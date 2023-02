O carregador por indução pode ser uma alternativa para recarregar um dispositivo sem que seja preciso lidar com cabos, já que o funcionamento ocorre apenas por toque. Empresas como ELG, i2GO, Geonav e Anker oferecem modelos por valores que partem de R$ 68 , como é o caso da ELG WQ1WH, que possui 2 amperes (A) de potência e é compatível com os principais smartphones do mercado. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já o MPISG, da Geonav, acompanha um mouse pad, é compatível com qualquer sistema que utiliza o padrão de carregamento por indução, também conhecido como Qi, e pode ser visto por aproximadamente R$ 152. Outra alternativa é o PoweWave II Pad, da Anker, que promete ajustar de maneira automática a potência que melhor se adeque ao dispositivo de recarga. O item é ofertado por cerca de R$ 198. Veja a seguir cinco carregadores por indução para comprar no Brasil.

1 de 1 Carregador por indução: veja 5 modelos por preços a partir de R$ 68 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Carregador por indução: veja 5 modelos por preços a partir de R$ 68 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. ELG WQ1WH – a partir de R$ 68

A opção mais em conta desta lista é o WQ1WH, da ELG. De acordo com a fabricante, o modelo é compatível com diversos modelos de smartphones e outros dispositivos com padrão Qi. O equipamento trabalha em uma tensão de 5 volts (V) e possui uma potência de 2 A. O item está disponível nas cores branco e preto por preços que partem de R$ 68.

A marca reforça que o aparelho pode carregar qualquer dispositivo a uma distância máxima de 5 mm e também possui uma luz LED para indicar o funcionamento. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4 de 5 estrelas e os compradores destacam que o equipamento cumpre com o prometido. Porém, alguns reclamam que ele é lento na hora de realizar as recargas.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns usuários se queixam que as recargas do aparelho são lentas

2. i2GO PROBAT004 – a partir de R$ 89

O PROBAT004, da i2GO, é mais uma alternativa para quem busca um carregador por indução. Segundo a marca, o dispositivo possui um design slim, conta com uma base antiderrapante e é compatível com os principais modelos de smartphones do mercado, que utilizam o padrão Qi. O modelo opera em uma tensão de 9 V e conta com uma potência de 2 A. O produto é vendido por cerca de R$ 89.

A fabricante destaca que a eficiência do carregamento é maior que 80%, já o alcance pode variar de 3 mm a 8 mm. O equipamento é avaliado com 4,1 de 5 estrelas na Amazon eos compradores o descrevem como leve e funcional. Porém, alguns consumidores se mostram insatisfeitos com o tempo de recarga, que pode alcançar cerca de quatro horas.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: pode sofrer de lentidão na hora de realizar as recargas

3. Geonav QI10WG – a partir de R$ 142

O QI10WG, da Geonav, pode ser outra escolha para os que buscam praticidade. De acordo com as especificações, o equipamento é constituído de vidro e borracha antideslizante, que visa manter o smartphone fixo na base. A marca aponta que o aparelho pode carregar dispositivos da Apple, como o iPhone, em uma potência de 7,5 W. Já o carregamento em celulares Android é feito a 10 W. O item é comercializado por aproximadamente R$ 142.

Segundo dados da marca, a eficiência do carregamento é menor ou igual a 75% e o alcance máximo para funcionamento é de 10 mm. A conexão do QI10WG é feita via cabo micro USB. O produto é avaliado com 4,1 de 5 estrelas e, os compradores elogiam o design do item e a qualidade do material. No entanto, ele também sofre das críticas de lentidão na hora da recarga.

Prós: permite carregar um dispositivo com uma distância de até 10 mm

permite carregar um dispositivo com uma distância de até 10 mm Contras: eficiência de 75%, menor que a do item anterior

4. Geonav MPISG – a partir de R$ 152

O MPISG, da Geonav, é uma das opções mais diferenciadas desta lista, pois vem junto de um mouse pad, que permite carregar smartphones e mouses sem fios, compatíveis com o padrão Qi. De acordo com a fabricante, o produto é confeccionado em tecido de vinílico (um material composto por substâncias recicláveis) que promete não desfiar. O acessório pode ser adquirido pela economia de R$ 152.

A marca aponta que o MPISG pode ser conectado a um carregador Quick Charge, de 18 W (não incluso), que permite carregar um aparelho Android a uma potência de 10 W e um iPhone a 7,5 W. Com um carregador comum, o processo será realizado a 5 W. Na Amazon, o acessório é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e, os compradores elogiam o design, o fato de ele não aquecer e de conseguir carregar 100% da bateria. Contudo, alguns apontam que a recarga pode ser lenta quando o equipamento está conectado a um carregador convencional.

Prós: formato diferenciado

formato diferenciado Contras: não acompanha um carregador Quick Charge, que proporciona uma recarga mais rápida

5. Anker PoweWave II Pad – a partir de R$ 198

O Anker PoweWave II Pad é a opção mais cara desta lista. Segundo as especificações da marca, o aparelho dispõe de anéis antiderrapantes, que visam impedir que o smartphone deslize da base, mesmo nos momentos em que ele vibra. O item também possui uma potência de 10 W e libera uma corrente de 1,67 A. O produto está disponível por cerca de R$ 198.

Ele é compatível com os aparelhos que possuem o padrão Qi, o que inclui smartphones, fones de ouvido e smartwatches. A marca destaca que o acessório ajusta o nível da carga de acordo com o dispositivo, que pode variar de 5 W, 7,5 W, 10 W e 15 W. Já o alcance máximo permitido é de 5 mm. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores se mostram satisfeitos com o equipamento. Embora alguns compradores elogiem a velocidade de recarga, outros consideram o processo lento.

Prós: é compatível com diversos equipamentos

é compatível com diversos equipamentos Contras: o alcance é inferior ao de outros itens desta lista

