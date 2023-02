Caixa de som para PC: 6 modelos para usar no seu computador

Caixas de som para PC podem ser interessantes para melhorar o áudio do computador. Entre as caixas à venda na Amazon , algumas opções oferecem som potente, contam com subwoofer e permitem conexão por entrada USB. Uma das alternativas é a SP951 da Multilaser , que tem até iluminação RGB e sai por volta de R$ 117 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Lista traz opções de caixa de som para usar no computador e notebook

A SP-301 é um par de caixas de som para PC que pode agradar pelo tamanho pequeno. Com 6,9 cm de altura e 6,5 cm de largura, elas pesam 220 g e são feitas de plástico, facilitando a tarefa de acomodar as caixinhas na mesa do PC, por exemplo. Com som singelo, ela tem potência de 3 W e é conectada ao notebook por um cabo USB de 1,39 m, que traz também um controle para ajustar o volume do som. O produto pode ser comprado por volta de R$ 30.

A caixa da C3Tech acumula 4,4 de 5 estrelas na Amazon. Entre os elogios, compradores valorizam o custo-benefício e facilidade de organizá-las por conta do tamanho pequeno. Contudo, um cliente comenta que o som é bem menos potente do que o esperado, porém, é justo para o baixo preço da caixinha. Também há reclamações de chiados no áudio e que o produto pode aquecer durante o uso.

2. Multilaser SP093 - a partir de R$ 42

Com frequência de 200 KHz a 20 KHz, a SP093 aceita conexão por USB e traz o design tradicional e já conhecido das caixinhas de som. Suas dimensões são 13 cm por 12,5 cm de largura, com peso de 240 g, e seu som tem potência de 1 W. A caixinha está à venda por cifras a partir de R$ 42.

A caixa da Multilaser é elogiada pelo preço baixo nas resenhas da Amazon. Com 4 de 5 estrelas, seu ponto forte é o custo-benefício e agudos. Porém, um comprador opina que o fio de conexão das caixas é curto demais. Também há críticas ao funcionamento do botão de volume e à presença de ruídos quando não há áudio em reprodução.

3. Knup KP 6041 - a partir de R$ 110

O mini-alto falante da Knup é compatível com notebooks e PCs, e funciona via USB. Ele se destaca pelo RGB colorido do seu design, e traz controle de volume e entradas para microfone e fone de ouvido. A KP 6041 tem potência de 12 W RMS, com subwoofer com frequência de 100 KHz a 20 KHz. Ela pode ser comprada por cerca de R$ 110.

Com nota de 4,3 estrelas na Amazon, a KP 6041 é recomendada por seu volume de áudio e fácil instalação. Porém, um comprador diz que tentou usá-la na TV, mas o som ficou baixo demais. Isso coincide com uma avaliação que comenta que a caixinha cumpre seu propósito, mas pode perder potência em locais barulhentos. Ainda, outra resenha avisa que a luz de um dos alto-falantes veio com defeito e não acende.

4. Multilaser SP951 - a partir de R$ 117

Outra opção desta lista que apresenta iluminação com LED RGB, a SP951 traz um subwoofer com potência de 12 W RMS e aceita conexão tanto por USB quanto por P2. ‎Com dimensões de 15,5 x 9,2 x 14,2 cm, esse modelo é recomendado para quem dispõe de mais espaço para instalar as caixas. Ela está disponível na Amazon por valores que começam em R$ 117.

A SP951 tem 4,5 estrelas na Amazon, com resenhas mencionando principalmente o controle de volume e qualidade de som. Uma compradora opina que falta uma função para ajustar o RGB das caixas, já que ele não é sincronizado e nem pode ser desligado. Já outro comentário avisa que o som fica distorcido ao aumentar o volume.

O design da Z120 é compacto, mas prático, com 12 cm de altura e 17,5 de largura. Ela traz botão físico em ambas as caixinhas para regular o volume, além de reservar um espaço na parte traseira para recolher os fios e melhor a organização. Com potência de 1,2 W, ela pode ser comprada a partir de R$ 129.

A caixinha da Logitech acumula 4,7 estrelas na Amazon e é muito elogiada pela qualidade do som no PC ou notebook, o que justifica o valor do produto. Um comprador dá a dica de deixar a caixa virada em sua direção para um som melhor, enquanto outro aponta que mais exigentes não devem aprovar o produto.

6. Edifier X100B - a partir de R$ 339

Esta caixa da Edifier pode ser mais cara, porém garante um som mais encorpado com um subwoofer de 3 polegadas. A fabricante promete graves otimizados para jogos com a tecnologia bass-reflex, que deve desperdiçar menos graves e entregar agudos de qualidade. Ela é acompanhada de caixinhas secundárias com 3 W de potência cada, enquanto a principal tem 9 W e traz conexão P2. A X100B está à venda por volta de R$ 339.

A caixa da Edifier apresenta 4,6 estrelas na Amazon, com avaliações destacando a qualidade do áudio para música, jogos e filmes. Um comprador avisa que algumas pessoas podem estranhar que o som do subwoofer abafa vozes ao ver séries no TV, enquanto outro diz que o áudio não fica bom à distância.

