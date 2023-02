Caixas de som LG podem ser uma opção para curtir músicas em casa, com os amigos ou em ambientes de festa. A gigante sul-coreana possui diversos modelos, que vão desde formatos mais compactos, voltados para usos casuais, até aparelhos mais robustos, que prometem uma alta potência de som. Os preços partem de R$ 900 , como é o caso da LG XBOOM Go PL7, que conta com conectividade Bluetooth e potência de 30 W. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já a LG XBOOM GO XG9QBK, possui dois alto-falantes para sons graves de 80 W, outro para sons agudos de 40 W e é oferecido por aproximadamente R$ 2.499. Outra alternativa é o modelo XBOOM RN9, que dispõe de entradas para microfones e guitarras, e pode ser obtido por cerca de R$ 2.944. Acompanhe a lista com seis caixas de som da LG para comprar no Brasil.

1 de 1 Caixa de som LG: 6 modelos da linha XBOOM de tamanhos variados — Foto: Marlon Câmara/TechTudo Caixa de som LG: 6 modelos da linha XBOOM de tamanhos variados — Foto: Marlon Câmara/TechTudo

1. LG XBOOM Go PL7 – a partir de R$ 900

O modelo XBOOM Go PL7, da LG, é uma opção para quem busca algo compacto. Segundo as especificações da fabricante, o item possui iluminação em LED, com cores que variam de acordo com o ritmo da música, potência de 30 W, e uma bateria que promete autonomia de até 24h. O aparelho está disponível a partir de R$ 900.

O dispositivo possui uma entrada USB-C, uma saída USB-A e também pode ser conectado via Bluetooth. A marca destaca que o aparelho conta com nível de proteção IP67, que garante resistência contra poeiras e mergulhos na água de até um metro de profundidade. No site da Amazon, o aparelho é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores elogiam a velocidade de recarga da bateria e a qualidade do som. Porém, alguns reclamam que o item vem sem o carregador e acompanha apenas o cabo.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores apontam que o modelo não vem com o carregador

2. LG XBOOM RN7 – a partir de R$ 1.299

A XBOOM RN7 é mais uma alternativa de caixa de som da LG. De acordo com a marca, o modelo vem equipado com um alto-falante, entradas para microfones e guitarras, duas portas USB e iluminação multicolorida. Além disso, este item também pode ser conectado por Bluetooth. O equipamento é visto por valores a partir de R$ 1.299.

A caixa som pode reproduzir rádios na frequência FM e também é compatível com o formato de áudio MP3 e WMA. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam que o aparelho possui um som potente, limpo e livre de chiados. Porém, alguns consumidores reclamam do posicionamento do painel de controle.

Prós: cumpre com o prometido

cumpre com o prometido Contras: consumidores apontam que o painel de controle poderia estar posicionado em um local melhor

3. LG XBOOM RN5 – a partir de R$ 1.399

A XBOOM RN5, da LG, é um modelo bastante similar ao anterior. Segundo a fabricante, o modelo pode ser conectado a outros dispositivos via Bluetooth, com possibilidade de gerenciamento remoto por aplicativo de celular. Além disso, ele conta com um alto-falante, duas portas USB e conexões para microfone e guitarra. O item é comercializado por valores que partem de R$ 1.399.

O modelo também conta com a função de karaokê, o que pode tornar o equipamento atrativo para festas. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade do som, o design e a potência.

Prós: modelo apresenta diversas funcionalidades, que podem atender públicos diferentes

modelo apresenta diversas funcionalidades, que podem atender públicos diferentes Contras: não se diferencia muito do item anterior, que é R$ 100 mais barato

4. LG XBOOM 360 RP4G – a partir de R$ 1.594

Outra opção, é a LG XBOOM 360 RP4G, que possui um design que remete a uma luminária. De acordo com as especificações da marca, o equipamento reproduz sons omnidirecionais, em 360 graus, que não sofre com perda de qualidade, independentemente de onde estiver posicionado. O item pode ser obtido por aproximadamente R$ 1.594.

Além disso, a caixa de som também dispõe de três modos de iluminação, que podem atender diversos tipos de eventos, são eles: ambiente, natureza e festa. O produto pode ser conectado por Bluetooth, mas também conta com uma porta USB e é compatível com os formatos de áudio MP3 e WMA.

Prós: design diferenciado e três modos de iluminação

design diferenciado e três modos de iluminação Contras: a caixa de som possui menos funções extras, se comparada a outros itens desta lista

5. LG XBOOM GO XG9QBK – a partir de R$ 2.499

A XBOOM GO XG9QBK, da LG, é outra alternativa para quem busca um modelo mais portátil. Segundo a fabricante, o item conta com dois alto-falantes voltados para sons graves, com potência de 80 W, e outro destinado para frequências agudas, com 40 W de potência. Outro detalhe é que o aparelho vem com um sistema de iluminação, com mais de 16 milhões de cores. A opção é oferecida por cerca de R$ 2.499.

Para se conectar a outros dispositivos, o aparelho possui conexão sem fio, via Bluetooth, além de uma saída USB-A. A marca ressalta que a bateria conta com uma autonomia de até 24h e o tempo de recarga pode chegar a 5h.

Prós: modelo pode ser ideal para quem busca algo compacto

modelo pode ser ideal para quem busca algo compacto Contras: não acompanha muitas funcionalidades extras

6. LG XBOOM RN9 – a partir de R$ 2.944

A LG XBOOM RN9 é o item mais caro desta lista. De acordo com as especificações da marca, esta caixa de som vem com dois alto-falantes, possui funções para ouvir rádio FM, reproduz músicas nos formatos MP3 ou WMA, conta com duas saídas USB e também vem com entradas para guitarra ou microfone. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 2.944.

Assim como os itens anteriores desta lista, este também possui conectividade via Bluetooth, que permite gerenciamento por aplicativo de smartphone, tanto em Android quanto em iOS. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores elogiam a qualidade do som e a rápida entrega por parte da varejista. Por outro lado, alguns apontam que por ser grande, a caixa poderia contar com rodinhas para facilitar a locomoção.

Prós: dois alto-falantes e diversas funções extras

dois alto-falantes e diversas funções extras Contras: preço elevado

