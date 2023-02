Capas para iPhone 14 Plus: oito opções a partir de R$ 34

Capas para o iPhone 14 Plus são uma boa forma de proteger o celular da Apple , que está logo acima do modelo mais básico, o iPhone 14 . O celular, vendido na Amazon por valores na faixa dos R$ 6.689 , merece proteção, uma vez que a reposição de qualquer peça quebrada pode ser bem salgada.

As capinhas podem variar dos R$ 34 aos R$ 265. É importante ficar atento às dimensões do aparelho antes de adquirir uma nova capa: 160,8 x 78,1 x 7,8 mm (A x L x P). Atualmente, o aparelho da Apple é vendido nas cores preto, branco, roxo, vermelho e azul. Confira, na lista abaixo, capas e cases que devem proteger e adicionar funções ao iPhone 14 Plus.

iPhone 14: veja sete fatos sobre o celular da Apple

1. Capa transparente com Mag-Safe (R$ 59)

2 de 9 Capa transparente com Mag-Safe para iPhone 14 Plus — Foto: Reprodução/Amazon Capa transparente com Mag-Safe para iPhone 14 Plus — Foto: Reprodução/Amazon

A capa transparente com MagSafe para iPhone 14 Plus é um dos modelos mais simples desta lista. O modelo é mais indicado para aqueles que querem proteger o telefone sem esconder a beleza do aparelho. Ainda assim, a capa tem a vantagem de já contar com o MagSafe — tecnologia da Apple que permite conectar acessórios e carregadores com o uso do magnetismo. O modelo de capa com MagSafe é vendido na Amazon por R$ 59.

Produto desta matéria | TechTudo ANTI CHOQUE Capa transparente MagSafe iPhone 14 Plus R$ 59 IR À LOJA

Todas as ofertas de Capa transparente MagSafe iPhone 14 Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ANTI CHOQUE Capa transparente MagSafe iPhone 14 Plus R$ 59 IR À LOJA

2. Capa acrílica fosca (R$ 59)

3 de 9 Capa de acrílico para iPhone 14 Plus — Foto: Reprodução/Amazon Capa de acrílico para iPhone 14 Plus — Foto: Reprodução/Amazon

Simples e discreta, a capa de acrílico fosco oferece robustez e discrição para a proteção do iPhone. O modelo tem 1 mm de espessura e tem a vantagem de ser mais grosso nas bordas da câmera, para protegê-la melhor. Apesar disso, ela não deve acrescentar volume em excesso ao bolso, uma vez que seu foco é na proteção pelos materiais utilizados. É possível encontrá-la na Amazon nas cores preta, vermelha, dourada e rosa, na faixa dos R$ 59.

Produto desta matéria | TechTudo ACRÍLICO Capa acrílica fosca iPhone 14 Plus R$ 59 IR À LOJA

Todas as ofertas de Capa acrílica fosca iPhone 14 Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ACRÍLICO Capa acrílica fosca iPhone 14 Plus R$ 59 IR À LOJA

3. Case anti-impacto rugosa (R$ 109)

4 de 9 Case anti-impacto rugoso para iPhone 14 Plus — Foto: Reprodução/Amazon Case anti-impacto rugoso para iPhone 14 Plus — Foto: Reprodução/Amazon

Bem mais espesso, o case anti-impacto de TPU flexível oferece, além da proteção, ergonomia e segurança no manuseio do iPhone 14 Plus. A capa tem um relevo nos cantos para aumentar a aderência e conta com uma textura rugosa antiderrapante, para evitar que o celular escorregue das mãos. Além disso, as laterais também contam com uma textura diferenciada. O destaque da capinha fica por conta do suporte ao carregamento sem fio. A case anti-impacto está disponível na Amazon por R$ 109.

Produto desta matéria | TechTudo TPU FLEXÍVEL Case anti-impacto rugosa iPhone 14 Plus R$ 109 IR À LOJA

Todas as ofertas de Case anti-impacto rugosa iPhone 14 Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TPU FLEXÍVEL Case anti-impacto rugosa iPhone 14 Plus R$ 109 IR À LOJA

4. Capinha de silicone (R$ 78)

5 de 9 Capa de silicone para iPhone 14 Plus — Foto: Reprodução/Amazon Capa de silicone para iPhone 14 Plus — Foto: Reprodução/Amazon

As capas de silicone são uma opção acertada para quem busca proteção sem abrir mão da personalidade. Suave ao toque, a capinha ainda conta com forro de microfibra para acomodar o iPhone 14 Plus. Fina e leve, ela não deve acrescentar volume em excesso ao celular. São 17 cores disponíveis, entre elas lilás, vermelho, azul jeans e verde fluorescente. A capinha é vendida na Amazon por R$ 78.

Produto desta matéria | TechTudo PROTEÇÃO QUEDAS Capinha de silicone iPhone 14 Plus R$ 78 IR À LOJA

Todas as ofertas de Capinha de silicone iPhone 14 Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PROTEÇÃO QUEDAS Capinha de silicone iPhone 14 Plus R$ 78 IR À LOJA

6 de 9 Case porta-cartão para iPhone 14 Plus — Foto: Reprodução/Amazon Case porta-cartão para iPhone 14 Plus — Foto: Reprodução/Amazon

Feito de borracha macia, a case porta-cartão oferece proteção similar às capas de silicone e de acrílico. Seus diferenciais estão na tampa de proteção da câmera, que desliza para proteger ou liberar o uso dos sensores, e no estojo para cartões de débito e crédito. Por ser leve e flexível, a capa é uma boa opção para substituir a carteira e reduzir o volume de itens carregados nos bolsos ou na bolsa. A Amazon vende o modelo por R$ 34.

Produto desta matéria | TechTudo PROTEÇÃO QUEDAS Capinha de silicone iPhone 14 Plus R$ 78 IR À LOJA

Todas as ofertas de Capinha de silicone iPhone 14 Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PROTEÇÃO QUEDAS Capinha de silicone iPhone 14 Plus R$ 78 IR À LOJA

6. Capa carteira (R$ 265)

7 de 9 Capa carteira de couro para iPhone 14 Plus — Foto: Reprodução/Amazon Capa carteira de couro para iPhone 14 Plus — Foto: Reprodução/Amazon

Uma opção mais tradicional é a carteira para iPhone 14 Plus. Disponível nas cores marrom, azul e preta, a capa garante proteção extra ao celular, uma vez que conta com uma capa de silicone interna, e uma segunda camada de material que remete ao couro que abraça o celular. O modelo de capa tem fecho magnético e conta com um porta volume que abriga até dois cartões. Além disso, a capa carteira ainda adiciona funcionalidades ao aparelho, pois permite posicioná-lo na horizontal para assistir a filmes e séries. A capa é vendida na Amazon por R$ 265.

Produto desta matéria | TechTudo PORTA-CARTÃO Capa carteira de couro iPhone 14 Pro R$ 265 IR À LOJA

Todas as ofertas de Capa carteira de couro iPhone 14 Pro × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PORTA-CARTÃO Capa carteira de couro iPhone 14 Pro R$ 265 IR À LOJA

7. Capinha câmera (R$ 87)

8 de 9 Capa câmera para iPhone 14 Plus — Foto: Reprodução/Amazon Capa câmera para iPhone 14 Plus — Foto: Reprodução/Amazon

Diferente e original, a capa tem o formato de uma câmera vintage. O modelo ficou conhecido por ser utilizado pela personagem da série Emily em Paris e está disponível em quatro cores: branca, prata, rosa choque e rosa claro. Trata-se de uma capinha de silicone macio com uma adição exterior do material da câmera. Como adicional, o modelo ainda conta com uma alça para carregar o aparelho. A capinha em formato de câmera é vendida na Amazon por R$ 87.

Produto desta matéria | TechTudo CÂMERA Capinha câmera iPhone 14 Plus R$ 87 IR À LOJA

Todas as ofertas de Capinha câmera iPhone 14 Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CÂMERA Capinha câmera iPhone 14 Plus R$ 87 IR À LOJA

8. Case flip com porta cartão (R$ 154)

9 de 9 Capa flip com porta cartão para iPhone 14 Plus — Foto: Reprodução/Amazon Capa flip com porta cartão para iPhone 14 Plus — Foto: Reprodução/Amazon

Feita em uma combinação de um material que remete ao couro e metal, a capa flip ainda conta com um porta cartões. A peça em metal que protege as câmeras ainda pode ser movida para apoiar o aparelho na horizontal, tal qual o modelo carteira, mas sem adicionar tanto volume ao aparelho. A capa é vendida em dez combinações diferentes de cores, que variam desde o azul, mais sóbrio, até cores mais chamativas, como a combinação de rosa e verde. O valor cobrado pela capa é de R$ 154 na Amazon.

Produto desta matéria | TechTudo PROTEGIDO Capa com proteção para câmera iPhone 14 Pro R$ 24 IR À LOJA

Todas as ofertas de Capa com proteção para câmera iPhone 14 Pro × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PROTEGIDO Capa com proteção para câmera iPhone 14 Pro R$ 24 IR À LOJA