Carnaval 2023: 5 TVs para assistir aos desfiles das escolas de samba

TVs são ideais para assistir aos desfiles de samba do Carnaval 2023, que estão marcados para serem exibidos em 17 e 18 de fevereiro. As televisões nesta lista apresentam alta qualidade, entre HD, Full HD e resolução até 4K. Empresas como LG , Samsung e Philips disponibilizam modelos por preços a partir de R$ 999 , como é o caso da LG 24TL520S, que apresenta resolução HD de 1366 x 768 pixels e tela LED de 24 polegadas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já a Philips 50PUG7406/78 traz resolução 4K e sistema operacional Android TV por valores que partem de R$ 2.499. Outra opção é a LG OLED55C1, que conta com painel OLED e som surround por cerca de R$ 4.999. Veja a seguir cinco TVs para assistir aos desfiles das escolas de samba em 2023.

1 de 2 Lista reúne 7 TVs para assistir aos desfiles das escolas de samba durante o Carnaval 2023 — Foto: Rafael Leite/TechTudo Lista reúne 7 TVs para assistir aos desfiles das escolas de samba durante o Carnaval 2023 — Foto: Rafael Leite/TechTudo

1. LG 24TL520S - a partir de R$ 999

A LG 24TL520S é de 24 polegadas com resolução HD de 1366 x 768 pixels e tela LED. É um modelo versátil que pode ser utilizado como monitor ou TV e conta com o recurso com visão ampliado, tanto na vertical como na horizontal. Ela possui sistema webOS 3.5, que permite aproveitar a internet ao máximo, acessando aplicativos e apps de streamings. Outra possibilidade é o aparelhamento de smartphones, computadores e tablets pelo Screen Share. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 999.

O áudio é estéreo e o aparelho ainda conta com duas entradas HDMI, uma entrada USB, entrada para antena e entrada para componente composto. Acompanha fonte de alimentação bivolt e controle remoto. Compradores avaliaram o item com nota 4,8 de 5 com elogios ao custo-benefício e um alerta sobre a proximidade das entradas HDMI que podem dificultar a instalação.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: entradas HDMI são muito próximas e podem dificultar instalação

A Samsung UN32T4300AGXZD é um modelo de 32 polegadas com resolução HD de 1366 x 768 pixels. O aparelho conta com processador Hyper Real, taxa de atualização de 60 Hz, contraste alto e modo filme que proporciona uma experiência semelhante a do cinema ao assistir filmes e produções, confirma a fabricante sul-coreana. Para o áudio tem dois canais de alto-falantes e a tecnologia Dolby Digital Plus. O modelo é encontrado por cerca de R$ 1.234.

O serviço smart é operado pelo sistema Tizen, próprio da marca e o item permite o espelhamento de smartphone. O modelo possui duas entradas HDMI, uma entrada USB, uma entrada de composto AV e uma entrada LAN, além de saída de áudio. Acompanha controle remoto e base para apoio na cor preto. Compradores no site da Amazon avaliaram com nota 4,7 de 5 com pontuaram para a qualidade da TV e controle intuitivo.

Prós: taxa de atualização de quadros de 60 Hz

taxa de atualização de quadros de 60 Hz Contras: não conta com função comando de voz

A LG 32LQ621CBSB.AWZ pode ser uma alternativa interessante para os que buscam um modelo mais em conta. Este aparelho vem com tela LED de 32 polegadas com resolução HD de 1366 x 768 pixels, proporção de 16:9 e taxa de atualização de 60 Hz. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 1.267.

De acordo com a fabricante, a TV acompanha base para apoio, parafusos, controle remoto, cabo de força e manual de instruções. Além disso, o modelo também é compatível com os assistentes virtuais Google Assistente e Alexa. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores destacam o fato de o televisor vir com diversos aplicativos de streaming já instalados.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: monitor é um modelo de abertura

A Philips 50PUG7406/78, por exemplo, é o modelo ideal para quem procura uma TV com dimensões maiores que as convencionais e promessa de som e visual de qualidade. Ela é uma opção interessante para quem procura uma experiência maior durante as exibições das escolas de samba. Esse modelo conta com uma tela de 50 polegadas e resolução 4K. Além disso, o televisor apresenta sistema Android TV, comando de voz, Google Assistente, Dolby Atmos e Bluetooth 5.0. O modelo é encontrado por cerca de R$ 2.499.

Para um visual mais limpo e completo, esse modelo conta com um formato sem bordas. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 78% de suas avaliações e se destaca pela facilidade de instalação e precisão no controle do volume, além da qualidade visual. Porém, vale ressaltar que consumidores apontam para um contraste de cores bastante alto e não pode ser escolha confortável para ambientes pequenos.

Prós: borda infinita e Android TV

borda infinita e Android TV Contras: contraste e brilho mais alto que as convencionais

2 de 2 LG OLED55C1 traz tecnologias Dolby Vision e Dolby Atmos — Foto: Divulgação/LG LG OLED55C1 traz tecnologias Dolby Vision e Dolby Atmos — Foto: Divulgação/LG

A LG OLED55C1 possui tela ultrafina de 55 polegadas e qualidade de reprodução em 4K UHD com resolução de 3840 x 2160 pixels. Seu painel OLED com pixels que se auto iluminam pode reproduzir pretos puros e sem “efeito halo”, proporcionando uma qualidade mais superior e confortável. O modelo também vem equipado com Gallery Stand e pode ser pendurada na parede e usada como quadro decorativo quando não estiver ligada. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 4.999 para comprar o produto.

Com sistema de som surround e compatibilidade com funções como o Dolby Atmos e Vision IQ, a TV promete uma maior imersão ao assistir produções que pedem uma qualidade superior. Ela é compatível com Alexa e Google Assistente, tem sistema operacional webOS 6.0, processador a9 Gen 4 e frequência nativa de 120 Hz. Ela é avaliada com nota 4,9 de 5, e consumidores elogiam a qualidade da imagem e de som do modelo, mas criticam sua aparência frágil.

Prós: tela OLED

tela OLED Contras: televisor é frágil

