Capas para iPhone 14 Pro: oito opções a partir de R$ 24

As capas para iPhone 14 Pro podem ser boas aliadas na proteção da estrutura do celular. É possível encontrar capinhas que conciliam segurança e personalização, visto que os artigos oferecem diversas cores e acabamentos. Além de ajudarem a reduzir o impacto em eventuais quedas, algumas ainda podem servir como suporte para apoiar o celular na horizontal, por exemplo. O investimento nos acessórios pode variar entre R$ 24 e R$ 720, uma faixa de preço bastante ampla e que muda conforme as características desejadas.

Apesar da distinção em termos valores e especificações, todas as cases devem atender às medidas do modelo de 6,1 polegadas do iPhone 14 Pro, que são de 147,5 x 71,5 x 7,85 mm. Confira oito opções em detalhes nas linhas a seguir.

1. Capa transparente da Apple (R$ 575)

A capa transparente pode ser uma boa pedida para amantes de produtos da maçã, visto que é um item original da fabricante e pode ser encontrado no site oficial da Apple. Além disso, ela tem a composição transparente, o que deve soar como uma vantagem aos consumidores que procuram um produto que garanta proteção sem interferir no design do iPhone 14 Pro.

Capa transparente pode ser encontrada na loja virtual da Apple — Foto: Reprodução/Apple

Outra característica relevante do acessório em questão é sua construção com ímãs integrados. Isso permite que o celular seja carregado na modalidade sem fio, via MagSafe, sem que seja necessário remover a capa. O artigo pode ser encontrado por cerca de R$ 575.

2. Capa de silicone da Apple (R$ 575)

A capa de silicone deve se destacar entre o público que gosta de adicionar cores diferentes ao arranjo do celular. Isso porque a case oferece até oito tons diferentes, entre vermelho, preto, lilás, verde, amarelo, roxo, rosa e azul. Ela conta com recortes para acomodar as lentes da câmera e também a entrada para o carregador, de modo a possibilitar o uso em diversas situações.

Modelo é vendido em diversas cores, entre elas preto, lilás e verde — Foto: Reprodução/Apple

Assim como a opção transparente, mencionada acima, esta também investe em imãs que permitem o carregamento wireless mesmo com o uso da capinha. É possível, ainda, conectar outros acessórios na case, como o porta-cartões, se une à estrutura por meio do sistema de magnetismo. O item pode ser encontrado por R$ 575.

3. Capa de couro da Apple (R$ 720)

Consumidores mais criteriosos podem ver na capa de couro uma opção interessante. O material, segundo a Apple, é resistente e promete conferir uma proteção significativa ao iPhone 14 Pro contra quedas e arranhões. No entanto, a própria fabricante alerta que o eventual contato com o MagSafe pode deixar algumas marcas ao longo do tempo.

Modelo permite carregamento via MagSafe durante o uso da case — Foto: Reprodução/Apple

Apesar de ser ligeiramente rígida, a case não deve apresentar dificuldades para encaixar no aparelho. Também não deve adicionar volume significativo no smartphone. Disponível no site da Apple por R$ 720, a capinha é vendida nas cores laranja, verde, vermelho, tinto e meia-noite.

4. Capa à prova d'água (R$ 114)

Outra opção disponível no mercado é a capa à prova d’água. Ela investe em uma estrutura que promete reduzir o impacto em caso de quedas e também impermeabilizar o celular quando estiver em contato com líquidos. O público-alvo é formado por pessoas que gostam de fazer cliques subaquáticos e gostariam de reforçar a segurança do seu iPhone 14 Pro. A ficha técnica indica que o produto conta com certificação IP68, também presente no celular, que confere resistência à água em profundidade de até 10 m por uma hora.

Capa conta com proteção IP68 — Foto: Reprodução/Amazon

Vale mencionar, também, que a case envolve todo o dispositivo, inclusive a tela. Isso pode soar como vantagem para quem deseja proteger não só a traseira, mas também o display do aparelho. O produto em questão pode ser encontrado por cerca de R$ 114 na Amazon.

5. Capa com proteção para a câmera (R$ 24)

O cuidado com as lentes é um ponto considerável na hora de escolher uma capa, sobretudo em aparelhos que têm módulos salientes e que acabam por ficar ressaltados. Por isso, alguns modelos de capinhas disponibilizam mecanismos que podem proteger também os sensores do arranjo. A case em questão opera neste sentido ao implementar uma espécie de tampa deslizável na altura da câmera do iPhone 14 Pro.

Capinha dispõe de proteção para as lentes do arranjo fotográfico — Foto: Reprodução/Amazon

Assim, quando as lentes não estiverem em uso, o consumidor pode deixá-las cobertas e, quando quiser utilizá-las, basta afastar a tampa para fazer um registro. Isso também pode reforçar a privacidade do usuário, uma vez que os sensores passarão a maior parte do tempo cobertos. De modo geral, a case tem estrutura transparente e detalhes que variam entre verde, vermelho e preto. Interessados podem encontrar o item na Amazon por a partir de R$ 24.

Capa anti-impacto tem acabamento texturizado — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo em questão deve se destacar entre aqueles que têm a proteção anti-impacto como prioridade. Com design simples, a case conta com um acabamento estilizado, em preto, que promete conferir um uso ergonômico. O acessório traz relevo na parte da câmera e também na borda que protege a tela, além de recortes que liberam entradas para cabos e acesso a botões. Apesar da estrutura trabalhada, a fabricante destaca que, neste item, a prioridade é a segurança em caso de queda. Consumidores interessados devem encontrar o artigo na casa dos R$ 109 no varejo online.

7. Capa com interior aveludado (R$ 31)

Esta capa conta com uma estrutura interna aveludada, o que pode ser interessante para quem procura um material que garanta a integridade do aparelho enquanto estiver em contato com o acessório. A parte externa, por sua vez, tem o silicone como material. Outro ponto relevante é que a case envolve lente por lente no arranjo fotográfico, o que pode ser considerado um diferencial em termos de segurança para os sensores.

Case traz interior aveludado — Foto: Reprodução/Amazon

De acordo com as coordenadas da distribuidora, o produto não deve alterar o volume do aparelho e promete um encaixe descomplicado. Com recortes para saídas e botões, a capinha tem acabamento nas cores azul, preto, cinza, roxo, verde e vermelho. O item custa cerca de R$ 31 no varejo online.

8. Capinha com suporte (R$ 79)

Uma alternativa à capinha transparente da Apple é a case Gorila Shield, também transparente. Ela opta por uma combinação de TPU e acrílico em sua composição, o que pode ajudar na proteção do iPhone 14 Pro em caso de tombos. Junto com a tecnologia de absorção de impacto, marca presença a certificação militar, um diferencial em termos de segurança contra quedas e outras situações adversas.

Capinha traz suporte para apoiar o telefone na horizontal — Foto: Reprodução/Amazon

Além disso, o item também confere uma alça reclinável que permite acomodar o celular na horizontal sem precisar das mãos. O produto pode ser encontrado na loja da Gorila Shield por cifras que partem de R$ 79.