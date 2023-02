Carnaval: 5 funções para proteger os seus apps de banco durante a folia

Proteger os aplicativos de bancos digitais é uma ação importante a ser tomada pelos foliões neste período de Carnaval de 2023. As medidas estão disponíveis em diversos apps, tanto no Android quanto no iPhone ( iOS ), e funcionam como cuidados extras, que ajudam a minimizar os impactos ou impedir possíveis furtos e roubos durante a festa. Entre as opções de segurança estão, por exemplo, a autenticação em duplo fator, manter apps ocultos da tela de início e ainda utilizar impressão digital e reconhecimento facial. Com a ativação destes recursos, o acesso aos aplicativos de bancos são restringidos. Nas próximas linhas, saiba quais são e como usá-los.

📝 Qual o melhor banco digital para abertura de conta jurídica? Comente no Fórum do TechTudo

1. Modo rua

O “Modo Rua” é uma funcionalidade do Nubank que limita o valor máximo de transações feitas pelo app quando o usuário estiver fora de uma rede de internet cadastrada como segura por ele. Esse limite, permitido em aparelhos Android e iOS, se aplica a transferências como Pix e TED, e também serve para pagamentos de boletos. Caso queira realizar transações acima do limite estipulado fora das redes sem fio que escolheu como seguras, será preciso fazer uma autenticação por reconhecimento facial.

Para ativar a funcionalidade, vá no símbolo do seu perfil e, em seguida, abra a opção “Modo Rua”. Aperte em “Definir valor máximo para transações" e acrescente o valor. O app também pedirá o cadastro das suas redes Wi-Fi e irá solicitar confirmação da sua identidade via reconhecimento facial.

2. Acesso aos apps com biometria

Ativar a biometria para acessar os apps de bancos é outro ajuste que pode tornar os bancos digitais mais seguros. O Touch ID (impressão digital) e o Face ID (reconhecimento facial) são sistemas de reconhecimento que contribuem na confirmação de identidade do usuário, e que dificilmente podem sofrer falsificações pelos sensores e câmeras. No caso do iPhone, essas opções são ainda mais seguras por contar com o sistema de sensor tridimensional e câmera infravermelha para o reconhecimentos.

Para ativar o procedimento de impressão digital, abra o app do seu banco e vá até o campo “Segurança”, que pode estar dentro das configurações. Em seguida, ative a função de acesso ao aplicativo por meio de biometria. Para acrescentar o reconhecimento facial, basta ir na parte de configurar a funcionalidade, e, em seguida, aproximar a câmera ao rosto e clicar em “Confirmar” ou “Ok”. Vale lembrar que o recurso é uma camada extra de proteção.

3. Autenticação em duplo fator

A autenticação de dois fatores garante uma camada extra de proteção aos aplicativos dos bancos. O recurso é utilizado para impedir o acesso não autorizado ao app, uma vez que, além da senha, é preciso fornecer uma segunda informação, que pode variar entre um código de SMS, PIN, ou uma segunda senha de conhecimento apenas do correntista. Isso é válido principalmente caso tentem acessar o seu app por outro celular.

É importante lembrar de nunca compartilhar esse código com terceiros, evitando invasões e acesso às informações privadas. Ainda, caso seja o seu celular seja roubado, a dica é bloquear o SIM por completo. Veja como aqui.

4. Usar a Pasta Segura em celulares Samsung

A Pasta Segura ajuda a guardar arquivos confidenciais em smartphones mais recentes da Samsung. Além de fotos e documentos, o recurso protege também aplicativos com criptografia e processos de autenticação, que contam com senhas, PINs, padrões e biometria, e dificultam o acesso de terceiros. Para ativar a função, procure por “Tela de Bloqueio e Segurança”, dentro das configurações. No atalho “Pasta Segura”, faça o login com a conta da Samsung e escolha qual formato de senha, seja PIN ou padrão, por exemplo, será aplicado.

Após esconder os apps, haverá um atalho visível escrito como “Pasta Segura”, que pode ser renomeado em “Personalizar ícone”. Ou ainda, é possível ocultar a pasta. Para isso, toque nos três pontinhos na Pasta Segura e, em “Configurações”, e desative a opção “Exibir Pasta Segura”.

5. Ocultar os apps de banco da busca e tela de início

É possível ocultar também os aplicativos de banco da tela de início do celular, tanto em celulares Android e iOS. No iPhone, há um recurso nativo para a remoção do aplicativo da biblioteca de apps, dificultando que outras pessoas não encontrem o aplicativo, inclusive em caso de roubos. Para isso, basta pressionar o ícone do app e escolher “Remover app”. Depois, siga até os ajustes, aperte sobre o aplicativo e pressione “Siri e Busca”. Para dificultar o acesso visível do aplicativo no celular, desabilite as chaves ao lado de "Mostrar App na Busca", "Mostrar na Tela de Início" e "Sugerir App".

No Android, apenas através da Pasta Segura da Samsung há a possibilidade de que os aplicativos sejam inteiramente ocultados. Modelos da Xiaomi também têm um recurso similar. Veja como ele funciona aqui.

