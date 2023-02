8 jogos no estilo bullet hell que você precisa conferir

Jogos no estilo bullet hell costumam ter um nível de dificuldade bastante elevado. Neles, o jogador é colocado em um cenário repleto de inimigos, com o seu personagem sendo o alvo. Logo, a única maneira de sobreviver é revidar ininterruptamente, enquanto desvia dos ataques vindos de todas as direções. É o caso de games como Vampire Survivors , Cuphead e Returnal , que exigem constante movimentação pela tela, uma vez que o player perde todo o progresso e reinicia a fase do zero se morrer. Veja, a seguir, esses e outros títulos semelhantes que você não pode perder.

2. Brotato

Brotato é um jogo de tiro roguelike e com visão aérea criado pelo estúdio Blobfish. Nele, o jogador controla uma batata cuja espaçonave vinda de Tubercópolis caiu em um planeta alienígena hostil. Portando até seis armas, é possível escolher coletar materiais e obter dentre várias habilidades e itens na loja. Com eles, será possível criar sua própria estratégia e sobreviver a ondas que duram de 20 a 90 segundos cada. O título de PC está atualmente em regime de acesso antecipado, via Steam.

Em Cuphead, os irmãos Xicrinho e Caneco estão enrascados após perderem uma aposta com o Diabo. Para pagar a dívida, a dupla deve atravessar fases enquanto atiram sem parar em qualquer oponente que surgir pela frente e bater de frente com chefões perigosos. Desenvolvido pelo Studio MDHR, o jogo tem estética que homenageia desenhos da década de 20 e 30 e pode ser encontrado para PC (via Steam e GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

The Binding of Isaac: Rebirth é o remake de um dos jogos independentes de maior sucesso. Com claras referências bíblicas, a obra tem como foco Isaac, que precisa se aventurar em seu misterioso e extenso porão para fugir do fanatismo religioso de sua mãe. Acontece que o local abriga labirintos divididos em salas habitadas pelas mais estranhas criaturas, que tentarão cercá-lo.

Em Vampire Survivors, da Poncle, você tem que coletar pontos e evoluir seus atributos progressivamente para conseguir sobreviver por mais tempo durante as partidas. Assim, é preciso lutar em cenários noturnos contra hordas de monstros com visual de terror gótico até o sol aparecer. O título está à venda para consoles Xbox e computadores (via Steam), mas pode ser baixado gratuitamente em celulares Android e iPhone (iOS). Também faz parte do catálogo do Xbox Game Pass.

6. 20 Minutes Till Dawn

Disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS), além de PC (via Steam), 20 Minutes Till Dawn é um jogo casual com combate no estilo bullet hell, semelhante a Vampire Survivors. Até o cronometro zerar, é necessário superar sua visão limitada do entorno para desviar e eliminar inimigos lovecraftianos, que causam dano ao tocá-lo. Vale ressaltar que somente uma personagem e arma estão liberadas inicialmente, mas outros podem ser desbloqueados no decorrer da jogatina.

Desenvolvido pelo estúdio Housemarque, mesmo responsável por Super Stardust Ultra e Resogun, Returnal ganhou prêmios como Melhor Jogo de Ação no The Game Awards e Melhor Jogo no British Academy Games Awards. A história acompanha Selene, uma viajante espacial presa no looping temporal de um planeta que guarda segredos de uma civilização antiga. Vale dizer que as fases são geradas de forma procedural, de modo que cada tentativa sempre se distingue das anteriores.

Embora seja um shooter single-player, Returnal tem elementos que lembram games de nave, como monstros que disparam projéteis em certos padrões. Um dos primeiros exclusivos do PS5, ele também está no catálogo da PS Plus e chega para PC (via Steam e Epic Games Store) em 15 de fevereiro deste ano.

8. Soulstone Survivors

Soulstone Survivors é o representante brasileiro na lista do TechTudo. Desenvolvido pela Game Smithing, esse roguelite compartilha da mesma proposta dos demais nomes mencionados: desviar de alvos sem parar. Aqui, no entanto, o diferencial está na presença de mecânicas emprestadas de RPGs, como diferentes classes e runas, permitindo a construção de builds únicas. O acesso antecipado ao título está disponível apenas para PC (via Steam).