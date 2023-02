American Horror Story da temporada 1 à 11: conheça as histórias da série

American Horror Story , série de terror disponível no serviço de streaming Star+, traz uma história nova a cada temporada. Porém, ainda que cada conto traga um enredo único e personagens diferentes, o elenco costuma ser o mesmo, contando com nomes como Evan Peters (Dahmer: Um Canibal Americano), Emma Roberts (Nerve, Família do Bagulho) e Sarah Paulson (Fuja, Oito Mulheres e Um Segredo) . A obra, que começou a ser exibida em 2011, foi criada e é produzida por Ryan Murphy, o mesmo responsável por sucessos como Glee, Dahmer e American Crime Story.

Até o momento, a série contou cerca de 11 histórias diferentes, com tramas envolvendo clãs de bruxas, terror slasher e outros. Confira, a seguir, os títulos produzidos, anos de lançamento, sinopse e personagens principais de cada uma das seasons.

2 de 13 American Horror Story vai para décima segunda temporada — Foto: Reprodução/American Horror Story American Horror Story vai para décima segunda temporada — Foto: Reprodução/American Horror Story

1ª temporada: Murder House (2011)

A temporada inicial apresenta os Harmon, família formada pelo psiquiatra Ben (Dylan McDermott), sua esposa Vivien (Connie Britton) e a filha adolescente Violet (Taissa Farmiga). Eles se mudam para uma casa em Los Angeles com intenção de recomeçar a vida após situações ruins na antiga cidade de Boston, como um aborto espontâneo da mulher e uma traição do marido. A família chega com altas expectativas nesta nova residência, até que coisas estranhas e macabras começam a acontecer.

Os vizinhos da rua também são um tanto suspeitos, como Constance Langdon (Jessica Lange) e sua filha Addie (Jamie Brewer), da casa ao lado; e o paciente de Ben, Tate Langdon (Evan Peters), que vive um relacionamento amoroso com Violet. Ao longo da história, a família descobre que sua casa é conhecida como Murder House (em português, Casa dos Assassinatos), uma vez que foi cena de crime de mais de 20 mortes, ainda não solucionadas. Assim, o mal presente começa a afetar os Harmon, de forma que não sabem como fugir da situação e das pessoas que os rodeiam.

3 de 13 Família Harmon de Murder House, primeira temporada de American Horror Story. — Foto: Reprodução/American Horror Story Família Harmon de Murder House, primeira temporada de American Horror Story. — Foto: Reprodução/American Horror Story

2ª temporada: Asylum (2012)

O cenário desta história se passa em um hospital psiquiátrico. O ponto inicial é quando a jornalista Lana Winters (Sarah Paulson) vai até a Instituição Briarcliff realizar uma reportagem sobre o tratamento dos doentes em 1964 no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Para que não denuncie as irregularidades da instituição, as responsáveis, irmã Jude Martin (Jessica Lange) e Mary Eunice (Lily Rabe), internam a jornalista por ser homossexual (algo considerado "doença mental", na época).

A partir disso, a temporada segue a protagonista em sua vivência no hospício, além de apresentar a rotina dos médicos, freiras e pacientes do lugar. Acompanhar o que se passa nas cabeças das pessoas com problemas mentais também traz uma trama diferente para a história, visto que o próprio público não sabe o que pode ser real ou não, como as acusações de assassinatos dos pacientes Kit Walker (Evan Peters) e Grace Bertrand (Lizzie Brocheré).

4 de 13 Evan Peters e Sarah Paulson estrelando em Asylum, segunda temporada de American Horror Story — Foto: Reprodução/American Horror Story Evan Peters e Sarah Paulson estrelando em Asylum, segunda temporada de American Horror Story — Foto: Reprodução/American Horror Story

3ª temporada: Coven (2013)

Depois da quase aniquilação das bruxas no mundo, àquelas que sobreviveram tentam se esconder e evitar a extinção. Assim, a trama inicia quando a jovem Zoe Benson (Taissa Farmiga) descobre que tem poderes e é enviada para a Acadêmia para Excepcionais Jovens Garotas da Madame Robichaux.

Junto de Madison (Emma Roberts), Queenie (Gabourey Sidibe) e Nan (Jamie Brewer), a adolescente aprende a controlar seus poderes sob supervisão de Cordelia Fox (Sarah Paulson). A mãe de Cordelia, Fiona Goode (Jessica Lange), se destaca no clã por ser a bruxa suprema, conhecida por ter todos os poderes. Assim, ao longo da história, o público acompanha o mistério de saber quem será a próxima suprema.

5 de 13 Clã de bruxas em Coven, que conta com Madison Montgomery, Queenie, Nah, Zoe e Cordélia Fox. — Foto: Reprodução/American Horror Story Clã de bruxas em Coven, que conta com Madison Montgomery, Queenie, Nah, Zoe e Cordélia Fox. — Foto: Reprodução/American Horror Story

Ao mesmo tempo que existem as bruxas, também existem as praticantes de vodu, que mesmo em situação pacífica no início da série, são inimigas. Assim, a trama também conta a história de Marie Laveau (Angela Bassett), a Rainha do Vodu, que condenou Delphine LaLaurie (Kathy Bates) a seguir uma vida eterna presa em um caixão por torturar escravos no porão. Após libertá-la, Fiona retoma a briga dos clãs para uma disputa mortal no final da temporada.

4ª temporada: Freak Show (2014)

Desta vez, a história se passa em 1952, em um dos últimos circos com foco no show de aberrações, com apresentação de humanos e animais com anomalias genéticas. Nesta jornada na Flórida, um grupo liderado por Elsa Mars (Jessica Lange) tenta sobreviver no mundo dos shows a qualquer custo. Entre os participantes da equipe estão uma mulher com barba, irmãs siamêsas e um levantador de peso.

Ao mesmo tempo, um palhaço assassino rodeia a cidade acumulando vítimas, e um jovem rico e mimado, que embora tenha o padrão físico humano, tem uma mente doentia que é a todo custo escondida pela mãe.

6 de 13 Palhaço assassino de Freak Show, 4ª temporada de American Horror Story — Foto: Reprodução/IMDb Palhaço assassino de Freak Show, 4ª temporada de American Horror Story — Foto: Reprodução/IMDb

5ª temporada: Hotel (2015)

A temporada inicia quando o detetive John Lowe (Wes Bentley) precisa se hospedar no Hotel Cortez, em Los Angeles, para investigar a onda de assassinatos que estão ocorrendo. Lá, ele descobre que seu filho Holden (Lennon Henry), que estava desaparecido, foi uma das vítimas de A Condessa (Lady Gaga), proprietária do local. Ela é uma imortal de mais de 100 anos de idade que se alimenta de sangue, com o hábito de sequestrar crianças e tratá-los como filhos.

Além dela, o local tem outros hóspedes anormais, como a viciada Sally (Sarah Paulson), o serial killer James Patrick (Evan Peters), e o amante de Condessa, Donovan (Matthew Bomer). Com o passar da história, o detetive descobre que o próprio hotel guarda segredos, como corredores secretos que foram construídos para ocultar corpos de vítimas. Esta temporada é marcada pela contratação de Lady Gaga no papel principal, após a despedida de Jessica Lange e Frances Conroy da série.

7 de 13 Lady Gaga no papel de "Condessa", vilã principal em Hotel, quinta temporada de American Horror Story. — Foto: Reprodução/IMDb Lady Gaga no papel de "Condessa", vilã principal em Hotel, quinta temporada de American Horror Story. — Foto: Reprodução/IMDb

6ª temporada: Roanoke (2016)

Assim como a primeira temporada, a sexta também fala sobre acontecimentos estranhos em uma casa. Dessa vez, American Horror Story inova a história ao fazer um pseudodocumentário, ou seja, uma história ficcional que utiliza as estratégias de um documentário na construção do contexto. Em "My Roanoke Nightmare", Shelby (Lily Rabe) e Matt Miller (André Holanda), que são "as pessoas reais", contam como foi a mudança para uma nova casa em Roanoke, na Carolina do Norte, até a descoberta da lenda de existerem fantasmas lá.

Enquanto isso, Sarah Paulson e Cuba Gooding Jr. atuam refazendo os fatos contados, como se fossem os fictícios Shelby e Matt. Ao longo da temporada, o público do documentário descobre que as histórias contadas eram todas reais.

8 de 13 Pôster promocional de Roanoke, temporada de AHS que utiliza o formato de documentário encenado — Foto: Reprodução/FX Networks Pôster promocional de Roanoke, temporada de AHS que utiliza o formato de documentário encenado — Foto: Reprodução/FX Networks

7ª temporada: Cult (2017)

Esta história inicia a partir de uma crítica a situação política dos Estados Unidos na época. Ally Mayfair-Richards (Sarah Paulson), uma mulher com várias fobias, se vê desesperada após a vitória de Donald Trump como presidente em 2016. Seu psiquiatra é um importante personagem, uma vez que a ajuda a superar o medo do discurso de ódio a minorias realizado pelo presidente, para seguir a vida com sua esposa Ivy (Alison Pill) e filho Oz (Cooper Dodson).

Por outro lado, outros personagens, como Kai (Evan Peters), Harrison (Billy Eichner) e Meadow (Leslie Grossman), parecem empolgados com as falas do político e decidem criar uma seita para exterminar pessoas que são alvo das falas de Trump.

9 de 13 Evan Peters como Kai, um dos apoiadores do discurso de ódio de Donald Trump em American Horror Story — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Evan Peters como Kai, um dos apoiadores do discurso de ódio de Donald Trump em American Horror Story — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

8ª temporada: Apocalypse (2018)

Nessa obra, Ryan Murphy faz um crossover de duas temporadas: a primeira, Murder House, e a terceira, Coven. Ela se passa em um mundo futurístico, no qual uma explosão nuclear atingiu a terra e os poucos sobreviventes compraram lugares em abrigos subterrâneos. Assim, a história apresenta a rotina dentro do Posto 3, comandado por Wilhemina Venable (Sarah Paulson) e Miriam Mead (Kathy Bates), que gostam de torturar os residentes do abrigo.

Todos estão em harmonia até que Michael Langdon (Cody Fern), filho de Tate Langdon (primeira temporada), que se denomina “o anticristo”, traz discórdia ao local quando impõe a decisão de quem deve ser merecedor de sobreviver e quem deve morrer.

10 de 13 Cena do Posto 3 em Apocalypse, temporada que faz um crossover com as histórias das primeiras seasons — Foto: Reprodução/IMDb Cena do Posto 3 em Apocalypse, temporada que faz um crossover com as histórias das primeiras seasons — Foto: Reprodução/IMDb

9ª temporada: 1984 (2019)

A temporada se passa nos anos 1984, quando o grupo de alunos Brooke (Emma Roberts), Montana (Billie Lourd), Xavier (Cody Fern), Chet (Gus Kenworthy) e Ray (DeRon Horton) optam por trabalhar nas férias de verão do Acampamento Redwood. O local é famoso por um massacre de jovens nos anos 70 realizado pelo jardineiro da época, Jingles, que resultou em apenas uma sobrevivente: Margaret (Leslie Grossman), a responsável do local.

Acontece que, após escapar do sanatório, o serial killer volta ao acampamento, de forma que o grupo atual vai precisar se esconder para sobreviver. Segundo o criador da série, Ryan Murphy, essa temporada se difere das demais por encarnar o terror slasher, subgênero popularizado nos anos 80, geralmente marcado pela presença de vítimas jovens que precisam se esconder de assassinos mascarados. A temporada também faz várias referências a sucessos de terror, como Halloween e Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado.

11 de 13 Pôster de 1984, que retoma vários elementos dos anos 1980 e do gênero de terror slasher — Foto: Reprodução/American Horror Story Pôster de 1984, que retoma vários elementos dos anos 1980 e do gênero de terror slasher — Foto: Reprodução/American Horror Story

10ª temporada: Double Feature (2021)

A temporada acompanha duas histórias: Red Tide, que diz respeito aos seis primeiros episódios; e Death Valley, que acontece na segunda metade. Na primeira trama, acompanhamos os Gardner, família composta pela mãe grávida Doris (Lily Rabe), o pai Harry (Finn Wittrock), e a filha pianista Alma (Ryan Kiera Armstrong).

Eles se mudam para a cidade de Provincetown, no litoral, que fica vazia no inverno. O local é famoso pelo silêncio, exatamente o que busca Harry, escritor que passa por um bloqueio criativo. Mas, ao chegar lá, eles descobrem que a cidade é habitada por criaturas não humanas, que têm desejo pela morte.

Já na segunda história, um grupo de amigos vive momentos de pânico ao descobrirem sobre o histórico do país com extraterrestres. Vale dizer que, no fim, os espectadores descobrem que os enredos estão conectados.

12 de 13 Décima temporada traz duas histórias em uma, envolvendo extraterrestres — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Décima temporada traz duas histórias em uma, envolvendo extraterrestres — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

11ª temporada: NYC (2022)

Na temporada mais recente, a história se passa em 1981, com o mistério ainda sem solução de por que corpos de homens gays estavam sendo encontrados em Nova York. À vista dessa situação, o casal composto pelo jornalista Gino (Joe Mantello) e o detetive Patrick (Russel Tovey) tentam descobrir as causas das mortes, enquanto lidam com a pressão de esconder a relação homoafetiva do público.

Essa última temporada traz uma crítica à negligência policial quanto à comunidade LGBT+, e traz referências a fatos reais que ocorreram nos Estados Unidos, como o caso do Last Call Killer, que matou vários homens gays em Nova York, e a epidemia de HIV dos anos 80, que também é citada.