesados. É o caso dos famosos Gartic Phone e Stopots , que são garantia de diversão grátis para jogadores com computadores não tão potentes ou sem placa de vídeo integrada.

Já nomes como Venge.io e Krunker.io, são exemplos de obras pouco conhecidas, mas com gráficos leves. Confira, a seguir, a lista completa do TechTudo com esses e outros títulos para curtir em grupo e sem gastar nada — via Chrome, Opera, Firefox e outros navegadores.

StopotS (stopots.com/pt/), da Onrizon, é um jogo baseado na brincadeira popular conhecida como Adedinha, Adedanha ou Salada de frutas. Em suma, os competidores precisam citar nomes de coisas — bandas, países e animais, por exemplo — que comecem com a letra sorteada na rodada. O primeiro usuário a preencher todas as respostas, dá o "Stop" e inicia a fase de votação, quando a validade das respostas de cada participante é avaliada. No fim, vence quem somar mais pontos.

Desenvolvido pela Yendis Entertainment, Krunker.io é um jogo de tiro em primeira pessoa (FPS) com gráficos de Minecraft e gameplay de CS:GO. Assim como os demais nomes da lista, o game é grátis no navegador e conta com modos multiplayer — sendo o principal deles o Deathmatch (mata-mata) em times de até 8 pessoas, com opções de classes e armamentos diversas. Para começar a jogar, basta acessar o site (krunker.io) e apertar para entrar imediatamente em uma partida.

Em Agar.io (www.agar.io), os jogadores controlam células que começam pequenas e, com o tempo, devem engolir outras unidades menores para crescerem — até mesmo as que são controladas por outros players. Criado em 2015 por um estudante de biologia brasileiro, o game não tem nenhum objetivo específico. Em outras palavras, só é preciso se preocupar em sobreviver, evitando ser “devorado” por outra célula maior.

Criado por fãs, Pokémon Showdown (pokemonshowdown.com) é um game baseado na famosa franquia japonesa Pokémon. Nele, é possível enfrentar outros "treinadores" online com sua equipe de seis monstrinhos de diversas gerações. O que torna a experiência mais divertida é fato do sistema de batalhas ser bem simples, funcionando basicamente como nos títulos Pokémon Legends: Arceus e Pokémon Scarlet e Violet, de Nintendo Switch.

Dos mesmo criadores de Stopots, Gartic Phone mistura a jogabilidade do Gartic original com a dinâmica da brincadeira popular Telefone sem Fio. Há vários modos de jogo, e os players podem alternar entre eles quando quiserem. O principal exige que eles descrevam determinada situação a ser representada nos desenhos dos adversários e vice-versa. Para jogar, basta acessar a página do game (garticphone.com/pt) via navegador, criar uma sala privada e convidar os amigos.

Venge.io (venge.io), da ONRUSH Studio, é uma opção para jogadores com computadores menos potentes, já que não é necessário baixar o game, tampouco ter um hardware poderoso. Semelhante Krunker.io, porém com alguns elementos extras de captura de território, o jogo é bem leve e dinâmico, uma vez que as partidas online duram apenas 5 minutos. Quando o cronômetro zerar, vence quem tiver obtido mais pontos abatendo adversários ou mesmo permanecendo em áreas marcadas no mapa.

7. Minecraft Classic

Desenvolvido pela Mojang, Minecraft Classic (classic.minecraft.net) é um remake online e gratuito que relembra os primórdios do jogo de construção em mundo aberto, com algumas funcionalidades limitadas. Trata-se de uma versão Alpha, na qual é possível explorar uma pequena área para explorar sem monstros e construir com apenas 32 blocos. Além disso, apesar de ser uma versão bem básica, ela permite chamar até mais sete pessoas para jogar junto.

8. Codenames

A versão digital do jogo de tabuleiro Codenames é disputada entre duas equipes de pelo menos dois membros cada. O espião-chefe de cada time é responsável por dar as dicas aos demais agentes para que eles descubram quais palavras compõem seus códigos secretos. Contudo, é necessário tomar cuidado para não escolher as cartas dos adversários e acabar ajudando-os sem querer. Para jogar, basta criar uma sala privada e convidar amigos pela página do game (codenames.game).