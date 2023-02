Caixa de som Multilaser: 6 modelos de potências e tamanhos variados

A Multilaser apresenta amplo catálogo de caixas de som no Brasil. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 99, como é o caso da Multilaser SP953, que traz potência de 15 W RMS e iluminação RGB. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.