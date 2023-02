Capas para iPhone 14: seis opções a partir de R$ 19

As capas para o iPhone 14 estão disponíveis para oferecer proteção e aumentar a vida útil do celular da Apple . Existem várias opções disponíveis no mercado. Com isso, alguns modelos de capinhas também conseguem oferecer um aspecto personalizado ao dispositivo, seja por meio de cores ou acabamento distintos.

Antes de comprar a capinha, o usuário deve estar atento às medidas do iPhone 14. O dispositivo apresenta uma tela de 6,1 polegadas e proporções de 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (A x L x P). Com o preço de lançamento de R$ 7.599, o aparelho da Apple chegou ao Brasil em setembro de 2022. Atualmente, o aparelho é comercializado no site da Amazon por R$ 5.858 — queda de R$ 1.741. Confira a seguir algumas opções por valores a partir de apenas R$ 19.

2 de 7 A capinha transparente para iPhone 14 é bastante flexível — Foto: Reprodução/Amazon A capinha transparente para iPhone 14 é bastante flexível — Foto: Reprodução/Amazon

A capa transparente para o iPhone 14 é a opção mais simples no mercado. O grande diferencial do modelo é o fato de o produto ser discreto e, principalmente, valorizar a cor original do smartphone. Entre as características, o modelo apresenta um perfil fino e conta com antichoque. O material da capa é de silicone, que oferece boa resistência e deve proteger contra impactos e arranhões. O preço oficial do acessório é R$ 19.

2. Capa aveludada colorida (R$ 37)

Já o usuário que deseja uma capinha colorida com o interior aveludado, este modelo pode ser uma opção. Não vão faltar opções. Ao todo, a fabricante Onyk oferece doze tonalidades de cores: azul claro, azul royal, branco, lilás, marrom, preto, rosa, rosa pink, roxo, verde claro, verde escuro e vermelho.

3 de 7 Capa traz o interior aveludado — Foto: Reprodução/Amazon Capa traz o interior aveludado — Foto: Reprodução/Amazon

O item se encaixa exatamente aos botões de volume, ao botão lateral e as curvas do aparelho sem deixá-lo volumoso. Na prática, o acessório deve oferecer uma pegada firme com o intuito de manter o aparelho confortável na mão do usuário. O material da capa é o TPU, que promete grande resistência e deve proteger contra impactos e arranhões. O preço oficial do acessório é R$ 37.

3. Capa de silicone (R$ 68)

4 de 7 Case apresenta proteção extra para o conjunto de câmeras — Foto: Reprodução/Amazon Case apresenta proteção extra para o conjunto de câmeras — Foto: Reprodução/Amazon

A capa translúcida é fabricada com material premium, que possui maior espessura, resistindo melhor ao impacto gerado por quedas. Isso ocorre pois o item oferece estrutura dupla de proteção. Embora possa ser um acessório básico, ele conta com um design fino e elegante. A capinha está disponível na cor preta e roxa. Ela é vendida por R$ 68 na Amazon.

4. Kit capa transparente e bateria MagSafe (R$ 147)

O kit com o carregador de bateria MagSafe em conjunto com a capinha apresenta uma estrutura reforçada de acrílico pensada para não interferir no carregamento do iPhone 14. Em relação ao acabamento transparente, o produto da fabricante ‎Phone Palace pode contemplar usuários que buscam por opções que protejam o celular, mas que não interfiram na estética original do telefone.

5 de 7 Kit contempla a bateria Bateria MagSafe — Foto: Reprodução/Amazon Kit contempla a bateria Bateria MagSafe — Foto: Reprodução/Amazon

Além disso, os recortes da capinha acomodam todos os botões do dispositivo da Apple e também o módulo da câmera, que apresenta uma espécie de relevo para evitar eventuais riscos de danificar as lentes. Este produto é comercializado a partir de R$ 147.

5. Capa antichoque com camada dupla (R$ 259)

6 de 7 Case antichoque oferece dupla proteção contra impactos e arranhões — Foto: Reprodução/Amazon Case antichoque oferece dupla proteção contra impactos e arranhões — Foto: Reprodução/Amazon

A case de camadas duplas da Spigen é um produto pensado para manter a segurança do iPhone 14 em caso de quedas. A capa é formada por uma combinação de uma camada rígida e outra flexível em plástico. O acessório ainda revela uma tecnologia de almofada de ar para absorção de choque. Este modelo só pode ser encontrado na cor preta e por cifras que partem de R$ 259 no site da Amazon.

6. Capa antichoque (R$ 109)

7 de 7 Fabricante recomenda não usar álcool para limpar a capinha — Foto: Reprodução/Amazon Fabricante recomenda não usar álcool para limpar a capinha — Foto: Reprodução/Amazon

Já o modelo Onyx da mesma fabricante também é uma boa opção para os usuários que procuram um rigoroso controle de qualidade para proteger o seu dispositivo. Outras características do produto tendem a ser a alta flexibilidade e a proteção antichoque. Além disso, a case também promete bom desempenho na resistência contra óleos, gorduras e oxidação. Disponível na tonalidade preto, o acessório custa R$ 109.

