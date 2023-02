Carregador portátil: 7 modelos por a partir de R$ 83

Um carregador portátil pode ser uma opção para carregar o celular em ambientes que não têm tomadas. Para escolher o modelo certo, é preciso estar atento ao consumo de miliampere-hora ( mAh ) que a bateria do smartphone consome. Empresas como Samsung , Geonav , Energizer, i2GO e Anker oferecem opções por preços a partir de R$ 83 , como é o caso do Geonav PB6KWT, que possui duas saídas USB de 2,1 ampere (A) e uma entrada micro USB. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já o PowerCore, da Anker, vem com um design compacto, possui 13000 mAh e está acessível por aproximadamente R$ 299. Outra escolha é o EB-P1100CSPGBR, da Samsung, que promete oferecer um carregamento rápido, possui sistema de proteção contra curto-circuito e é visto por cerca de R$ 346. Acompanhe sete modelos de carregadores portáteis disponíveis no Brasil.

1. Geonav PB6KWT – a partir de R$ 83

O PB6KWT, da Geonav, é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com a fabricante, o item possui uma capacidade de 6.000 mAh, sistema de proteção contra sobrecargas, compatibilidade com Android e iOS, duas conexões USB de 2,1 A cada (que totalizam 4,2 A) e uma porta micro USB. O modelo está disponível nas cores branco e azul, por valores que se iniciam em R$ 83.

Além de smartphones, a marca destaca que a bateria também pode ser utilizada em outros dispositivos que aceitam conexões USB, como caixas de som, tablets e fones de ouvido. Outra característica é que o acessório possui quatro luzes de LED para indicar os níveis de cargas em 25%, 50%, 75% e 100%. O produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e os compradores afirmam que o dispositivo é funcional e elogiam o tamanho compacto. Porém, alguns reclamam que a recarga dele é lenta e não é muito durável.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não possui sistema para carregamento rápido

2. Energizer UE10036 – a partir de R$ 115

O UE10036, da Energizer, é mais uma opção de carregador portátil. Segundo as especificações da fabricante, o modelo vem com uma bateria de lítio com capacidade de 10.000 mAh, além de duas portas USB-A, o que possibilita carregar mais de um aparelho por vez. Assim como o item anterior, este também possui proteção contra sobrecargas elétricas. O modelo pode ser adquirido a partir de R$ 115.

O carregador vem equipado com um visor LCD, que apresenta a quantidade de carga disponível na bateria. No site da Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os consumidores destacam positivamente a velocidade de carregamento, o fato de ele não aquecer e a possibilidade de ele permitir carregar dois celulares simultaneamente. No entanto, alguns reclamam que ele não possui entrada USB-C.

Prós: visor LCD que permite visualizar a quantidade de carga da bateria

visor LCD que permite visualizar a quantidade de carga da bateria Contras: alguns usuários reclamam que ele não possui entrada USB-C

3. i2GO Plus BAT011 – a partir de R$ 119

Este modelo da i2GO é mais uma alternativa para quem busca um carregador portátil. De acordo com a marca, o item dispõe de uma bateria com 10.000 mAh, que pode oferecer quatro cargas completas para dispositivos com até 1.800 mAh de capacidade. Diferente do item anterior, este conta com duas entradas, uma USB-C e outra Micro-USB. O acessório é comercializado a partir de R$ 119.

A fabricante destaca que o dispositivo também conta com duas saídas USB e tecnologia Smart Charge, que promete carregar até dois aparelhos em simultâneo, em alta velocidade. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e, os consumidores ressaltam a qualidade do material, a portabilidade e o definem como bom custo-benefício. Porém, alguns compradores relatam que o carregamento é um pouco lento.

Prós: conta com entradas USB-C e Micro-USB

conta com entradas USB-C e Micro-USB Contras: alguns consumidores se queixam que o carregamento é um pouco lento

4. Geonav PB16KWT – a partir de R$ 215

O PB16KWT, da Geonav, é mais uma escolha para garantir algumas cargas extras no celular. Segundo as especificações, o item oferece uma bateria com 16.000 mAh de potência, sistema de proteção contra curto circuito e luz LED que indica quando a bateria está em 25%, 50%, 75% e 100%. O item é oferecido nas cores preto ou branco, por valores que se iniciam em R$ 215.

De acordo com a marca, a recarga da bateria é feita por meio de uma entrada micro-USB. Além disso, o modelo também dispõe de duas saídas USB tradicionais e uma USB-C, com 2,1 A cada, que totalizam 6,3 A. Na Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores afirmam que ele cumpre com a proposta. Entretanto, alguns relatam que o aparelho é pesado, aquece durante o uso e é lento na hora de recarregar o celular.

Prós: visor de LED que indica o nível da bateria

visor de LED que indica o nível da bateria Contras: alguns usuários se queixam que ele possui um peso elevado e também aquece durante o uso

5. i2GO Pro BAT018 – a partir de R$ 217

O i2GO Pro BAT018 é mais uma opção para quem busca por um carregador portátil. Segundo a marca, o modelo dispõe de uma bateria com potência de 20.000 mAh, que promete oferecer até oito cargas completas para um smartphone. Outra característica é que é possível visualizar a quantidade exata de carga por meio de um visor digital. O item é oferecido por aproximadamente R$ 217.

O modelo conta com uma porta USB-C, além de duas USB tradicionais, que vêm equipadas com a tecnologia Smart Charge, que promete distribuir de maneira ágil, apenas a quantidade necessária de carga para cada aparelho conectado. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores se mostram satisfeitos com o funcionamento do acessório. Contudo, alguns reclamam que o tamanho é um pouco expressivo para colocar em bolsos.

Prós: bateria com potência de 20.000 mAh, a maior desta lista

bateria com potência de 20.000 mAh, a maior desta lista Contras: alguns consumidores reclamam da portabilidade do produto

6. Anker PowerCore – a partir de R$ 299

Outra alternativa de carregador portátil é a PowerCore, da Anker. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo dispõe de uma bateria com 13.000 mAh de potência, que promete oferecer até cinco cargas para um smartphone. Além disso, ela também dispõe de sistemas de proteção contra superaquecimentos, sobrecargas e curtos-circuitos. O item é visto por cifras a partir de R$ 299.

Este modelo vem com duas portas USB tradicionais, de 2,4 A cada, uma entrada USB-C e também possui quatro luzes azuis, que indicam o nível de bateria. Na Amazon, o item é avaliado com 4,9 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a durabilidade e velocidade da carga. Porém, alguns consumidores apontam que o equipamento é um pouco pesado.

Prós: atende as expectativas

atende as expectativas Contras: a potência da bateria é inferior ao modelo anterior

A EB-P1100CSPGBR, da Samsung, é a opção mais cara desta lista. Segundo as especificações da fabricante, o modelo dispõe de uma bateria com 10.000 mAh de potência, é compatível com celulares Samsung e de outras marcas, além de também vir equipado com as tecnologias Adative Fast Charging (AFC) e Quick Charger 2.0, que visam oferecer velocidade na hora de carregar o celular. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 346.

Assim como outros itens desta lista, este também dispõe de duas portas USB tradicionais, uma entrada USB-C, além de um sistema que promete proteger o aparelho contra sobrecargas de energia. O acessório é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores relatam que ele é funcional no que se propõe a fazer.

Prós: dispositivo oferece tecnologias AFC e Quick Charger 2.0, que visa carregar o celular de maneira rápida

dispositivo oferece tecnologias AFC e Quick Charger 2.0, que visa carregar o celular de maneira rápida Contras: preço elevado

