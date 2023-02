A linha Pulse, da Multilaser , conta com diversos modelos de caixa de som disponíveis no mercado. É possível encontrar opções por R$ 141 , como é o caso da Pulse Splash SP354, que apresenta certificação IPX5 para resistência à água. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já a Pulse Xplode 3 SP606 traz potência sonora de até 300 W e Bluetooth por valores que partem de R$ 643. Outra opção é a Pulse Double SP507, que conta com dois woofers de 10 polegadas e potência elevada por cerca de R$ 1.919. Confira a seguir seis caixas de som para comprar no Brasil.

1 de 1 Caixa de som Pulse: 6 modelos por preços a partir de R$ 141 — Foto: Isadora Díaz/TechTudo Caixa de som Pulse: 6 modelos por preços a partir de R$ 141 — Foto: Isadora Díaz/TechTudo

1. Pulse Splash SP354 - a partir de R$ 141

A Pulse Splash SP354 é uma caixinha compacta e com certificação de resistência à água, podem considerar a Pulse Splash como uma boa pedida. A proteção contra líquidos, conferida pelo IP67, permite que o produto seja levado a ambientes abertos como praias e piscinas sem maiores complicações. Outro fator que pode contribuir para a facilidade no transporte é o tamanho diminuto do aparelho, que dispõe de 7,4 x 9,7 x 3,3 cm. O modelo é visto por valores a partir de R$ 141.

A potência sonora, por sua vez, fica em 8 W, o que pode indicar uma limitação na altura, a depender do local e da quantidade de pessoas no entorno. Por outro lado, o modelo entrega bateria de 850 mAh, número que confere até seis horas de autonomia aos usuários. A conexão com outros dispositivos é feita via Bluetooth. O produto pontua em 4,4 estrelas na Amazon. Por lá, clientes que compraram a Pulse Splash elogiam a qualidade sonora e a portabilidade.

Prós: facilidade no transporte e proteção contra água

facilidade no transporte e proteção contra água Contras: potência de 8 W

2. Pulse Smarty SP358 - a partir de R$ 299

A Pulse Smarty traz suporte à Alexa, assistente virtual que responde a comandos de voz de usuários. Isso deve evidenciar o produto entre consumidores que se interessam por ferramentas que ampliam a experiência com a caixa de som, sobretudo em termos de controle. Vale lembrar que, para desempenhar as funções mencionadas, o item precisa estar conectado à internet. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 299.

Ao todo, a estrutura compacta reserva dimensões de 7,5 x 18,5 x 7,5 cm e peso de 565 g. O acabamento em cinza ainda dispõe de entradas para cabo auxiliar e micro USB, utilizado para repor a carga do dispositivo. O design acomoda alguns botões para ajustar as configurações da caixa. A caixa entrega uma autonomia de até seis horas, o que deve permitir que seja usada em locais diversos sem a necessidade de uma tomada por perto. Com potência de 20 W e conexão Bluetooth, a Pulse Smarty é classificada com 3,2 estrelas na Amazon. Entre os comentários há elogios à função de controle por voz, mas também alertas sobre o descontentamento com a qualidade sonora.

Prós: suporte à assistente virtual e potência de 20 W

suporte à assistente virtual e potência de 20 W Contras: precisa de internet para exercer algumas funções

3. Pulse Xplode 2 SP386 - a partir de R$ 403

O Pulse Xplode 2 SP386 é indicado para quem procura um modelo fácil de transportar e com uma autonomia significativa. Isso porque, com a dimensão de 14,3 x 18,8 x 36,6 cm, a caixa oferece até oito horas longe das tomadas, tempo viabilizado pela capacidade de bateria de 3.600 mAh. No campo da conectividade, o item oferece entrada auxiliar, UBS e suporte Bluetooth. Adeptos do rádio FM também podem curtir a modalidade na caixinha. Ela é vendida por valores que partem de R$ 403.

No quesito sonoro, a Xplode 2 garante potência de 60 W, o que pode ser uma boa opção para ambientes fechados. Contudo, a tecnologia TWS, presente nas configurações do produto, permite que a caixa se conecte a outra com a mesma função para amplificar o som, caso seja necessário. A caixa reúne 4,3 estrelas na Amazon. Entre as avaliações, é possível encontrar consumidores satisfeitos com o custo-benefício, mas também apontamentos sobre a falta de graduação do som, que não dispõe de um meio termo entre volume alto ou baixo.

Prós: custo-benefício e autonomia para horas longe das tomadas

custo-benefício e autonomia para horas longe das tomadas Contras: avaliações apontam a falta de um intermédio no volume

4. Pulse Xplode 3 SP606 - a partir de R$ 643

A caixa Xplode 3 é uma opção intermediária em termos de valores e, apesar do tamanho relativamente compacto, garante potência sonora de até 300 W. As características devem agradar um público mais criterioso com a amplitude sonora, mas que também se preocupa com a facilidade no transporte. O produto pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 643.

Em termos de conectividade, o item entrega suporte Bluetooth e entrada USB. Vale pontuar que a caixa conta com a tecnologia TWS, que permite paraná-la com outro alto-falante compatível para amplificar o som. A bateria oferece 3.600 mAh e pode ser recarregada com um conector USB-C. Outro destaque é o revestimento IPX5, contra respingos d’água, que permite levar o produto para locais como praia e piscina. O acabamento também dispõe de luzes de LED. O modelo em questão é classificado em 4 estrelas de 5 na Amazon.

Prós: proteção contra água e bateria duradoura

proteção contra água e bateria duradoura Contras: sem informações sobre a potência sonora

5. Pulse Pulsebox SP359 - a partir de R$ 1.199

A Pulsebox é uma caixa destinada a quem procura uma potência sonora um pouco mais elevada do que as outras opções mencionadas até então. Com seus 1.000 W, ela deve ser indicada para ambientes abertos e com uma quantidade significativa de pessoas. O produto é vendido por valores que partem de R$ 1.199.

Na ficha técnica é possível encontrar o som distribuído em dois alto-falantes de 8 polegadas e um tweeter para viabilizar sons agudos. Já no acabamento, o destaque fica por conta das luzes de LED que entregam até 10 cores para ajudar na animação dos eventos. Para ouvir músicas na caixa, o usuário pode contar com entrada USB e microSD, além da conexão Bluetooth e rádio FM. Na contramão dos benefícios, vale pontuar que a falta de rodinhas na estrutura pode dificultar o transporte do produto, que tem proporções de 31,5 x 63 x 31,5 cm. A caixa agrega 4,3 estrelas na Amazon, com comentários majoritariamente positivos sobre a qualidade sonora.

Prós: potência sonora de 1.000 W e luzes de LED

potência sonora de 1.000 W e luzes de LED Contras: não tem bateria própria e não conta com rodinhas

6. Pulse Double SP507 - a partir de R$ 1.919

O Pulse Double SP507 é o mais caro entre os listados. As cifras elevadas, entretanto, se justificam nas especificações elaboradas – a começar pela potência sonora de 1.800 W. Além de Bluetooth, a caixa também permite conectar outros aparelhos via USB, TWS, cartão de memória e por entradas P2 e RCA. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.919 para comprar o produto.

Amantes de karaokê são contemplados pela conexão de até dois microfones. Para completar a festa, a estrutura oferece luzes de LED dinâmicas que ficam alocadas na saída de som. Quanto à parte técnica, marcam presença dois woofers de 10 polegadas, para frequências graves e médias, e dois tweeters de 3 polegadas para a emissão de agudos. Apesar do tamanho ligeiramente grande, de 36,3 x 106, 9 x 38 cm, a caixa traz rodinhas para facilitar o transporte. Por outro lado, precisa estar conectado à energia para funcionar. A Pulse Double SP507 está disponível para compra, mas não dispõe de avaliações e classificações de usuários na Amazon até o momento.

Prós: potência sonora de 1.800 W e entrada para microfones

potência sonora de 1.800 W e entrada para microfones Contras: cifras elevadas

