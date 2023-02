9 jogos com estilos de arte únicos que vão além dos gráficos realistas

Gráficos realista como os de Red Dead Redemption 2 , The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima são bem comuns no mundo dos jogos. No entanto, há também alternativas com estilos de arte únicos para aqueles que querem desfrutar de visuais mais distantes do real. Nomes como The Unfinished Swan, Gris e Hi-Fi Rush são exemplos de games que encontraram inspirações em pinturas, desenhos antigos e até mesmo em histórias em quadrinho. Pensando nisso, o TechTudo elaborou uma listagem com nove jogos com estilos de arte diferenciados que você precisa conhecer. Confira!

Borderlands

Iniciada em 2009, a franquia Borderlands possui um visual único. Ao jogar, é como se os jogadores vissem histórias em quadrinho ganhando vida graças à arte dos games. Com diversos inimigos e armamentos diferentes, além de uma explosão de cores, a série encanta com o seu estilo que parece ter saído diretamente das páginas de uma HQ. Apesar de contar com conteúdos extras, como o recente New Tales from the Borderlands, o último título da franquia principal foi o Borderlands 3, lançado em 2019.

Na trama do terceiro jogo, que se passa seis anos após os eventos de Tales From The Borderlands e sete anos após Borderlands 2, os jogadores precisam impedir as vilanias dos Gêmeos Calypso. A aventura permite ir além de Pandora, explorar novos ambientes, enfrentar inimigos inéditos e controlar os heróis Amara, FL4K, Zane e Moze. Se você se interessou pela série, Borderlands 3 está disponível para compra nas plataformas PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam e Epic Games Store).

Hi-Fi Rush

Hi-Fi Rush, da Tango Gameworks e da Bethesda, é uma das primeiras surpresas de 2023 no mundo dos games. Divertido, animado e cheio de coração, o jogo consegue facilmente contagiar os jogadores com suas músicas e lutas no ritmo das batidas. Em seu repertório musical, o título conta com produções originais e faixas de bandas como Nine Inch Nails, The Prodigy e The Black Keys.

Bem como a série Borderlands, Hi-Fi Rush é cheio de estilo: a sua arte também é uma clara homenagem aos quadrinhos. Esse fato pode ser percebido nos detalhes, que vão desde os efeitos das pancadas nos inimigos até as onomatopeias, como as clássicas "boom" e pow!" aparecendo na tela do computador. A mistura entre música e HQs resulta em um mundo vibrante e cheio de diversão.

A história do jogo é focada em Chai, que sonha em ser uma estrela do rock. Após um experimento, ele tem um aparelho de música fundido em seu coração, o que o deixou capaz de sentir o ritmo do mundo. Esse acontecimento chama a atenção da Vanderlay Technologies, a corporação que funciona como a principal antagonista do game. Você pode comprar o título para Xbox Series X/S e PC (Steam e Epic Games Store).

Gris

Gris é um jogo artisticamente atrativo: durante a jogatina, os usuários são apresentados a cenários com diversos elementos conceituais e visuais que lembram aquarela. Além dos ambientes que parecem pinceladas em uma tela branca, o título conta com uma narrativa sensível e envolvente.

Na trama, a jovem Gris está perdida em seu próprio mundo enquanto aprende a lidar com uma experiência dolorosa em sua vida. Descrito como "uma experiência serena e evocativa, livre de perigo, frustração ou morte" na sua descrição do Steam, o jogo está disponível para compra no PS4, Nintendo Switch, Android, iPhone (iOS) e PC.

Lançado em 2017, Cuphead conquistou a atenção do público pela alta dificuldade e, também, devido ao visual único, que lembra animações clássicas dos anos 1920. A trilha sonora e a jogabilidade também foram outros fatores positivos para os críticos e para os usuários. Graças ao seu sucesso, o título ganhou prêmios em eventos como o BAFTA Awards e o Annie Awards, além de uma série na Netflix. Você pode comprá-lo para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

The Artful Escape

Assim como Hi-Fi Rush, The Artful Escape é marcado pela música e pelo festival de cores durante a jogatina. Na história, o jovem prodígio da guitarra Francis Vendetti inicia uma jornada psicodélica para inspirar sua persona. Durante a sua trajetória pessoal, o protagonista contempla o cosmos, alienígenas, música folk, sonhos e o multiverso (tudo isso dentro de sua imaginação). É possível comprar o jogo para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (Steam).

Em 2012, a distribuidora Annapurna Interactive, responsável por títulos como Stray e Outer Wilds, lançou o minimalista Journey. O game apresenta aos jogadores uma figura sem nome, encapuzada, que precisa explorar um mundo ancestral misterioso para alcançar seus objetivos. Ao longo da jornada, os usuários precisam resolver enigmas, descobrir segredos e planar pelas areias de um vasto deserto.

Além de contar com um visual deslumbrante, o game possui uma trilha sonora igualmente atrativa, que foi até mesmo indicada ao Grammy. Segundo o Steam, "Journey apresenta uma experiência de tirar o fôlego como nenhuma outra". O título está disponível para compra no PS4, PS5, celulares iPhone (iOS) e PC (através do Steam e da Epic Games Store).

Okami

Se você é da época do PlayStation 2, provavelmente já ouviu falar em Okami, que se tornou um clássico e marcou uma geração no segundo console da Sony. Além da história, outro fator notável do jogo é o seu estilo visual, que lembra bastante a técnica da aquarela. Em relação à trama, os jogadores assumem o papel de Amaterasu, a deusa japonesa do sol, na luta contra Orochi, um dragão de oito cabeças. A versão HD do título pode ser comprada nas plataformas PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC (através do Steam).

Totalmente em preto e branco, com uma estética de horror, Limbo conta a história de um garotinho que parte em busca de sua irmã. Durante o trajeto, ele deve enfrentar armadilhas, seres perigosos e diversos puzzles que precisam ser resolvidos para avançar pelos cenários. Conforme você joga, naturalmente morrerá diversas vezes para que então possa superar os obstáculos com mais facilidade. O game está disponível para compra no PS4, Xbox One, Nintendo Switch, celulares Android e iPhone (iOS) e PC ( Steam e Epic Games Store).

The Unfinished Swan

Segundo a descrição do jogo em seu site oficial, The Unfinished Swan "é um jogo sobre explorar o desconhecido". Na trama, o jogador assume o papel de um garoto que está perseguindo um cisne que se perdeu em um mundo surreal e inacabado. Os cenários do game são todos brancos inicialmente, forçando o usuário a pintá-los com tinta para descobrir novos caminhos e revelar o ambiente ao redor. Você pode comprá-lo no PS4, celulares iPhone (iOS) e PC (via Steam e Epic Games Store).

