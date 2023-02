Cadeiras gamer vermelha são ideais para quem busca conforto e estilo no setup. Empresas como Snake, Pichau e Fortrek oferecem modelos interessantes para quem passa longa horas em frente ao computador na jogatina ou trabalho por preços a partir de R$ 599 , como é o caso da Snake Naja, que traz base reforçada e almofada na lombar. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já a Pichau Donek apresenta inclinação de até 165 graus e suporte para até 120 kg por valores que partem de R$ 877. Outra opção é a Fortrek Black Hawk, que conta com regulagem de altura e apoio de braço 2D por cerca de R$ 1.258. Veja a seguir oito cadeiras gamer vermelhas para comprar no Brasil.

1 de 1 Cadeira gamer vermelha: 8 modelos para ter conforto e estilo — Foto: Divulgação/Unsplash Cadeira gamer vermelha: 8 modelos para ter conforto e estilo — Foto: Divulgação/Unsplash

1. Snake Naja - a partir de R$ 599

A cadeira gamer Snake Naja é a opção ideal para quem busca um modelo simples e econômico. Construída com espuma de alta densidade, couro PU, base reforçada e almofada lombar, a cadeira promete alto conforto e praticidade na limpeza. Além disso, o item conta com regulagem de altura do assento e inclinação, mas não permite ajuste nos suportes para o braço.

Avaliado com uma nota média de 4,1 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 61% de suas avaliações e se destaca por seu conforto e facilidade na montagem. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 599.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: modelo de entrada

A Racer-X Rush é a cadeira gamer ideal para quem busca regulagem e resistência. O modelo entrega encosto com inclinação de até 180 graus, ajuste de altura, almofadas removíveis para lombar e para cabeça, revestimento em couro PU e espuma com densidade de 50kg/m³. Além disso, o modelo é indicado para cargas de até 130 kg e pessoas com até dois metros de altura. Porém, vale destacar que o modelo não possui regulagem no apoio para braço.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 78% de suas avaliações e recebe destaque para a qualidade do material e excelente custo-benefício. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 757.

Prós: modelo resistente e com materiais de alta qualidade

modelo resistente e com materiais de alta qualidade Contras: sem regulagem nos apoios de braço

A Mancer TYR é uma boa opção para quem busca uma cadeira gamer robusta, mas de design simples. O modelo entrega resistência e confiança em seu assento feito em espuma moldada e sua estrutura em metal, garantindo conforto mesmo após longos períodos de uso. Além disso, o item entrega inclinação do encosto em até 165 graus, regulagem de altura no assento e suporte para cargas de até 180 kg. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 837.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 77% de suas avaliações e recebe grande destaque para seu conforto, sendo indicada especialmente para o público gamer.

Prós: modelo bastante resistente

modelo bastante resistente Contras: inclinação menor em relação aos outros modelos apresentados

4. Pichau Donek - a partir de R$ 877

A Pichau Donek é mais uma boa opção minimalista e, ao mesmo tempo, robusta. Com inclinação de até 165 graus, regulagem 2D dos apoio de braço e ajuste de altura, o modelo conta ainda com espuma moldada de 45kg/m³ e suporte para até 120 kg. O modelo é visto por valores a partir de R$ 877.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 78% de suas avaliações e se destaca por seu custo-benefício.

Prós: modelo bastante completo

modelo bastante completo Contras: poucos diferenciais em relação a opções mais baratas

5. MOOBX GT Racer - a partir de R$ 900

A MoobX GT Racer é a escolha ideal para quem busca uma cadeira gamer confortável e de design elegante. O modelo conta com espuma injetada de 50kg/m³, proporcionando conforto e alta durabilidade, que se soma ao seu acabamento premium para proporcionar um visual clean, combinação ideal para um home office completo. Além disso, seu encosto possui inclinação de até 180 graus e almofadas de suporte lombar e para cabeça, proporcionando maior conforto e segurança no uso diário.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações e se destaca por seu conforto e facilidade na montagem. Ela é vista por cifras a partir de R$ 900.

Prós: espuma de alta densidade

espuma de alta densidade Contras: valor levemente elevado

A MyMax MX5 é uma opção para quem busca uma cadeira gamer com estilo e design atrativo. O modelo entrega conforto e ergonomia com sua estrutura robusta, espuma injetada de alta densidade e suporte para até 150 kg, além de regulagem de altura no assento, inclinação de até 180 graus no encosto e função balanço.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 74% de suas avaliações e se destaca por seu conforto e facilidade na montagem, entregando excelente custo-benefício. Ele é visto por valores que partem de R$ 1.030.

Prós: boa inclinação de encosto

boa inclinação de encosto Contras: valor elevado

A cadeira gamer Pichau Omega é indicada para quem busca um design único e chamativo. Revestida em couro PU vermelho e dourado, o modelo possui base em metal e apoios de braço com ajustes 3D, além de regulagem de altura e inclinação de até 180 graus, entregando ajuste fino às preferências do usuário. Além disso, o modelo acompanha encosto de cabeça e lombar, espuma com densidade de 30kg/m³ e suporte para cargas de até 150 kg, garantindo maior conforto mesmo em longos períodos de uso. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 1.180.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 85% de suas avaliações e se destaca especialmente pelos apoios existentes, proporcionando maior conforto.

Prós: modelo robusto e confortável

modelo robusto e confortável Contras: valor elevado

8. Fortrek Black Hawk - a partir de R$ 1.258

A Fortrek Black Hawk pode ser interessante para quem busca uma cadeira gamer com regulagem precisa. O modelo conta com inclinação de até 155 graus, regulagem de altura, almofada lombar e de cabeça, apoio de braço 2D e suporte para cargas de até 120 kg. Porém, sua estrutura em plástico pode ser um problema para quem busca algo mais resistente.

Avaliado com uma nota média de 4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 62% de suas avaliações. Os interessados precisam desembolsar R$ 1.258 para comprar o produto.

Prós: boa regulagem

boa regulagem Contras: produto frágil e com baixa resistência

