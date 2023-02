As caixas de som da Mondial podem ser interessantes para quem busca dispositivos portáteis para pequenos eventos e passeios ou festas mais robustas. O modelo mais barato da lista é o Mondial Thunder XII, que traz potência de 100 W RMS e conexão Bluetooth por preços a partir de R$ 248 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já a Mondial Connect Lights conta com controle completo de equalização por valores que partem de R$ 498. Outra opção é a Mondial Connect Mega Sound, que apresenta equalizador gráfico e entradas para microfones e instrumentos musicais por cerca de R$ 2.199. Veja a seguir sete caixas de som da Mondial para comprar no Brasil.

1 de 1 Caixa de som Mondial: 7 opções para ouvir música em qualquer lugar — Foto: Divulgação/Mondial Caixa de som Mondial: 7 opções para ouvir música em qualquer lugar — Foto: Divulgação/Mondial

1. Mondial Thunder XII - a partir de R$ 248

A Mondial Thunder XII pode ser uma opção interessante para quem busca uma caixa de som portátil, robusta e de baixo custo. O modelo entrega som potente, de 100 W RMS e conta com um subwoofer de 12 polegadas, que garante um som encorpado e imersivo. Além disso, as conexões USB, SD, AUX, Bluetooth e entradas para P10 proporcionam versatilidade na reprodução de mídias. Além disso, conta com bateria interna recarregável com autonomia de até três horas de uso contínuo, ideal para agitar qualquer festa. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 248.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 71% de suas avaliações e se destaca pela qualidade do som e controle do volume. Porém, é importante destacar que alguns consumidores reclamam do fato de que se a bateria do item se descarregar completamente ele não conseguirá ser utilizado até sua carga atingir um nível considerável, mesmo se conectado à alimentação.

Prós: caixa potente e de valor acessível

caixa potente e de valor acessível Contras: segundo consumidores, o modelo não consegue manter o padrão de rendimento se descarregar completamente

2. Mondial Classic Home SK-07 - a partir de R$ 276

A caixa de som Mondial Classic Home SK-07 pode ser uma boa aquisição para quem busca um modelo de design clássico. Sua estrutura minimalista apresenta elegância mesmo com um corpo robusto e seus 60W RMS proporcionam som de qualidade para pequenas festas e confraternizações. Com conexão USB, micro SD, AUX e Bluetooth, o modelo é uma opção prática para movimentar qualquer evento, e sua bateria interna entrega duração de até quatro horas de uso contínuo.

Avaliado com uma nota média de 4,2 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 51% de suas avaliações, mas é importante ressaltar que o produto não é resistente à água ou respingos. O produto pode ser visto por cerca de R$ 276.

Prós: design clássico e minimalista

design clássico e minimalista Contras: valor acima do encontrado em modelos mais potentes

3. Mondial Thunder Street MCO-08 - a partir de R$ 325

A caixa de som Thunder Street MCO-08 da Mondial é mais uma boa alternativa para quem busca um item portátil, mas bastante potente. O modelo entrega 100 W RMS, conexões USB, SD, AUX, P10 e Bluetooth, rádio FM e sistema flash light de iluminação, sendo uma ótima opção para trazer lazer e versatilidade para festas. Além disso, o modelo conta com bateria interna recarregável, mas vale ressaltar que sua autonomia fica próxima de 2h30, tempo relativamente curto. Ela é vendida por valores a partir de R$ 325.

Avaliado com uma nota média de 4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 56% de suas avaliações e também recebe destaque para a qualidade do som e controle do volume.

Prós: modelo potente, ainda por valor acessível

modelo potente, ainda por valor acessível Contras: bateria de baixa autonomia

A Mondial Connect Lights pode ser indicada para quem busca uma caixa de som potente dentro da faixa de R$ 500. Com 400 W RMS de potência, o modelo possui controle completo de equalização e conexões USB, SD, AUX, P10 e Bluetooth, garantindo maior precisão e praticidade na reprodução de mídias. Além disso, o modelo possui tecnologia TWS (True Wireless Stereo), que permite a conexão entre duas caixas sem o uso de fios. Além disso, o item entrega rádio FM e bateria recarregável, mas vale destacar que a autonomia do amplificador fica próxima de 2h30.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 79% de suas avaliações e se destaca pela portabilidade e custo benefício. Ela é encontrada por valores a partir de R$ 498.

Prós: caixa potente

caixa potente Contras: bateria de baixa autonomia

5. Mondial Connect Power II - a partir de R$ 579

A Mondial Connect Power II é mais uma opção interessante para quem deseja adquirir uma caixa de som robusta. Com configurações semelhantes às do modelo apresentado anteriormente, com controle completo de equalização, conexões USB, SD, AUX, P10 e Bluetooth, tecnologia TWS e bateria recarregável, o modelo se destaca por entregar um potente som de 550 W RMS. Porém, novamente a autonomia da bateria pode ser um problema, apresentando autonomia média de 2h30.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 83% de suas avaliações, além de receber destaque para a qualidade do som e o excelente custo benefício apresentado. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 579.

Prós: caixa bastante potente

caixa bastante potente Contras: bateria de baixa autonomia

6. Mondial Connect Mega Sound II - a partir de R$ 1.580

A Connect Mega Sound II, da Mondial, é a caixa de som ideal para quem busca potência para eventos mais robustos. Com 1000W RMS, subwoofer de 12 polegadas e falantes tweeter, o modelo entrega alta performance e promessa de som de qualidade. Além disso, suas rodinhas e alça de transporte facilitam a movimentação do item que pesa pouco menos 17kg.

Avaliado com a nota máxima de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 100% de suas avaliações. Aos interessados, é possível adquirir a Mondial Thunder XII por valores a partir de R$ 1.580.

Prós: som de alta potência

som de alta potência Contras: produto bastante pesado

A Mondial Connect Mega Sound pode ser interessante para eventos mais robustos. A caixa de som conta com dois subwoofers de 12 polegadas, potência de 1500 W RMS, equalizador gráfico, entradas para microfones e instrumentos musicais, conexão Bluetooth, USB e AUX, rádio FM e iluminação flash light. Porém, vale destacar que o modelo pesa pouco mais de 29 kg e precisa de alimentação constante. Os interessados precisam desembolsar R$ 2.199 para comprar o produto.

Avaliado com a nota máxima de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 100% de suas avaliações e se destaca pela precisão no controle do volume e excelente custo-benefício.

Prós: som extremamente potente e com excelente controle

som extremamente potente e com excelente controle Contras: valor elevado

