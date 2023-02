Capas para iPhone 14 Pro Max: seis opções a partir de R$ 19

Antes de fazer a aquisição da capinha, o usuário deve sempre ficar atento às medidas do dispositivo: 160,7 x 77,6 x 7,85 mm (A x L x P). Originalmente, o iPhone 14 Pro Max é comercializado nas cores Preto‑espacial, prateado, dourado, roxo‑profundo. Nas linhas a seguir, confira a seleção de capas a partir de R$ 19 para o telefone topo de linha da gigante de Cupertino.

A capinha fina e translúcida é revestida com poliuretano termoplástico, que é um tipo de plástico que em alguns aspectos podem ser associadas à borracha. Segundo o fabricante, o modelo resiste a arranhões, impactos e rasgos.

2 de 7 Capa básica para iPhone 14 Pro Max — Foto: Reprodução/Amazon Capa básica para iPhone 14 Pro Max — Foto: Reprodução/Amazon

O corte desta capa básica permite fácil acesso aos botões sem a necessidade de remover o acessório. O modelo básico tem como característica ser leve e flexível. O item é comercializado por R$ 19 no site da Amazon.

Produto desta matéria | TechTudo TRANSPARENTE Capa Transparente iPhone 14 Pro Max R$ 19 IR À LOJA

2. Transparente de silicone (R$ 29)

Outra alternativa de capa transparente é o acessório produzido com o material de silicone. O produto apresenta proteção contra amarelamento. Com isto, o usuário não vai ter um acessório com aspecto desgastado com o passar do tempo. O produto ainda é antichoque e anti-impacto.

3 de 7 Modelo transparente com material de silicone — Foto: Reprodução/Amazon Modelo transparente com material de silicone — Foto: Reprodução/Amazon

Este tipo de case é a melhor escolha para os consumidores que adoram o design do iPhone 14 Pro Max, buscam proteger o aparelho e não querem deixar de exibir as cores e a estética originais do aparelho. A capa transparente é vendida por R$ 29.

Produto desta matéria | TechTudo SILICONE Capa transparente silicone iPhone 14 Pro Max R$ 29 IR À LOJA

3. Translúcida de silicone (R$ 68)

4 de 7 O modelo traz maior espessura e resiste melhor ao impacto gerado por quedas — Foto: Reprodução/Amazon O modelo traz maior espessura e resiste melhor ao impacto gerado por quedas — Foto: Reprodução/Amazon

A capa de translúcida é fabricada com silicone premium que possui maior espessura e tende a resistir melhor ao impacto ocasionado por quedas. O produto apresenta estrutura dupla para proteger o aparelho, além de proteção antichoque. A capa conta com estética fina e elegante. A case está disponível na cor transparente fumê. Na Amazon, ela é encontrada por R$ 68.

Produto desta matéria | TechTudo TRANSLÚCIDA Capa translúcida silicone iPhone 14 Pro Max R$ 68 IR À LOJA

4. Case com airbags de dispersão de impacto (R$ 119)

Para o usuário que deseja uma capa que ofereça maior proteção, a marca Dadanism produziu um acessório com airbags de dispersão de impacto. Este item oferece uma estrutura anticolisão nos quatro cantos do iPhone com amplitude em torno de 360°. Na prática, segundo o fabricante, o telefone não deve sofrer danos mesmo que seja derrubado 10.000 vezes de 4,5 metros de altura.

5 de 7 A capinha permite carregamento sem fio sem remover a capa do telefone — Foto: Reprodução/Amazon A capinha permite carregamento sem fio sem remover a capa do telefone — Foto: Reprodução/Amazon

Outro destaque é o anel de proteção de câmera em metal. Com isto, o produto deve garantir a absorção do impacto nas lentes das câmeras em caso de quedas. Além disso, a case dispõe de textura antiderrapante projetada com precisão para trazer uma aderência mais firme e material anti-impressão digital. Disponível na cor roxo escuro, ele pode ser encontrado por R$ 119.

Produto desta matéria | TechTudo AIRBAGS Capa dispersão de impacto iPhone 14 Pro Max R$ 119 IR À LOJA

5. Capa com bloqueio magnético (R$ 159)

A capinha anti-impacto da kingshield apresenta compatibilidade para fornecer carregamento sem fio rápido. Caso o usuário não queira compartilhar a bateria, um diferencial são os 36 ímãs embutidos que tendem a garantir um bloqueio seguro contra qualquer carregador ou acessório estilo MagSafe. A única cor disponível é o preto. O preço do produto é R$ 159 na internet.

6 de 7 O design conta com proteção para o conjunto de lentes — Foto: Reprodução/Amazon O design conta com proteção para o conjunto de lentes — Foto: Reprodução/Amazon

Sobre o material, o modelo conta com uma composição especial de TPU e policarbonato. De acordo com o fabricante, o produto contempla proteção Air-Guard, que deve garantir resistência para absorver impacto contra grandes quedas. Já a parte traseira do telefone é coberta com acrílico resistente. Com isto, a capa permite resistência três vezes maior contra arranhões do que o policarbonato e resiste ao amarelamento para manter o telefone com aspecto de limpo.

Produto desta matéria | TechTudo MAG SAFE Capa bloqueio magnético iPhone 14 Pro Max R$ 159 IR À LOJA

6. Capa carteira (R$ 29)

7 de 7 Acessório tem espaço para levar um ou dois cartões — Foto: Reprodução/Amazon Acessório tem espaço para levar um ou dois cartões — Foto: Reprodução/Amazon

Esta capinha apresenta um compartimento estilo estojo que serve para o usuário guardar cartões de crédito e dinheiro. Na prática, a case possibilita ao usuário não necessitar de uma carteira. Ela traz disponibilidade de distintas cores como azul, preto, roxo e verde. O corte apresenta fácil acesso a todos os botões, portas e sensores. Já o material conta com revestimento feito de TPU. O preço do acessório é R$ 29.

Produto desta matéria | TechTudo CARTEIRA Capa carteira iPhone 14 Pro Max R$ 29 IR À LOJA

