Booking.com: 6 dicas e truques para economizar ao reservar hotéis

O Booking oferece recursos que podem ajudar viajantes a conseguir descontos na hora de fazer reservas. A plataforma de aluguel de acomodações por temporada permite, por exemplo, conseguir descontos no pagamento por meio do aplicativo para celular e cancelar reservas sem precisar pagar multas. Além disso, ainda é possível acessar um mapa para localizar as propriedades mais baratas e que sejam mais próximas aos pontos visitados no roteiro da viagem — benefícios que podem tornar suas férias mais flexíveis e confortáveis.

O serviço também disponibiliza um programa de recompensa para usuários fiéis que garante descontos de até 20% em 390 mil acomodações participantes, além de benefícios extras, como café da manhã grátis e upgrade de quarto. Também há a possibilidade de reivindicar descontos caso a acomodação contratada esteja sendo anunciada com preço menor em sites concorrentes. Confira, na lista a seguir, seis truques para economizar ao reservar hotéis no Booking.

2 de 6 Dicas especiais permitem economizar na plataforma de aluguéis; veja como conseguir desconto no Booking — Foto: Tatiane Mota/TechTudo Dicas especiais permitem economizar na plataforma de aluguéis; veja como conseguir desconto no Booking — Foto: Tatiane Mota/TechTudo

📝 Como conseguir desconto com código do AirBnb? Confira no Fórum do TechTudo.

1. Baixe o aplicativo

O Booking oferece um bônus financeiro para quem está buscando um imóvel pelo celular, já que algumas propriedades concedem desconto para reservas feitas pelo aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Nessas acomodações, o preço pode ter redução de 10% ou mais. É possível identificar os descontos exclusivos nos ícones exibidos ao lado do nome dos imóveis nos resultados de pesquisa, na página da acomodação e durante o processo de reserva. Baixar o app, portanto, é uma dica importante para conseguir promoções.

3 de 6 É possível encontrar descontos no Booking pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível encontrar descontos no Booking pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

2. Faça parte do programa Genius

Usuários que fazem muitas reservas pelo Booking podem participar do programa de recompensas da plataforma, o Genius. O serviço não requer inscrição ou cadastro e oferece descontos de até 20% nos pagamentos. Ele ainda oferece benefícios e condições especiais, como café da manhã grátis, upgrade de quartos e suporte especial durante as reservas — de acordo com o nível que o viajante alcança.

4 de 6 Programa de recompensa Genius permite ganhar descontos no Booking e outros benefícios — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Programa de recompensa Genius permite ganhar descontos no Booking e outros benefícios — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Existem três níveis de participação, e o usuário avança automaticamente para o próximo estágio à medida que realiza mais reservas. Ao alcançar o nível 1, por exemplo, o cliente passa a ter 10% de desconto. No nível 2, esse desconto pode ser de até 15% e ainda há outros benefícios. Segundo a empresa, 390 mil acomodações do catálogo aceitam participação no programa. Elas são sinalizadas por uma etiqueta com o nome “Genius”.

3. Aproveite o cancelamento grátis para reservar sem compromisso

Se você encontrou uma promoção no Booking e não quer perder a oportunidade de reservar — mesmo sem ter certeza se conseguirá viajar no período —, poderá optar pelo cancelamento grátis. A plataforma disponibiliza o cancelamento da reserva sem multa em diversas acomodações do catálogo, desde que o pedido seja feito dias antes da data de check-in.

Vale lembrar que cada imóvel cadastrado no Booking possui sua própria política de cancelamento, então vale conferir as condições da acomodação antes de concluir a reserva. Assim, você pode aproveitar as promoções sem ter prejuízos em caso de imprevistos.

4. Use a ferramenta de cobertura de preço

O Booking oferece um serviço de cobertura de preço de concorrentes. Nele, caso o usuário faça uma reserva e encontre a mesma propriedade por um valor inferior em outro site, a plataforma garante que reembolsa a diferença. Para isso, é necessário que a oferta do concorrente tenha o mesmo tipo de acomodação e mesmas datas de chegada e partida, além das mesmas políticas de cancelamento.

A solicitação do reembolso pode ser feita por meio da opção “Encontrou este quarto mais barato em outro lugar?”, que fica disponível na página de confirmação da reserva. Também é possível solicitar a devolução por meio do perfil do usuário no Booking, na seção “Ver todas as reservas".

5. Observe as sugestões de datas

A plataforma também informa ao usuário se os preços das acomodações pesquisadas estiverem mais altos que o normal. Essa opção é útil para programar viagens com datas mais flexíveis, que podem ser reprogramadas para dias diferentes com preço menor. Os alertas são exibidos na parte superior da tela, e revelam as datas disponíveis já com valores mais baixos.

5 de 6 Booking oferece outras datas com preços menores — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Booking oferece outras datas com preços menores — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Quando os quartos estiverem lotados no período selecionado pelo usuário, o Booking também informará o preço cobrado pela acomodação em outras datas. Essa pode ser uma opção para descobrir outras possibilidades de data com valores mais baixos.

6. Use o mapa para economizar com transporte

Ao pesquisar por acomodações disponíveis em uma cidade específica, o usuário pode navegar pelo mapa da região para visualizar todas as acomodações daquele local. Essa opção pode ser útil para saber a localização de cada imóvel, seus respectivos preços e a distância deles para pontos turísticos ou destinos específicos da viagem. O recurso pode ser usado para traçar os roteiros do dia a dia, economizando tempo e dinheiro com transporte.

6 de 6 Mapa do Booking permite encontrar acomodações mais baratas — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Mapa do Booking permite encontrar acomodações mais baratas — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Veja também: Como colocar Linkedin no currículo para conseguir emprego