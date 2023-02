Apps para fazer convite: veja 5 opções para Android e iPhone (iOS)

Há diversos aplicativos para fazer convite disponíveis para download em celulares Android e iPhone ( iOS ). Opções como Desygner e Evite são gratuitas e trazem uma série de modelos e ferramentas de edição, como inserção de figuras, fotos e textos. Os usuários também podem personalizar o tamanho do convite conforme as dimensões desejadas. Apesar de poderem ser usados de graça, os apps oferecem versões premium, que muitas vezes eliminam anúncios e liberam mais designs e funções profissionais. A seguir, veja cinco aplicativos para a criação de convites. Os quatro primeiros estão disponíveis para Android e iOS, enquanto o último funciona apenas em aparelhos com o sistema do Google .

1 de 6 Lista reúne cinco opções de apps para fazer convite; veja — Foto: Divulgação/Pexels Lista reúne cinco opções de apps para fazer convite; veja — Foto: Divulgação/Pexels

📝 Mensagem para WhatsApp de 'Bom dia': onde tem? Contribua no Fórum do TechTudo

1. Desygner

No app Desygner, disponível para Android e iOS, você pode criar convites de diversos tamanhos e formatos para qualquer ocasião, como casamento ou festas de aniversário. Para começar, abra o app e cadastre-se. Na página inicial, role o menu superior e selecione “Convites”. Escolha se quer pesquisar entre todos os modelos, apenas os modelos em formato de quadrado ou se prefere um design em branco. Feito isso, selecione seu layout preferido e vá no lápis, no canto inferior esquerdo, para acessar as ferramentas de edição.

Ainda é possível adicionar elementos, imagens e textos usando o menu inferior ou tocando em partes do convite para fazer alterações. Quando finalizar a edição, toque em “Imprimir”, ou na setinha no canto superior direito para compartilhar. Há diversas opções, como copiar o link, baixar, enviar por bluetooth, compartilhar no WhatsApp, Facebook, Instagram e outros.

2 de 6 App Desygner tem templates para criação de convites — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves App Desygner tem templates para criação de convites — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O Desygner também é uma ferramenta de design completa que conta com milhares de layouts e permite criar, editar e personalizar diversos tipos de projetos, como postagens para redes sociais, anúncios, cartazes, certificados, currículos e mais. Ele possui milhões de imagens gratuitas, além de fontes e ícones para você usar em modelos criados por profissionais. O app é gratuito, mas possui versão Pro por R$ 19,90 mensais ou R$ 119,99 anuais. Os planos pagos dão direito a mais layouts e ferramentas, como a programação de postagens no Instagram.

2. Convites Virtuais Criar

O Convites Virtuais Criar também está disponível para Android e iOS. Ele permite que você crie convites de casamento, aniversário, inaugurações, Natal e muito mais. Para personalizar seu primeiro design, abra o app e escolha o tipo de convite desejado. Selecione um modelo e use o menu inferior para adicionar textos e figuras. Também é possível tocar sobre os elementos do convite para editá-los. Em seguida, selecione “Next” quando finalizar as edições e escolha uma das opções: salvar imagem, compartilhar, compartilhar em PDF ou imprimir.

3 de 6 App Convites Virtuais Criar facilita a criação de convites de diversos tipos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves App Convites Virtuais Criar facilita a criação de convites de diversos tipos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Além de convites, é possível usar o app para criar cartões de felicitações. Essa opção está disponível na página inicial. O Convites Virtuais Criar é um app gratuito, mas possui versão premium com mais de cinco mil layouts liberados, sem anúncios e sem marcas d'água. O plano premium custa R$ 5,99 por mês ou R$ 53,99 por ano e pode ser cancelado a qualquer momento.

3. Evite

Este aplicativo, disponível para Android e iOS, oferece opções personalizadas para você criar convites para qualquer situação, sejam aniversários, casamentos, festas ou jantares. Para iniciar uma edição, abra o app e escolha uma das categorias ou use a barra de pesquisa para encontrar um design. Escolha o modelo de sua preferência e use os campos na parte inferior para inserir informações importantes sobre o evento, como data, local e horário. Selecione “Continuar” e faça login ou crie a sua conta. Por fim, escolha uma forma de compartilhar ou imprimir o convite.

4 de 6 App Evite para criação de convites — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves App Evite para criação de convites — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O aplicativo ainda oferece uma agenda para você acompanhar seus eventos. A versão premium, disponível por R$ 334,00 para uso por três meses ou R$ 969,99 para uso anual, permite acesso a um número maior de designs. Com ela, você também vai poder enviar convites ilimitados sem anúncios e convidar mais de 2.500 pessoas para um evento, além de fazer check-in dos convidados com uma ferramenta do app.

4. Criador de Convites

Disponível para Android e iOS, este aplicativo permite que você crie convites para diversos eventos com o mínimo esforço, uma vez que oferece vários modelos prontos e muitas opções de personalização. Há layouts de convite para aniversário, chá de panela, cerimônia de casamento, chá de bebê, noivado e muito mais.

Para fazer um convite, abra o app e escolha o tipo de evento e o modelo. Aguarde o término do anúncio em vídeo para começar a editar. Depois, toque nos elementos do modelo escolhido para editá-los ou use o menu inferior para adicionar novos elementos. Ao terminar a edição, vá em “Próxima”, selecione "salvar" e escolha a resolução. Por fim, informe se deseja salvar na galeria, salvar e compartilhar ou enviar o convite por e-mail.

5 de 6 App Criador de convites — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves App Criador de convites — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Na hora de compartilhar seu convite, você pode escolher entre o WhatsApp, Facebook, Instagram ou enviar por bluetooth. O aplicativo possui uma versão paga que custa R$ 2,99 e fornece acesso vitalício ao criador de convites. Além disso, a versão premium permite usar o app sem a necessidade de assistir anúncios para liberar funções, sem marcas d’água nas criações e com possibilidade de baixar os convites em alta resolução.

5. Criar convites personalizado

Este app está disponível apenas para Android e traz recursos para você criar convites de maneira fácil. Com interface intuitiva, a ferramenta não oferece dificuldades nem mesmo para os novos usuários. Basta abrir o app e tocar sobre a categoria e o modelo desejado. Depois, em “Editar”, use os botões para fazer alterações nas imagens, adicionar textos e adesivos. Também é possível tocar sobre pontos do convite para editá-los. Finalizadas as edições, selecione o ícone do disquete para salvar e compartilhar a arte.

6 de 6 App Criar Convites Personalizados permite criar e compartilhar designs em poucos toques — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves App Criar Convites Personalizados permite criar e compartilhar designs em poucos toques — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Assim como outros apps da lista, o Criar Convites Personalizados também possui uma versão premium, que desbloqueia mais de 50 mil imagens em HD, permite substituir fotos sem atrapalhar o design, traz opções rápidas de redimensionamento, fundo transparente, seletor de cores e possibilidade de cortar fotos em vários formatos. Para ter tudo isso, você pagará R$ 6,99 por mês ou R$ 51,99 por ano.

Veja ainda: Tudo sobre o app de edição Canva