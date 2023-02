9 filmes e documentários sobre carnaval para entrar no clima

É possível aproveitar o carnaval com filmes e documentários disponíveis nas plataformas de streaming. Serviços como Amazon Prime Video , Disney+ , Netflix , Globoplay , entre outros, têm produções cujas temáticas englobam as festas, músicas, histórias e demais curiosidades da manifestação popular mais celebrada no Brasil. Na lista organizada pelo TechTudo , você confere desde filmes para o público infantil, como Rio (Disney+), até comédias românticas adultas como Carnaval (Netflix). Já para quem quer saber mais sobre a pluralidade dos eventos culturais realizados no Brasil e os artistas mais celebrados do ramo, há diversas opções de documentários. Conheça abaixo.

2 de 11 Desfile de escolas de samba mostrado no filme Rio, do animador carioca Carlos Saldanha, responsável pelos filmes A Era do Gelo e Robôs — Foto: Reprodução/IMDb Desfile de escolas de samba mostrado no filme Rio, do animador carioca Carlos Saldanha, responsável pelos filmes A Era do Gelo e Robôs — Foto: Reprodução/IMDb

Filmes

Ó Paí, Ó (2007)

A comédia musical dirigida por Monique Gardenberg (Jenipapo) e baseada na peça do dramaturgo Márcio Meirelles (que assina o roteiro junto com Monique) reúne no mesmo espaço todas as manifestações culturais, dilemas sociais e personagens únicos que só a Bahia tem. No elenco estão presentes Lázaro Ramos (Medida Provisória), Wagner Moura (Narcos), Dira Paes (Pureza), Stênio Garcia (Carga Pesada), Emanuelle Araújo (Olhar Indiscreto), entre outros. O filme está disponível no Globoplay e no perfil do Canal Brasil no YouTube.

Em um cortiço localizado no Pelourinho, vive Roque (Ramos), um jovem que tem o sonho de ser um artista de sucesso. O personagem é o condutor de uma trama que passeia entre as alegrias e dramas de seus vizinhos e colegas, que nunca perdem a esperança de cair na folia em pleno carnaval. Com o sucesso do filme nos cinemas, veio posteriormente uma série com duas temporadas em 2008 (disponível no Globoplay), além de uma sequência cujas filmagens tiveram início em 2022. Entre o público, o filme tem nota 6,2 de 10 no IMDb e 3.8 de 5 estrelas na rede social Letterboxd.

3 de 11 Baseado em uma peça do dramaturgo Márcio Meirelles, Ó Pai Ó mostra diversas manifestações culturais e sociais da Bahia em seu enredo — Foto: Reprodução/JustWatch Baseado em uma peça do dramaturgo Márcio Meirelles, Ó Pai Ó mostra diversas manifestações culturais e sociais da Bahia em seu enredo — Foto: Reprodução/JustWatch

Rio (2011)

O Rio de Janeiro dá nome e espaço a esta animação do carioca Carlos Saldanha, responsável pela direção de sucessos como Era do Gelo (2002) e Robôs (2005). Em Rio, disponível no Disney+, o Carnaval é apenas uma das características brasileiras mostradas no longa, assim como a diversidade da fauna e flora e os pontos turísticos. Entre as vozes de destaque, estão Jesse Eisenberg (A Rede Social), Anne Hathaway (O Diabo Veste Prada), Rodrigo Santoro (Wolf Pack), Jamie Foxx (Ray), o rapper Will.i.am (Wolverine: A Origem), e mais.

Blu (Eisenberg) é um dos raros espécimes de arara-azul macho existentes no planeta. Domesticado nos Estados Unidos, ele embarca em uma viagem ao Rio de Janeiro para que possa cruzar com a arara fêmea Jade (Hathaway) e assim perpetuar sua espécie. Mas uma série de contratempos o deixam distante desse propósito, fazendo com que Blu esteja na mira de uma quadrilha de traficantes de animais.

Rio esteve entre as maiores bilheterias no Brasil durante o ano de seu lançamento, sendo também vencedor do Annie Awards (o Oscar da animação) na categoria Animação de Personagem em Longa-metragem. Por falar em Oscar, a música "Real in Rio", do cantor e compositor brasileiro Sérgio Mendes, foi indicada ao prêmio na categoria Melhor Canção Original. Tais marcas de popularidade favoreceram uma sequência, lançada em 2014. Rio tem nota 6,9 no IMDb, 63 no Metacritic e aprovação de 72% no Rotten Tomatoes.

4 de 11 Em Rio, o diretor carioca Carlos Saldanha traz às telas dos cinemas uma animação bem brasileira — Foto: Reprodução/JustWatch Em Rio, o diretor carioca Carlos Saldanha traz às telas dos cinemas uma animação bem brasileira — Foto: Reprodução/JustWatch

Carnaval (2021)

O exclusivo da Netflix é ideal para quem quer curtir no Carnaval uma comédia romântica. Estrelado por Giovana Cordeiro (O Outro Lado do Paraíso), Bruna Inocencio (No Mundo de Luna), Samya Pascotto (Eu Nunca) e a influencer Géssica "GKay" Kayane (Natal Cheio de Graça), o longa dá destaque às viagens, baladas e pegações típicas do mês de fevereiro. O título tem direção de Leandro Neri (Socorro, Virei uma Garota).

A influenciadora Nina (Cordeiro) descobre que foi traída pelo namorado. Disposta a se vingar, ela embarca em uma viagem com as amigas Mayra (Bruna), Michelle (Gkay) e Vivi (Samya) para curtirem juntas o carnaval em Salvador. O problema são as situações embaraçosas e nada românticas vividas pelas amigas na viagem. Enquanto no site IMDb o público garantiu nota 4 de 10 a Carnaval, no Letterboxd a avaliação ficou em 1.9 de 5.

5 de 11 As quatro amigas que protagonizam Carnaval, com GKay entre as personagens — Foto: Reprodução/JustWatch As quatro amigas que protagonizam Carnaval, com GKay entre as personagens — Foto: Reprodução/JustWatch

Quando o Carnaval Chegar (1972)

Esta é uma produção clássica dos anos 1970 e que agora está disponível no Globoplay. O elenco conta com grandes nomes da música e cinema nacional, como Chico Buarque (que assina a trilha sonora), Nara Leão, Maria Bethânia, Hugo Carvana (Casa da Mãe Joana), Antônio Pitanga (O Pagador de Promessas), Elke Maravilha (Zuzu Angel), José Lewgoy (Terra em Transe), entre outros.

Lourival (Carvanal) é um empresário que tenta emplacar um trio de cantores formado por Paulo (Buarque), Rosa (Bethânia) e Mimi (Leão). Mas o jeito desencanado e mambembe do grupo impede que isso aconteça. Sua chance de sucesso é fazer com que os artistas se apresentem um uma festa de Carnaval realizada para um suposto rei estrangeiro. O filme tem nota 6,3 no IMDb e 3.2 no Letterboxd.

6 de 11 Os cantores Chico Buarque, Maria Bethânia e Nara Leão em cena do filme musical Quando o Carnaval Chegar — Foto: Reprodução/JustWatch Os cantores Chico Buarque, Maria Bethânia e Nara Leão em cena do filme musical Quando o Carnaval Chegar — Foto: Reprodução/JustWatch

Documentários

Fevereiros (2019)

A escola de samba carioca Estação Primeira de Mangueira e a cantora Maria Bethânia dão o tom deste documentário dirigido por Marcio Debellian (O Vento Lá Fora). A produção está disponível no Globoplay e mostra os detalhes da vitória da Mangueira no desfile das escolas de samba de 2016, no qual a cantora foi homenageada. Além disso, é mostrada a comemoração de Maria Bethânia nas festividades de Santo Amaro, cidade natal da artista.

Pelo olhar de Bethânia, o espectador vislumbra as cores e sons presentes tanto na Sapucaí (quando desfilou pela Mangueira) como nas festas religiosas do começo de fevereiro em sua cidade, um sincretismo espiritual e cultural entre o catolicismo e a cultura afro-brasileira. No documentário também estão presentes os artistas Caetano Veloso e Chico Buarque. Fevereiros tem nota 7,7 no IMDb e 4.0 no Letterboxd.

7 de 11 A cantora baiana Maria Bethânia foi homenageada pela Mangueira em desfile realizado em 2016 — Foto: Reprodução/JustWatch A cantora baiana Maria Bethânia foi homenageada pela Mangueira em desfile realizado em 2016 — Foto: Reprodução/JustWatch

Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar (2019)

O cineasta pernambucano Marcelo Gomes (Cinema, Aspirinas e Urubus) viajou até a cidade de Toritama, localizada a 170 km de distância da capital Recife, para acompanhar a produção incansável de roupas jeans no município. O resultado pode ser visto no Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, documentário disponível no Globoplay.

Com mais de 40 mil habitantes, Toritama é responsável por 20% da produção de jeans no país, de acordo com seus moradores. As peças são produzidas em fábricas caseiras ou na casa de costureiros autônomos, onde as escalas de trabalho começam de manhã cedo e vão até às 22h. O único período de descanso entre os toritamenses é o Carnaval, quando os trabalhadores aproveitam o resultado de suas vendas para viajarem e curtirem as festas. O documentário teve exibição no Festival de Cinema de Berlim e saiu vencedor na categoria Prêmio da Crítica na premiação É Tudo Verdade. Tem nota 4.1 no Letterboxd e 7,7 no IMDb.

8 de 11 Na cidade de Toritama, interior de Pernambuco, grande parte da população investe seu trabalho na confecção de roupas jeans — Foto: Reprodução/JusWatch Na cidade de Toritama, interior de Pernambuco, grande parte da população investe seu trabalho na confecção de roupas jeans — Foto: Reprodução/JusWatch

Damas do Samba (2013)

O samba tem em sua história um caminho trilhado por mulheres que contribuíram de forma significativa para o gênero. Dedicada a conversar com algumas dessas protagonistas, a cineasta Susanna Lira (Mussum: Um Filme do Cacildis) organiza em seu documentário um espaço cativo para que cantoras, dançarinas, pastoras, modelos, musas, passistas, musicistas, compositoras e demais trabalhadoras da arte possam deixar seu recado.

O título está disponível no Globoplay e Amazon Prime Video. Entre as entrevistadas do documentário, estão as cantoras Alcione, Beth Carvalho, Leci Brandão e Dona Ivone Lara; as porta-bandeiras Lucinha Nobre e Vilma Nascimento; a passista Pinah, entre outros nomes. Damas do Samba tem nota 7,2 no IMDb e 3.4 no Letterboxd.

9 de 11 A participação feminina no samba brasileiro tem sua historia contada em Damas do Samba — Foto: Reprodução/JustWatch A participação feminina no samba brasileiro tem sua historia contada em Damas do Samba — Foto: Reprodução/JustWatch

O Samba (2014)

A história do samba é contada pelo "bamba" Martinho da Vila neste documentário do diretor francês Georges Gachot, conhecido pelos filmes que exaltam a musicalidade brasileira, como Onde Está Você, João Gilberto? (2018) e Maria Bethânia - Música É Perfume (2005). Aqui, Martinho guia o espectador pelas histórias ancestrais e de luta para que o samba pudesse percorrer para ser hoje o estilo musical brasileiro mais reconhecido nacional e internacionalmente. O título está disponível no Claro TV+.

Georges vai até a escola Vila Isabel, campeã do desfile do Carnaval do Rio em 2013, para acompanhar a rotina de Martinho em um dos berços do samba carioca. Além do sambista, estão presentes do documentário Nana Mouskouri, Mart’nália, Ney Matogrosso, Leci Brandão, Zeca Baleiro, Beth Carvalho, entre outros. O Samba tem nota 6,3 no IMDb.

10 de 11 O sambista Martinho da Vila é figura central do documentário que investiga a história do samba no Brasil — Foto: Divulgação/Imovision O sambista Martinho da Vila é figura central do documentário que investiga a história do samba no Brasil — Foto: Divulgação/Imovision

Axé - Canto do Povo de um Lugar (2016)

O axé é marca registrada do Carnaval em Salvador, assim como o samba é para o Rio de Janeiro e o frevo é para Pernambuco. Para acompanhar o desenvolvimento deste ritmo musical inicialmente chamado de "samba reggae", o diretor baiano Chico Kertész conversa com personalidades da música para saber mais não apenas sobre o nascimento do estilo musical, como também seu valor histórico nas festividades da Bahia no mês de fevereiro. Axé - Canto do Povo de um Lugar está disponível na Netflix.

Artistas como Daniela Mercury, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Luiz Caldas, Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Baby Consuelo, Claudia Leitte, Armandinho, Compadre Washington e Beto Jamaica (ambos do grupo É o Than), além de muitos outros nomes importantes compartilham visões e afetos relacionados ao gênero musical mais importante da Bahia. Axé - Canto do Povo de um Lugar tem nota 7,9 no IMDb e 3.8 no Letterboxd.